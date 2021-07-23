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Общество
23 июля 2021, 07:00

Картина дня: совещание Лукашенко с Совмином, стобальники ЦТ и пшеничные пейзажи

ВЧЕРА

Картина дня. 22 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета Министров. В Беларуси планируют создать специальный департамент и национального оператора по обращению с радиоактивными отходами. Президент потребовал навести порядок в деятельности индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

Во время совещания
Во время совещания

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект указа, который обсуждался на совещании у главы государства, касающийся корректировки законодательства о создании и деятельности холдингов. Об этом заявил министр экономики Беларуси Александр Червяков.

Александр Червяков. Фото из архива
Александр Червяков. Фото из архива

К 2030 году необходимо иметь в Беларуси республиканский фонд хранения радиоактивных отходов. Об этом рассказал министр энергетики Виктор Каранкевич.

Виктор Каранкевич
Виктор Каранкевич

Появление в Беларуси такой новой формы постдипломного образования для врачей-специалистов, как резидентура, в целом одобрено главой государства. Однако процесс ее внедрения еще предстоит комплексно рассмотреть со всеми заинтересованными сторонами. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич.

Дмитрий Пиневич
Дмитрий Пиневич

В Беларуси к 2023 году изменятся подходы к налогообложению предпринимателей. Об этом сообщил министр финансов Юрий Селиверстов.

Юрий Селиверстов
Юрий Селиверстов

Около 200 компаний со всех регионов Беларуси приняли участие во встрече с белорусскими послами. Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович. Белорусскому дипломатическому корпусу нужно активнее развивать деловое измерение сотрудничества, заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Александр Гурьянов.

Александр Гурьянов
Александр Гурьянов

Беларусь заинтересована в строительстве "Белорусского квартала" в Казахстане. Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин.

Товарооборот сельхозпродукции между Беларусью и Узбекистаном за 5 лет вырос более чем в 7 раз. Об этом шла речь во время рабочей встречи министра сельского хозяйства и продовольствия Ивана Крупко с послом Беларуси в Узбекистане Леонидом Мариничем.

ИНТЕРВЬЮ: Патент на творчество: как заработать на интеллектуальной собственности - поговорили с экспертами

В Беларуси за сутки зарегистрированы 1069 пациентов с COVID-19, выписаны 1202.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси ЦТ на 100 баллов сдали 379 абитуриентов.

КОММЕНТАРИЙ: К юбилею Валентины Гаевой: артисты "Хорошек" о жизни и творческом пути непревзойденного балетмейстера

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Уникальное урновое захоронение второй половины І тысячелетия нашей эры нашли археологи БГУ, сообщили в пресс-службе вуза.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23 июля

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Национальный пресс-центр проведет выездное пресс-мероприятие "IV Международный танцевально-парашютный фестиваль молодых инвалидов - колясочников". Место проведения - центр ОО "Белорусский фонд помощи спортсменам-инвалидам", пос.Колодищи, ул.Спортивная, 1А.

В Молодежном театре эстрады состоится гала-концерт "Закрытие сезона" с участием звезд белорусской эстрады.

Праздник ко Дню пожарной службы пройдет в Могилеве. Мероприятие будет организовано с 16.00 до 19.00 на открытой площадке возле торгово-развлекательного центра по ул.Первомайской, 57.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 24 июля

120 лет назад родился Ильинский Игорь Владимирович, русский актер театра и кино, артист Малого театра, народный артист СССР (1949), Герой Социалистического Труда (1974). В 1920-1935 годах работал в театре им.В.Мейерхольда, с 1938 года в Малом театре. Среди ролей: Хлестаков ("Ревизор" Н.Гоголя), Загорецкий ("Горе от ума" А.Грибоедова), Аким ("Власть тьмы" Л.Толстого) и др. Снялся в фильмах "Аэлита", "Карнавальная ночь", "Гусарская баллада". Лауреат Государственной премии СССР (1941, 1942, 1951). Умер в 1987 году.

110 лет назад родился Астрейко Анатолий (Аким Петрович), белорусский поэт, переводчик. В 1930 году окончил курсы при Минском педагогическом техникуме, в 1932-1934 годах учился в Минском педагогическом институте. В Великую Отечественную войну ответственный секретарь сатирической газеты-плаката "Раздавім фашысцкую гадзіну". Автор поэтических сборников "Кремлевские зори", "Добрый день", "Земля моя" и др. Написал поэму для детей "Приключения деда Михеда". Переводил на белорусский язык стихотворения А.Пушкина, В.Маяковского, А.Твардовского. Популярными стали песни на стихи Астрейко "Ой, батька, мой Неман", "Шелковые травы" и др. Умер в 1978 году.

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