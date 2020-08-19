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19 августа 2020, 07:00

Картина дня: совещание Лукашенко с Совбезом, работа экономики и перспективы дошкольного образования

ВЧЕРА

Картина дня. 18 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал однозначную оценку созданному оппозицией координационному совету, назвав это попыткой захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Об этом он заявил на совещании с членами Совета безопасности. Президент раскритиковал программу оппозиционного штаба, в которой перечислены первоочередные меры до 2021 года и долгосрочные - до 2030 года. Глава государства подтверждает озабоченность ситуацией, которая складывается вдоль западных границ страны.

Во время совещания
Во время совещания

Состоялся телефонный разговор Президента Беларуси Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным. Владимир Путин проинформировал белорусского коллегу о его переговорах с канцлером Германии Ангелой Меркель и Президентом Франции Эммануэлем Макроном в части, касающейся ситуации в Беларуси.

Все предприятия реального сектора экономики работают в штатном режиме, на некоторых из них есть группы протестующих, сообщил премьер-министр Роман Головченко. Руководитель правительства считает, что "большинство представителей трудовых коллективов хотят работать и понимают, что это пагубный путь - проведение таких незаконных акций".

Роман Головченко
Роман Головченко

Правительство ждет от Министерства экономики предложений по повышению эффективности импортозамещения. Об этом шла речь на заседании Президиума Совмина о выполнении принятых решений по импортозамещению и необходимых мерах по усилению его эффективности.

Во время заседания
Во время заседания

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел телефонный разговор с главой МИД Финляндии Пеккой Хаависто. Констатирована взаимная заинтересованность в сохранении каналов коммуникации, продолжении рабочих контактов и поддержании диалога. Также состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея с главой МИД Швеции Анн Линде. Собеседники обменялись мнениями о развитии поствыборной ситуации в Беларуси и вокруг нее, а также обсудили перспективы взаимодействия Беларуси с Европейским союзом и ОБСЕ.

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей провел плановую встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом России в Беларуси Дмитрием Мезенцевым. Обсужден ряд вопросов двустороннего взаимодействия, в том числе подготовка к проведению VII Форума регионов Беларуси и России, совместного заседания коллегий МИД двух стран, а также графики контактов по линии интеграционных структур.

МИД. Фото из архива
МИД. Фото из архива

Члены Совета Республики нацелены на то, чтобы объективно разбираться во всех обращениях, которые поступают от граждан. Такое мнение высказал председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович.

Мы за обстоятельный разбор каждой ситуации и ее принципиальную оценку. Обращение сотрудников органов внутренних дел к обществу опубликовано в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

МВД прокомментировало награждение сотрудников органов внутренних дел медалью "За безупречную службу".

МВД. Фото из архива
МВД. Фото из архива

МВД рекомендует тщательно проверять информацию о пропавших с 9 по 13 августа гражданах: зачастую сведения оказываются недостоверными.

Переписка в мессенджерах и информация в интернете могут служить доказательством в суде, напомнило Министерство юстиции в официальном Telegram-канале.

Видео. Сразу два разбойных нападения в Минске

Не стоит втягивать детей в политические игры взрослых, заявил министр образования Игорь Карпенко во время посещения учреждений образования Кореличского района Гродненской области. Посещая Кореличский район, Игорь Карпенко в очередной раз убедился, что учреждения образования готовы к учебному году. Все они получили сертификаты готовности. Министр также прокомментировал призывы к забастовкам, которые звучат в интернете.

В Минске до конца года будут введены 4 детских сада. Об этом во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА сообщила главный специалист отдела дошкольного, общего среднего и специального образования комитета по образованию Мингорисполкома Елена Макаревич. В новом учебном году в Беларуси будут функционировать 2952 учреждения дошкольного образования. Воспитанников детских садов обучат основам экономической культуры.

Во время круглого стола
Во время круглого стола

В Минском горисполкоме начала работу круглосуточная горячая линия, на которую жители столицы могут обратиться по всем проблемным вопросам, связанным с жизнедеятельностью города.

В Минске разрабатывается государственная информационная система ЖКХ.

Решением Минского горисполкома скорректирован план предпринимаемых мер по профилактике распространения СOVID-19 в торговых объектах, развлекательных заведениях, гостиницах, музеях, а также учебных заведениях столицы.

Министр здравоохранения Владимир Караник выступил с открытым письмом.

Владимир Караник. Фото из архива
Владимир Караник. Фото из архива

Министерство образования призывает не превращать учебные заведения в площадку для политических баталий.

В Беларуси выздоровели и выписаны 67 339 пациентов с COVID-19.

В Могилевской области начали уборку арбузов.

Ярослав Иваницкий
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Команда Минской области победила на молодежном чемпионате Беларуси по греко-римской борьбе.

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Анонсы на 19 августа

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Пресс-конференции для СМИ и общественности пройдут 18-20 августа в столичном регионе. На вопросы людей ответят председатели районных и городских исполнительных комитетов, руководство отделов внутренних дел и прокуратуры.

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Знаменательные даты 20 августа

95 лет назад родился Мицкевич Борис Павлович (д.Зеленые Луки Гомельского р-на), белорусский литературовед, кандидат филологических наук (1960). В 1954 году окончил БГУ, работал в нем. Исследовал развитие реализма в бельгийской и французской литературах, проблематику современного иностранного романа. Умер в 1983 году.

75 лет назад родился Комаров Фадей Фадеевич (д.Галузы Чаусского р-на Могилевской обл.), белорусский ученый, член-корреспондент НАН Беларуси (1996), доктор физико-математических наук (1983), профессор (1984). В 1969 году окончил Могилевский педагогический институт. Научные исследования в области радиационной физики твердого тела, микроэлектроники и рентгеновской оптики. Разработал теоретические основы физики ионно-лучевого легирования материалов. Предложил технологию создания изделий электронной техники с использованием высокоинтенсивных ионных пучков, разработал методы получения сверхтвердых, износо- и коррозионностойких, каталитически активных материалов. Автор более 400 научных работ, в т.ч. 16 монографий, 42 изобретений. Лауреат Государственной премии Беларуси (1998).

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