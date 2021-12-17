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Общество
17 декабря 2021, 07:00

Картина дня: совещание о противодействии санкциям, итоги социсследования и кадры для атомной отрасли

ВЧЕРА

Картина дня. 16 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении страны. Запад не покидает попыток снизить уровень интеграции в Евразии, заявил Президент. Несмотря на введенные против Беларуси санкции, нужно продолжать жить и спокойно трудиться, отметил Александр Лукашенко. В условиях реализации Беларусью контрмер в ответ на санкции Запада необходимо обеспечить насыщение рынка страны необходимыми товарами и не допускать роста цен, сказал глава государства. Президент в условиях санкционного противостояния требует оказывать максимальное содействие отечественным производителям. Беларусь всегда открыта к конструктивному диалогу на равноправной основе без условий и ультиматумов, заявил глава государства. Президент также высказался о работе в стране некоммерческих организаций и фондов. Александр Лукашенко потребовал обеспечить монолитность и исполнительность, особенно в управленческом аппарате страны.

Введенные Западом санкции в отношении Беларуси субъективны и беспринципны. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Николай Снопков на совещании у главы государства о противодействии санкционным мерам, принимаемым в отношении Беларуси.

Более 72% белорусов доверяют Президенту. Такие данные масштабного социологического исследования "Беларусь: мнение о будущем" озвучил журналистам руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко. Около 44% белорусов поддерживают инициативы Президента по сохранению суверенитета и независимости. Более 58% белорусов поддерживают необходимость изменений в Конституцию, и более 63% белорусов планируют принять участие в референдуме по изменению Конституции. Более 34% белорусов считают, что установление Дня народного единства нацелено на объединение нации. Около 68% белорусов считают необходимым сохранить в Беларуси основные социальные гарантии.

Равноправное нахождение Беларуси и России в структуре Союзного государства поддерживают около 41% белорусов. Такие данные масштабного социологического исследования "Беларусь: мнение о будущем" озвучил руководитель Аналитического центра EcooM Сергей Мусиенко. Более 76% белорусов оценивают отношения Беларуси и России как дружественные и нормальные. Более 55% белорусов считают, что за наплыв мигрантов на границе ответственны страны ЕС, США и НАТО. Более 70% белорусов негативно относятся к введению против Беларуси санкций. По мнению участников опроса, санкции Запада против Беларуси имеют цель озлобить народ против Президента и сделать нашу жизнь хуже.

ВВП Беларуси в январе - ноябре вырос на 2,3%, сообщили в Национальном статистическом комитете. Промпроизводство в Беларуси в январе-ноябре выросло на 6,7%.

Перспективы цифрового будущего обсудили на форуме #GBCregions в Бобруйске.

Подготовка кадров для атомной отрасли в Беларуси на высоком уровне, заявили эксперты во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. Более 1 тыс. специалистов по пяти основным специальностям ядерной энергетики подготовили в Беларуси с 2013 года.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1596 пациентов с COVID-19, выписаны 1933.

Более 3,26 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

Минздрав выдал разрешение на ввоз и применение вакцины "КовиВак". В Беларуси начали прививать вакциной "КовиВак".

Сто лет делу милосердия: в Гомеле чествовали волонтеров и сотрудников Красного Креста.

ФОТОФАКТ: Торжественное собрание к 100-летию БГМУ прошло в Минске

Новогодние балы, шоу, акции, концерты и поздравления: праздник приходит в каждый дом Минска.

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию: "Работа санаторно-курортных организаций в период новогодних и рождественских праздников. Оздоровление детей и подростков во время зимних каникул". Начало в 11.00.

"Калядны кiрмаш" развернется на двух площадках в Минске.

Фестиваль боевых искусств "Минский рубеж" пройдет 17-20 декабря на базе многофункционального культурно-спортивного комплекса "Минск-Арена".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 декабря

Международный день мигранта.

День арабского языка в ООН.

100 лет назад родился Никулин Юрий Владимирович, российский артист цирка и кино, народный артист СССР (1973), Герой Социалистического Труда (1990). С 1983 года художественный руководитель, генеральный директор Московского цирка на Цветном бульваре. Снялся в кинокомедиях "Самогонщики", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Кавказская пленница", в фильмах "Они сражались за Родину", "Двадцать дней без войны", "Чучело". Лауреат Государственной премии России (1970). Умер в 1997 году.

74 лет назад родился Спилберг Стивен Аллан, американский кинорежиссер, сценарист, продюсер и монтажер, является одним из самых успешных кинорежиссеров США в истории. Трехкратный лауреат премии "Оскар". Постановщик знаковых и нашумевших картин "Челюсти", "Инопланетянин", "Список Шиндлера", "Спасти рядового Райана", "Линкольн", а также тетралогии об археологе Индиане Джонсе и трилогии "Парк юрского периода".

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