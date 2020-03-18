Картина дня: совещание Лукашенко с Совмином, госпрограмма по регулированию финрынка и репортаж с границы

ВЧЕРА

Картина дня. 17 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание об итогах социально-экономического развития страны за 2019 год и оценке результатов пятилетки. Как доложил на совещании премьер-министр Сергей Румас, в 2019 году правительству удалось сохранить важнейшие макроэкономические пропорции и обеспечить сбалансированное развитие. Глава государства обратил внимание, что ключевые проблемы, которые сдерживают возможности белорусской экономики, устраняются слишком медленно.

Александр Лукашенко

Совещание Александра Лукашенко с Совмином длилось почти 5 часов. Каковы основные итоги?

Во время совещания

С эпидемией коронавируса можно эффективно бороться только совместными усилиями. Уверенность в этом выразил начальник управления информации и цифровой дипломатии МИД Беларуси Анатолий Глаз. Посольство Беларуси назвало номера телефонов экстренной связи в российских регионах.

Авиационное и железнодорожное сообщение между Беларусью и Москвой прерываться не будет, сообщил заведующий консульским отделом посольства Беларуси в России Александр Суворов. БЖД пояснила, как будут ходить поезда в сообщении с Россией. Въехать в Россию могут только белорусы, имеющие вид на жительство в РФ.

РЕПОРТАЖ с границы: маски, перчатки, антисептик и обязательный вопрос о здоровье

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что введение ограничений на перемещение людей и товаров в периоды чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения в большинстве случаев не является эффективной мерой и может отвлекать ресурсы от других мероприятий. Об этом говорится в заявлении странового офиса ВОЗ в Беларуси в отношении COVID-19. ВОЗ подтвердила результаты исследований на COVID-19 в Беларуси. Ряд европейских экспертов также высказываются о неэффективности закрытия границ в борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

Беларусь в полном объеме выполняет рекомендации ВОЗ касательно противодействия распространению коронавируса. Ситуация с этим заболеванием в стране остается контролируемой. Об этом заявил министр здравоохранения Владимир Караник. Минздрав опубликовал видео о профилактике инфицирования коронавирусом. Поликлиники оптимизируют работу для защиты населения от COVID-19.

Государственная программа "Управление государственными финансами и регулирование финансового рынка" на 2020 год и на период до 2025 года утверждена постановлением Совета Министров от 12 марта 2020 года №143.

Проект постановления Совета Министров об обращении с животными проходит внутреннюю процедуру согласования с государственными органами.

Фото из архива

Второй танкер с нефтью от трейдеров для ОАО "Нафтан" прибыл в порт Клайпеды, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко. Мозырский НПЗ начал переработку первой партии азербайджанской нефти.

ОАО "Гомсельмаш" начинает отгрузку 20 зерноуборочных комбайнов КЗС-812 в Зимбабве, сообщили в пресс-службе предприятия.

В Беларуси в 2020 году планируется построить 135 тыс. кв.м арендного жилья, сообщили в пресс-службе Министерства архитектуры и строительства.

Авиакомпания "Белавиа" с 18 марта приостанавливает полеты в некоторые города России из-за ситуации с коронавирусом.

Фото из архива

Планируется, что в весеннем месячнике по благоустройству и озеленению дворов Минска в апреле поучаствуют более 200 тыс. жителей столицы. Но граждане могут заниматься наведением порядка и вне акции. Об этом сообщила заместитель генерального директора ГО "Минское городское жилищное хозяйство" Анастасия Воробьева.

Средневековые замки и космические города - в Могилеве проходит конкурс по легоконструированию.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 марта

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В Национальном пресс-центре Республики Беларусь пройдет пресс-конференция "Эффективные стратегии в лечении и профилактике туберкулеза. Совершенствование пациентоориентированного подхода к оказанию противотуберкулезной помощи", приуроченная ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом. Начало в 11.00.

Неделя науки, приуроченная ко Дню Конституции, по 20 марта пройдет в Академии управления при Президенте.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 марта

85 лет назад родился Фоменко Вячеслав Григорьевич (г.Баку), артист оперетты, заслуженный артист Беларуси (1973). Работал в драматических театрах России и Украины. С 1964 года в Могилевском областном театре музыкальной комедии, с 1970 года солист Белорусского государственного музыкального театра. Владел ярким комедийным талантом. Среди ролей: Быковский ("Павлинка" Ю.Семеняко), Масленников ("Денис Давыдов" А.Мдивани), Яшка-артиллерист ("Свадьба в Малиновке" Б.Александрова) и др. Умер в 2003 году.

70 лет назад родилась Бабкина Надежда Георгиевна, российская певица, основательница (1975) и художественный руководитель Московского государственного музыкального театра фольклора "Русская песня" и ансамбля песни и пляски "Казачий круг", народная артистка Российской Федерации.

65 лет назад родился Брюс Уиллис, американский актер и музыкант. Снимался в фильмах "Детективное агентство "Лунный свет", "Крепкий орешек", "Криминальное чтиво", "Пятый элемент" и др.

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