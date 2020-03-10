Картина дня: совещание Лукашенко с Совмином, перспективы цен на нефть и лучшая почтовая марка 2019 года

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 10 марта 2020
Минск Сплошная облачность +6°C
Версия для слабовидящих
Новости
10:23 Первый в Беларуси полигон ТКО европейского уровня создадут в Минской области к 2022 году Регионы
10:11 Более 4 кг ртути нашли в банке из-под краски в Гомеле Происшествия
10:01 Судьбы, сложенные в треугольник: Нина Золотарская Общество
09:54 Минфин увеличил цены на скупаемые у физлиц драгметаллы Экономика
09:53 Центробанк РФ объявил о валютной интервенции для поддержки рубля В мире
09:46 Эксперты предлагают преобразовать местное самоуправление и усилить партии при изменении Конституции Политика
09:44 Профилактика коронавирусной инфекции. Это надо знать. Полезные советы от компании "БелАсептика" Общество
09:27 Правительство создало оргкомитет для подготовки к форуму "ТИБО-2020" Общество
09:24 Израиль вводит обязательный двухнедельный карантин для въезжающих в страну В мире
09:22 В Мозыре спасатели помогли девочке освободить застрявшую в решетке ногу Происшествия
09:17 В Светлогорске будут судить сельчанина, убившего отчима Происшествия
09:17 ФОТОФАКТ: Суперлуние в Беларуси Общество
09:04 В Минске при столкновении двух машин пострадал виновник ДТП Происшествия
09:00 Квартира - с любовью! Лучшие условия от застройщика - для комплекса в центре Минска! Общество
08:50 Серенады, поединки - рыцарский турнир проведут в Гомеле Регионы
08:36 В Беларуси установлен перечень домов для строительства в 2020 году по льготным кредитам Экономика
08:25 Живопись и графику "На полхолста" можно увидеть на выставке в Гомеле Афиша
08:18 В Лунинце начинается суд по делу об убийстве внуком родного деда Происшествия
08:08 Строительство новых детских домов семейного типа в Брестской области планируют начать в II квартале Регионы
07:54 В Италии ограничили передвижение граждан по стране В мире
07:47 Делегация Брестской области примет участие в III Львовском экспортном форуме Регионы
07:44 Число погибших при обрушении гостиницы в Китае возросло до 18 В мире
07:27 Мининформ ограничил доступ к 132 сайтам за продажу наркотиков Общество
07:26 Студенты Витебской области попробуют себя в роли спасателя-пожарного Регионы
07:17 В Китае число жертв коронавируса достигло 3136 В мире
07:07 Суд по "делу банкиров" с 16 обвиняемыми начинается в Минске Происшествия
07:04 Первые четвертьфиналисты футбольной Лиги чемпионов определятся в Валенсии и Лейпциге Спорт
07:00 Картина дня: совещание Лукашенко с Совмином, перспективы цен на нефть и лучшая почтовая марка 2019 года Общество
01:07 У берегов Калифорнии произошло землетрясение В мире
00:47 Из аэропорта в Чили похитили более $15 млн В мире
Все новости
Все новости
Общество
10 марта 2020, 07:00

Картина дня: совещание Лукашенко с Совмином, перспективы цен на нефть и лучшая почтовая марка 2019 года

ВЧЕРА

Картина дня. 9 марта

Экономическая система Беларуси должна быть нацелена на безусловное обеспечение интересов людей. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании с руководством Совета Министров. Государственная система имеет смысл только тогда, когда она во благо людям, отметил Президент. Александру Лукашенко внесли на рассмотрение проект указа о стимулировании использования электромобилей.

Фото из архива
Фото из архива

Пока еще нельзя оценить все последствия резкого снижения цен на нефть и девальвации российского рубля. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, комментируя ситуацию на соответствующих рынках и то, как это влияет на Беларусь. В любом случае Национальный банк будет следовать рыночным тенденциям и не будет искусственно сдерживать белорусский рубль, заявил Сергей Румас.

Фото из архива
Фото из архива

Цены на нефть обвалились более чем на 40%. Агентство Bloomberg отмечает, что нынешнее падение цен на нефть стало сильнейшим с 1991 года, когда завершилась война в Персидском заливе. Нефть падает на фоне новостей о том, что страны ОПЕК+ по итогам переговоров в Вене не смогли договориться о дополнительном сокращении добычи нефти в условиях падения спроса из-за коронавируса.

Фото из архива
Фото из архива

Национальный банк Беларуси не намерен отказываться от реализации курсовой политики в режиме плавающего курса в связи с негативными внешнеэкономическими конъюнктурными факторами. Об этом сообщил начальник управления информации и общественных связей - пресс-секретарь Национального банка Александр Тимошенко.

КОММЕНТАРИЙ: Эксперт о перспективах цен на нефть, колебании белорусского рубля и плюсах ситуации для Беларуси

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси разработана новая система премирования местной власти за высокие экономические результаты. Об этом сообщил первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой после совещания у главы государства. Владельцы, а в будущем и производители электромобилей в Беларуси могут получить налоговые и другие льготы. Они предусмотрены проектом указа о стимулировании использования этого вида транспорта. В Беларуси до конца года планируют принять новый закон о банкротстве. Вопрос внедрения в Беларуси депозитной системы обращения потребительской упаковки требует дополнительной проработки.

Фото из архива
Фото из архива

ПО "Белоруснефть" и ОАО "Гомельтранснефть Дружба" подписали протокол о намерениях по дальнейшему сотрудничеству, сообщили в пресс-службе производственного объединения.

Пять небольших российских компаний поставят в Беларусь в марте 200 тыс. т нефти, сообщил пресс-секретарь концерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.

Законопроект о ратификации соглашения об упрощении визового режима с ЕС в ближайшее время поступит в Палату представителей, сообщил председатель Постоянной комиссии по международным делам Андрей Савиных.

В Беларуси ситуация по коронавирусу по-прежнему контролируемая, заявил министр здравоохранения Владимир Караник. В Беларуси достаточно оборудования для реанимационной службы, в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких.

Фото из архива
Фото из архива

В Вооруженных Силах начался второй этап комплексной проверки войск, в высшую степень боевой готовности приводится ряд воинских частей. Более тысячи человек будут призваны из запаса, сообщили в Минобороны.

Фото из архива
Фото из архива

К 75-летию Великой Победы. Партизанский аэродром. Видео и архивные фото БЕЛТА.

Столетие Белгосуниверситета внесено в список памятных дат ЮНЕСКО. Это значимое событие университет отметит 30 октября 2021 года.

"Белпочта" назвала лучшие почтовые марки 2019 года. По итогам конкурса-опроса, лучшей стала марка "С Новым годом!", за которую отдали 336 голосов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10 марта

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-брифинг: "Перспективы развития электротранспорта в Беларуси. Первые поставки электроавтомобилей СЗАО "БЕЛДЖИ". В программе мероприятия - презентация электромобиля Geely на площадке КЗ "Минск" (г.Минск, ул.Октябрьская, 5). Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Рациональный потребитель", приуроченная к Всемирному дню защиты прав потребителей. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Содержание стройплощадок на объектах строительства: требования, нарушения и пути устранения". Начало в 14.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 11 марта

Европейский день памяти жертв терроризма.

175 лет назад родился Ермаков Василий Петрович (д.Терюха Гомельского р-на), российский математик, член-корреспондент Петербургской АН (1884). Окончил Киевский университет, где и работал. В 1884-1886 годах издавал "Журнал элементарной математики". Автор научных работ по математическому анализу, алгебре, теории дифференциальных уравнений, механике, учебников и научных пособий для вузов. Умер в 1922 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Судьбы, сложенные в треугольник: Нина Золотарская
Профилактика коронавирусной инфекции. Это надо знать. Полезные советы от компании "БелАсептика"
Фото из архива Правительство создало оргкомитет для подготовки к форуму "ТИБО-2020"
ФОТОФАКТ: Суперлуние в Беларуси
Квартира - с любовью! Лучшие условия от застройщика - для комплекса в центре Минска!
Фото из архива Мининформ ограничил доступ к 132 сайтам за продажу наркотиков
Главное
Александр Лукашенко во время совещания О правах работников, надзоре за техникой и вторсырье - Лукашенко собрал совещание с руководством Совмина
Румас прокомментировал падение цен на нефть в мире и колебания на валютном рынке
В Беларуси ситуация по коронавирусу по-прежнему контролируемая - Минздрав
Квартира - с любовью! Лучшие условия от застройщика - для комплекса в центре Минска!
Топ-новости
Картина дня: совещание Лукашенко с Совмином, перспективы цен на нефть и лучшая почтовая марка 2019 года
В Беларуси установлен перечень домов для строительства в 2020 году по льготным кредитам
Правительство создало оргкомитет для подготовки к форуму "ТИБО-2020"
Профилактика коронавирусной инфекции. Это надо знать. Полезные советы от компании "БелАсептика"
Судьбы, сложенные в треугольник: Нина Золотарская
В Бресте прошел региональный этап интеллектуальной игры "Mobiквиз", победитель которой поедет в Оксфорд
ФОТОФАКТ: Суперлуние в Беларуси
Эксперты предлагают преобразовать местное самоуправление и усилить партии при изменении Конституции
Савиных: соглашение об упрощении визового режима с ЕС скоро поступит в парламент
Мининформ ограничил доступ к 132 сайтам за продажу наркотиков
Минфин увеличил цены на скупаемые у физлиц драгметаллы
Нацбанк не намерен отказываться от плавающего курса из-за негативных внешних факторов
Пять новых российских поставщиков отправят в Беларусь в марте около 200 тыс. т нефти без премии
Делегация Брестской области примет участие в III Львовском экспортном форуме
Планировавшаяся в марте миссия МВФ в Беларусь переносится
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.