Картина дня: совещание о работе топливно-энергетического комплекса, сотрудничество с ЕБРР и поддержка технопарков

ВЧЕРА

Картина дня. 6 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны. Правительство должно иметь планы реагирования на любой возможный вызов, отметил Президент. Беларусь из-за налогового маневра в России потеряла в 2019 году около $330 млн, сообщил премьер-министр Сергей Румас на совещании у главы государства.

Во время совещания

Готовы к разному развитию событий. Чем закончилось совещание у Лукашенко накануне встречи с Путиным?

Участники совещания

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Сочи 7 февраля состоится его встреча с Президентом России Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко в аэропорту Сочи

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил президента ЕБРР Суму Чакрабарти за сотрудничество с Беларусью и предложил в его честь назвать одну из дорог страны. Об этом глава государства заявил на встрече с президентом ЕБРР. Сума Чакрабарти рассчитывает, что через несколько лет Беларусь войдет в топ-5 его партнеров по всему миру. Европейский банк реконструкции и развития продолжит оказывать Беларуси поддержку в привлечении инвестиций, но многое будет зависеть от действий самой страны.

Александр Лукашенко и Сума Чакрабарти

Правительство Беларуси заинтересовано в новых амбициозных проектах с ЕБРР, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Президента Болгарии Румена Радева посетить Беларусь. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в Софии после переговоров с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой. Беларусь и Болгария договорились наверстать упущенное время в отношениях. Беларусь намерена укреплять сотрудничество с Россией, но не будет зацикливаться на одном направлении, отметил Владимир Макей. Беларусь готова продолжить формирование нормативной базы сотрудничества с Европейским союзом.

Владимир Макей и Екатерина Захариева. Фото МИД

Первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой уполномочен на подписание соглашения по нефти с Казахстаном. Соответствующее постановление Совета Министров от 4 февраля 2020 года №70 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Министерство торговли США начало процедуру анализа изменившихся обстоятельств, чтобы проверить, является ли Беларусь страной с нерыночной экономикой.

Беларусь и Украина подписали протокол о внесении изменений и дополнений в двустороннее межправительственное соглашение от 17 декабря 1992 года, предусматривающее полную либерализацию автомобильных перевозок.

Минфин Беларуси планирует придерживаться жесткой бюджетно-налоговой политики в среднесрочной перспективе, сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на заседании Республиканского клуба директоров.

Предприятия Министерства промышленности в 2020 году планируют увеличить экспорт на 5% по сравнению с 2019-м, сообщил министр промышленности Павел Утюпин. "БЕЛДЖИ" в 2020 году планирует произвести около 28 тыс. автомобилей.

В Беларуси в 2019 году на поддержку технопарков и центров трансфера технологий выделено более Br45 млн. Об этом сообщил начальник отдела развития инновационной инфраструктуры, коммерциализации и интеллектуальной собственности Государственного комитета по науке и технологиям Виктор Кусяк во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА. В белорусских технопарках в 2019 году появилось 600 новых рабочих мест. За последнее десятилетие на республиканском конкурсе инновационных проектов рассмотрено более 1,2 тыс. работ.

Во время круглого стола

В Островце начал работу многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и просторным игровым залом. Новые крупные спортивные объекты введут в строй в Новогрудке, Сморгони, Волковыске и Гродно, сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

Бассейн

Новые алгоритмы диагностики и профилактики кариеса у детей разработали в Беларуси, сообщила заведующая кафедрой стоматологии детского возраста Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) Тамара Терехова. Беларусь инициирует создание в СНГ программы по профилактике стоматологических заболеваний.

ФОТОФАКТ: Минская книжная выставка-ярмарка продолжает свою работу

На книжной выставке. Стенд КНР

Международный симпозиум литераторов - площадка миролюбия и добрососедства, заявил министр информации Александр Карлюкевич на открытии мероприятия. Симпозиум проходит на полях XXVIІ Минской международной книжной выставки-ярмарки.

Александр Карлюкевич

Минская международная книжная выставка - своеобразный экзамен для писателей. Такое мнение высказал председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец.

Николай Чергинец

Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" представляет книги к 75-летию Великой Победы на XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке.

Фото издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки"

Музей современной белорусской государственности - филиал Национального исторического музея проводит открытый конкурс творческих работ "Символы моей страны". Он приурочен к 25-летию Государственного флага и Государственного герба.

Разработка ученых Белгосуниверситета проходит испытания на Международной космической станции.

Актер из "Сверхъестественного" пошутил в Instagram о белорусских деньгах, МИД пригласил его в Беловежскую пущу.

Джаред Падалеки. Фото luxfon.com

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 февраля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню стоматолога, на тему "Цифровые технологии в стоматологии и их применение в Беларуси". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 февраля

210 лет назад родился Хруцкий Иван Фомич (г.п.Улла Бешенковичского р-на Витебской обл.), белорусский живописец, академик живописи (1839). Окончил факультет свободных искусств Полоцкого иезуитского коллегиума, Петербургскую академию искусств. Творчество связано с художественной жизнью Беларуси, России и Литвы. В 1840-е годы жил под Вильно, с 1845-го - в имении Захарничи (ныне деревня в Полоцком р-не). Работал в жанрах натюрморта, портрета, пейзажа, интерьера в традициях академической школы. Среди картин: "Натюрморт со свечой", "Натюрморт с грибами", "Портрет мальчика в соломенной шляпе" и др. Писал также интерьеры, расписывал иконостасы в церквах и соборах Вильно и Каунаса. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Национальном художественном музее Беларуси. Умер в 1885 году.

60 лет назад родился Душечкин Андрей Андреевич (г.Минск), актер, заслуженный артист Беларуси (2004). В 1981 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. С 1981 года в Национальном академическом театре им.М.Горького. Среди ролей: Горацио ("Гамлет" У.Шекспира), Тятин, Николай ("Егор Булычов и другие", "Чудаки" М.Горького) и др. Снимается в кино. Автор книг поэзии "По ту сторону зеркала", "Отражение", "Письма луны".

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