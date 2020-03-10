Картина дня: совещание Лукашенко с Совмином, перспективы цен на нефть и лучшая почтовая марка 2019 года

ВЧЕРА

Картина дня. 9 марта

Экономическая система Беларуси должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Совета Министров. Государственная система имеет смысл только тогда, когда она во благо людям, отметил Президент. Александру Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа о стимулировании использования электромобилей.

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Пока еще нельзя оценить все последствия резкого снижения цен на нефть и девальвации российского рубля. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя ситуацию на соответствующих рынках и то, как это влияет на Беларусь. В любом случае Национальный банк будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль, заявил Сергей Румас.

Фото из архива

Цены на нефть обвалились более чем на 40%. Агентство Bloomberg отмечает, что нынешнее падение цен на нефть стало сильнейшим с 1991 года, когда завершилась война в Персидском заливе. Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

Фото из архива

Национальный банк Беларуси не намерен отказываться от реализации курсовой политики в режиме плавающего курса в связи с негативными внешнеэкономическими конъюнктурными факторами. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь Национального банка Александр Тимошенко.

КОММЕНТАРИЙ: Эксперт о перспективах цен на нефть, колебании белорусского рубля и плюсах ситуации для Беларуси

Фото из архива

В Беларуси разработана новая система премирования местной власти за высокие экономические результаты. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой после совещания у главы государства. Владельцы, а в будущем и производители электромобилей в Беларуси могут получить налоговые и другие льготы. Они предусмотрены проектом указа о стимулировании использования этого вида транспорта. В Беларуси до конца года планируют принять новый закон о банкротстве. Вопрос внедрения в Беларуси депозитной системы обращения потребительской упаковки требует дополнительной проработки.

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ПО "Белоруснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" подписали протокол о намерениях по дальнейшему сотрудничеству, сообщили в пресс-службе производственного объединения.

Пять небольших российских компаний поставят в Беларусь в марте 200 тыс. т нефти, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Законопроект о ратификации соглашения об упрощении визового режима с ЕС в ближайшее время поступит в Палату представителей, сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных.

В Беларуси ситуация по коронавирусу по-прежнему контролируемая, заявил министр здравоохранения Владимир Караник. В Беларуси достаточно оборудования для реанимационной службы, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких.

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В Вооруженных Силах начался второй этап комплексной проверки войск, в высшую степень боевой готовности приводится ряд воинских частей. Более тысячи человек будут призваны из запаса, сообщили в Минобороны.

Фото из архива

К 75-летию Великой Победы. Партизанский аэродром. Видео и архивные фото БЕЛТА.

Столетие Белгосуниверситета внесено в список памятных дат ЮНЕСКО. Это значимое событие университет отметит 30 октября 2021 года.

"Белпочта" назвала лучшие почтовые марки 2019 года. По итогам конкурса-опроса, лучшей стала марка "С Новым годом!", за которую отдали 336 голосов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 марта

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-брифинг: "Перспективы развития электротранспорта в Беларуси. Первые поставки электроавтомобилей СЗАО "БЕЛДЖИ". В программе мероприятия - презентация электромобиля Geely на площадке КЗ "Минск" (г.Минск, ул.Октябрьская, 5). Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Рациональный потребитель", приуроченная к Всемирному дню защиты прав потребителей. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Содержание стройплощадок на объектах строительства: требования, нарушения и пути устранения". Начало в 14.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 марта

Европейский день памяти жертв терроризма.

175 лет назад родился Ермаков Василий Петрович (д.Терюха Гомельского р-на), российский математик, член-корреспондент Петербургской АН (1884). Окончил Киевский университет, где и работал. В 1884-1886 годах издавал "Журнал элементарной математики". Автор научных работ по математическому анализу, алгебре, теории дифференциальных уравнений, механике, учебников и научных пособий для вузов. Умер в 1922 году.

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