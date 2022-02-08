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08 февраля 2022, 07:00

Картина дня: совершенствование системы МЧС, рост ЗВР и как изменится климат в Беларуси

ВЧЕРА

Картина дня. 7 февраля

Совершенствование структуры системы МЧС обсудили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Часть сотрудников МЧС планируют вооружить, чтобы в случае конфликта или военных действий они могли в том числе быть задействованы в военных целях наравне с армией.

Во время совещания
Во время совещания

На пространстве от Бреста до Владивостока существует одно Отечество, но два государства. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в интервью журналисту ВГТРК, радио- и телеведущему Владимиру Соловьеву. Беларусь реализует в России проект по увеличению портовых мощностей для перевалки калия и намерена завершить его в кратчайшие сроки, заявил глава государства. Александр Лукашенко охарактеризовал беглых, которые за рубежом призывают к санкциям в отношении Беларуси, как бандитов, воюющих против государства. Глава государства ответил на вопрос о том, каким видит будущее сыновей после того, как он оставит пост Президента.

Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с известным спортсменом, государственным и политическим деятелем России Александром Карелиным. Глава государства в начале встречи тепло приветствовал гостя, отметив его уникальные достижения за годы спортивной карьеры: 888 выигранных поединков в борьбе и всего лишь 5 поражений.

Важно сохранять память не только о военных победах, но и об общих победах советского периода, в спорте в том числе. Такое мнение в беседе с журналистами высказал известный спортсмен, государственный и политический деятель России Александр Карелин.

Александр Карелин
Александр Карелин

Золотовалютные резервы Беларуси за январь выросли на 1,2% до $8,5 млрд.

Заместитель начальника главного управления - начальник управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Василий Ядловский во время заседания круглого стола БЕЛТА "Влияние погоды. Чем обернулись климатические изменения для белорусов?" рассказал, как сельское хозяйство адаптируется к климатическим изменениям. Консультант управления лесного хозяйства Министерства лесного хозяйства Анастасия Гурина сообщила, как отразилось потепление климата на состоянии белорусских лесов.

Всемирная метеорологическая организация прогнозирует, что глобальное потепление и другие долгосрочные тенденции изменения климата будут сохраняться в результате рекордного содержания в атмосфере парниковых газов, удерживающих тепло. Директор Института природопользования НАН доктор физико-математических наук, профессор Сергей Лысенко рассказал, как мы ощутили эти процессы на себе и какой будет ситуация с климатом Беларуси в будущем.

ИНТЕРВЬЮ: Затишье после бури, или Чего ждать от омикрона и ему подобных

За сутки в Беларуси зарегистрированы 5869 пациентов с COVID-19, выписаны 440.

Клеточные технологии, экспресс-тестирование: врач о новейших подходах в лечении болезней периодонта.

ГПК: европейская "колючка" продолжает убивать животных на границе.

ФОТОФАКТ: Соревнования в лыжном фристайле прошли на Олимпиаде в Пекине

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 февраля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Эстафету молодежной столицы принимает Витебск". Начало в 11.00.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 февраля

Международный день стоматолога, профессиональный праздник стоматологов и зубных врачей.

475 лет назад родился Радзивилл Христофор (прозвище Перун), военный и государственный деятель ВКЛ. Участник Ливонской войны (1558-1583). С 1584 года воевода виленский. После смерти Стефана Батория поддерживал план части магнатов и шляхты ВКЛ выбрать королем российского царя Федора Ивановича и создать государственную унию Польши, ВКЛ и России во главе с ВКЛ. С 1589 года великий гетман ВКЛ. Умер в 1603 году.

135 лет назад родился Чапаев Василий Иванович, легендарный комдив времен Гражданской войны. С 1918 года командовал отрядом, бригадой и 25-й стрелковой дивизией, сыгравшей значительную роль в разгроме войск А.В.Колчака летом 1919 года. Погиб в бою. Образ Чапаева запечатлен в романе Д.А.Фурманова "Чапаев" и одноименном кинофильме. В Беларуси его именем названы улицы, колхозы и совхозы. В его честь в годы Великой Отечественной войны в Беларуси его имя носили 7 партизанских бригад и десятки отрядов. Умер в 1919 году. Умер в 1919 году.

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