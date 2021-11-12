Картина дня: совещание Лукашенко с Совмином, вопросы помощи беженцам на границе и вакцина из Китая

ВЧЕРА

Картина дня. 11 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с руководством Совета Министров поставил задачи по наиболее актуальным и острым темам повестки дня. Президент поставил перед аграрным сектором стратегические и тактические задачи на ближайшую перспективу. Александр Лукашенко высказался о государственной поддержке предприятий в период пандемии. Вопрос реформирования предпринимательской деятельности стал одной из тем совещания. Глава государства заявил, что, несмотря на наметившийся спад заболеваемости COVID-19, расслабляться ни в коем случае нельзя.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил обеспечить контроль за передвижением войск НАТО и Польши. Александр Лукашенко рассказал, что просил Министерство обороны России через Президента этой страны, чтобы они подключились к дежурству на границах Беларуси и Союзного государства. Беларусь готова жестко ответить на новые пакеты европейских санкций, заявил глава государства. Президент поручил дополнительно обратить внимание на вопросы помощи беженцам на границе, особенно беременным и детям.

Министерство образования в ближайшее время подберет подходящий объект для размещения там детей мигрантов, которые оказались в сложных условиях на границе Беларуси с Евросоюзом. Возможно, это будет один из детских оздоровительных лагерей. Об этом сообщил журналистам министр образования Игорь Карпенко по итогам совещания Президента с руководством Совета Министров.

Беларусь и Россия готовы обеспечивать военную безопасность Союзного государства в любых условиях обстановки. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Беларусь заинтересована выступить партнером Казахстана по развитию сельскохозяйственного производства. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время встречи с министром сельского хозяйства Казахстана Ерболом Карашукеевым.

Беларусь прорабатывает создание СП по производству ветпрепаратов в Казахстане.

Беларусь планирует нарастить экспорт товаров и услуг в Израиль.

"Почти все дети простужены": четвертый день лагеря беженцев на белорусско-польской границе.

Ситуация катастрофическая: представители УВКБ ООН посетили лагерь беженцев на границе с Польшей.

Военные доставили из Китая в Беларусь 1,5 млн доз вакцины против COVID-19.

В критических ситуациях пандемии проявляется характер как людей, так и стран, заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич перед подписанием в Минздраве акта приема вакцины от коронавируса Vero Cell.

Первую дозу вакцины от COVID-19 получили более 30% населения Беларуси.

За сутки в Беларуси зарегистрирован 1981 пациент с COVID-19, выписаны 2903.

Безопасность пассажиров, весогабаритные параметры, техоснащение - что еще проверит Транспортная инспекция.

ДОСЬЕ: Достоевский бессмертен! Факты о жизни и творчестве к 200-летию классика

Детеныш ламы появился на свет в Минском зоопарке.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 ноября

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Награждение победителей областного этапа Республиканского конкурса по робототехнике "Спасатель будущего" состоится в Минском областном институте развития образования.

Белорусско-китайский молодежный инновационный форум "Новые горизонты - 2021" пройдет в Научно-технологическом парке БНТУ "Политехник" по 12 ноября.

Специализированная продовольственная выставка-ярмарка "Продэкспо" пройдет в Минске по 12 ноября.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 ноября

Международный день слепых.

215 лет назад родилась Плятер Эмилия Францевна (г.Вильно), белорусская фольклористка, участница восстания 1830-1931 годов. Собирала и обрабатывала белорусские народные песни, писала стихи. В 1831 году возглавила восстание в Литве, организовала партизанский отряд, который в июне после многочисленных боев влился в регулярное польское войско. Включена в его штаб, назначена почетным командиром роты и получила звание капитана. В 1831 году заболела и умерла. О ней написаны стихи поэтами разных стран Европы. Имя Плятер носил отдельный женский батальон 1-й пехотной дивизии им.Т.Костюшко Войска Польского, сформированной в 1943 году в СССР.

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