ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 7 февраля 2020
Минск Сплошная облачность -3°C
Версия для слабовидящих
Новости
07:00 Момент истины - Лукашенко и Путин сегодня в Сочи вновь попытаются договориться по проблемным вопросам Президент
07:00 Картина дня: совещание о работе топливно-энергетического комплекса, сотрудничество с ЕБРР и поддержка технопарков Общество
00:53 В Индии у жителей многоэтажного дома из кранов пошел алкоголь Калейдоскоп
00:23 Более 30 спутников OneWeb впервые будут запущены с космодрома Байконур В мире
06.02.20
06.02.20 23:31 ФОТОФАКТ: В Минске устроили Ночь Гарри Поттера Общество
06.02.20 22:55 Белорусские хоккеисты уступили Словакии в первом матче международного турнира Kaufland cup-2020 Спорт
06.02.20 22:31 В Канаде сошел с рельсов состав с нефтью В мире
06.02.20 22:00 Движение транспорта на автодороге Р1 временно ограничат 7 февраля Регионы
06.02.20 21:52 Отбор на международный юридический конкурс имени Джессопа пройдет в Минске 7-9 февраля Общество
06.02.20 21:36 Минфин подготовил изменения в порядок обращения с документами со степенью защиты Экономика
06.02.20 21:14 Систему налоговых вычетов пересмотрят в Беларуси Общество
06.02.20 21:10 Туристические маршруты и развитие местных инициатив - в агрогородке Горы прошел инвестфорум Регионы
06.02.20 20:50 В Китае умер один из первых врачей, сообщивших о новом коронавирусе В мире
06.02.20 20:40 Хоккеисты юниорской сборной Беларуси обыграли швейцарцев на турнире в Словакии, вырвав победу за 17 секунд до сирены Спорт
06.02.20 20:28 В Могилеве подростки представились милиционерами и обокрали мужчину Происшествия
06.02.20 20:15 Купить свежие продукты на Комаровском рынке снова можно онлайн Технологии
06.02.20 20:01 Студенты катались на каршеринговом автомобиле с открытыми дверями по пляжу Минского моря Происшествия
06.02.20 19:41 Следователи устанавливают обстоятельства смерти годовалой девочки в Петрикове Происшествия
06.02.20 19:28 Ручку-пистолет изъяли у жителя Лунинца Происшествия
06.02.20 18:48 Егор Герасимов пробился в 1/4 финала турнира в Пуне Спорт
06.02.20 18:44 Зарплаты, строительство жилья, имидж учителя - Кочанова ответила на вопросы педагогов Минска Общество
06.02.20 18:27 Авиационную бомбу времен войны нашли в Брестской крепости Происшествия
06.02.20 18:26 Глава ЕБРР считает Беларусь перспективной страной для инвестирования Экономика
06.02.20 18:22 Новый резидент СЭЗ "Минск" будет выпускать нестандартное оборудование для очистки воздуха Регионы
06.02.20 18:21 Китайские компании создают магазин приложений, способный конкурировать с Google Play Технологии
06.02.20 18:19 Лукашенко назначил нового председателя Витебского областного суда Президент
06.02.20 18:19 Лукашенко подписал указ о топливных картах. Для чего они нужны? Президент
06.02.20 18:18 Более Br300 тыс. за золото на Олимпиаде - установлены размеры призовых для спортсменов и тренеров Президент
06.02.20 18:15 Четыре белорусские легкоатлетки выступят на турнире в Польше Спорт
06.02.20 18:10 ЕБРР к концу года займется разработкой новой страновой стратегии для Беларуси Экономика
Все новости
Все новости
Общество
07 февраля 2020, 07:00

Картина дня: совещание о работе топливно-энергетического комплекса, сотрудничество с ЕБРР и поддержка технопарков

ВЧЕРА

Картина дня. 6 февраля

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание об обеспечении эффективной работы топливно-энергетического комплекса страны. Правительство должно иметь планы реагирования на любой возможный вызов, отметил Президент. Беларусь из-за налогового маневра в России потеряла в 2019 году около $330 млн, сообщил премьер-министр Сергей Румас на совещании у главы государства.

Во время совещания
Во время совещания

Готовы к разному развитию событий. Чем закончилось совещание у Лукашенко накануне встречи с Путиным?

Участники совещания
Участники совещания

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В Сочи 7 февраля состоится его встреча с Президентом России Владимиром Путиным.

Александр Лукашенко в аэропорту Сочи
Александр Лукашенко в аэропорту Сочи

Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил президента ЕБРР Суму Чакрабарти за сотрудничество с Беларусью и предложил в его честь назвать одну из дорог страны. Об этом глава государства заявил на встрече с президентом ЕБРР. Сума Чакрабарти рассчитывает, что через несколько лет Беларусь войдет в топ-5 его партнеров по всему миру. Европейский банк реконструкции и развития продолжит оказывать Беларуси поддержку в привлечении инвестиций, но многое будет зависеть от действий самой страны.

Александр Лукашенко и Сума Чакрабарти
Александр Лукашенко и Сума Чакрабарти

Правительство Беларуси заинтересовано в новых амбициозных проектах с ЕБРР, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти.

Во время встречи
Во время встречи

Президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил Президента Болгарии Румена Радева посетить Беларусь. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил в Софии после переговоров с министром иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой. Беларусь и Болгария договорились наверстать упущенное время в отношениях. Беларусь намерена укреплять сотрудничество с Россией, но не будет зацикливаться на одном направлении, отметил Владимир Макей. Беларусь готова продолжить формирование нормативной базы сотрудничества с Европейским союзом.

Владимир Макей и Екатерина Захариева. Фото МИД
Владимир Макей и Екатерина Захариева. Фото МИД

Первый заместитель премьер-министра Дмитрий Крутой уполномочен на подписание соглашения по нефти с Казахстаном. Соответствующее постановление Совета Министров от 4 февраля 2020 года №70 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

Министерство торговли США начало процедуру анализа изменившихся обстоятельств, чтобы проверить, является ли Беларусь страной с нерыночной экономикой.

Фото <a href="https://www.afp.com/en" target="_blank" rel="nofollow">AFP</a>
Фото AFP

Беларусь и Украина подписали протокол о внесении изменений и дополнений в двустороннее межправительственное соглашение от 17 декабря 1992 года, предусматривающее полную либерализацию автомобильных перевозок.

Минфин Беларуси планирует придерживаться жесткой бюджетно-налоговой политики в среднесрочной перспективе, сообщил заместитель министра финансов Дмитрий Кийко на заседании Республиканского клуба директоров.

Предприятия Министерства промышленности в 2020 году планируют увеличить экспорт на 5% по сравнению с 2019-м, сообщил министр промышленности Павел Утюпин. "БЕЛДЖИ" в 2020 году планирует произвести около 28 тыс. автомобилей.

В Беларуси в 2019 году на поддержку технопарков и центров трансфера технологий выделено более Br45 млн. Об этом сообщил начальник отдела развития инновационной инфраструктуры, коммерциализации и интеллектуальной собственности Государственного комитета по науке и технологиям Виктор Кусяк во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА. В белорусских технопарках в 2019 году появилось 600 новых рабочих мест. За последнее десятилетие на республиканском конкурсе инновационных проектов рассмотрено более 1,2 тыс. работ.

Во время круглого стола
Во время круглого стола

В Островце начал работу многофункциональный спортивно-оздоровительный комплекс с бассейном и просторным игровым залом. Новые крупные спортивные объекты введут в строй в Новогрудке, Сморгони, Волковыске и Гродно, сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

Бассейн
Бассейн

Новые алгоритмы диагностики и профилактики кариеса у детей разработали в Беларуси, сообщила заведующая кафедрой стоматологии детского возраста Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ) Тамара Терехова. Беларусь инициирует создание в СНГ программы по профилактике стоматологических заболеваний.

ФОТОФАКТ: Минская книжная выставка-ярмарка продолжает свою работу

На книжной выставке. Стенд КНР
На книжной выставке. Стенд КНР

Международный симпозиум литераторов - площадка миролюбия и добрососедства, заявил министр информации Александр Карлюкевич на открытии мероприятия. Симпозиум проходит на полях XXVIІ Минской международной книжной выставки-ярмарки.

Александр Карлюкевич
Александр Карлюкевич

Минская международная книжная выставка - своеобразный экзамен для писателей. Такое мнение высказал председатель Союза писателей Беларуси Николай Чергинец.

Николай Чергинец
Николай Чергинец

Издательство "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки" представляет книги к 75-летию Великой Победы на XXVII Минской международной книжной выставке-ярмарке.

Фото издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки"
Фото издательства "Белорусская Энциклопедия имени Петруся Бровки"

Музей современной белорусской государственности - филиал Национального исторического музея проводит открытый конкурс творческих работ "Символы моей страны". Он приурочен к 25-летию Государственного флага и Государственного герба.

Разработка ученых Белгосуниверситета проходит испытания на Международной космической станции.

Актер из "Сверхъестественного" пошутил в Instagram о белорусских деньгах, МИД пригласил его в Беловежскую пущу.

Джаред Падалеки. Фото luxfon.com
Джаред Падалеки. Фото luxfon.com

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 февраля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная к Международному дню стоматолога, на тему "Цифровые технологии в стоматологии и их применение в Беларуси". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 февраля

210 лет назад родился Хруцкий Иван Фомич (г.п.Улла Бешенковичского р-на Витебской обл.), белорусский живописец, академик живописи (1839). Окончил факультет свободных искусств Полоцкого иезуитского коллегиума, Петербургскую академию искусств. Творчество связано с художественной жизнью Беларуси, России и Литвы. В 1840-е годы жил под Вильно, с 1845-го - в имении Захарничи (ныне деревня в Полоцком р-не). Работал в жанрах натюрморта, портрета, пейзажа, интерьера в традициях академической школы. Среди картин: "Натюрморт со свечой", "Натюрморт с грибами", "Портрет мальчика в соломенной шляпе" и др. Писал также интерьеры, расписывал иконостасы в церквах и соборах Вильно и Каунаса. Его работы хранятся в Третьяковской галерее, Русском музее, Национальном художественном музее Беларуси. Умер в 1885 году.

60 лет назад родился Душечкин Андрей Андреевич (г.Минск), актер, заслуженный артист Беларуси (2004). В 1981 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. С 1981 года в Национальном академическом театре им.М.Горького. Среди ролей: Горацио ("Гамлет" У.Шекспира), Тятин, Николай ("Егор Булычов и другие", "Чудаки" М.Горького) и др. Снимается в кино. Автор книг поэзии "По ту сторону зеркала", "Отражение", "Письма луны".

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
ФОТОФАКТ: В Минске устроили Ночь Гарри Поттера
Фото Ассоциации международного права и арбитража Отбор на международный юридический конкурс имени Джессопа пройдет в Минске 7-9 февраля
Фото из архива Систему налоговых вычетов пересмотрят в Беларуси
Выступает Наталья Кочанова Зарплаты, строительство жилья, имидж учителя - Кочанова ответила на вопросы педагогов Минска
Андрей Равков и Григорий Рапота Интеграционные проекты Союзного государства в сфере безопасности обсуждены в Минске
Во время круглого стола Более 1,2 тыс. работ представили на республиканский конкурс инновационных проектов с 2010 года
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Готовы к разному развитию событий. Чем закончилось совещание у Лукашенко накануне встречи с Путиным?
Момент истины - Лукашенко и Путин сегодня в Сочи вновь попытаются договориться по проблемным вопросам
Правительство Беларуси заинтересовано в новых амбициозных проектах с ЕБРР - Румас
Любовь будет жить здесь! Ко Дню Святого Валентина в столичном комплексе "Минск Мир" – специальная акция!
Топ-новости
Картина дня: совещание о работе топливно-энергетического комплекса, сотрудничество с ЕБРР и поддержка технопарков
Беларусь из-за налогового маневра в России потеряла в 2019 году около $330 млн
Лукашенко подписал указ о топливных картах. Для чего они нужны?
Более Br300 тыс. за золото на Олимпиаде - установлены размеры призовых для спортсменов и тренеров
Оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра объявлен в Беларуси 7 февраля
Жилье на время vs квартира навсегда
Беларусь стремится к равноправному сотрудничеству с каждой страной ЕС - Макей
Систему налоговых вычетов пересмотрят в Беларуси
Санитарные и медицинские службы Бреста продемонстрировали готовность к борьбе с коронавирусом
ФОТОФАКТ: Минская книжная выставка-ярмарка продолжает свою работу
Второй самолет с белорусской гуманитарной помощью прибыл в Китай
Беларусь и Украина будут выполнять автоперевозки на безразрешительной основе
Актер из "Сверхъестественного" пошутил в Instagram о белорусских деньгах, МИД пригласил его в Беловежскую пущу
Разработка ученых БГУ проходит испытания на МКС
Афиша выходного дня: XXVIІ Минская международная книжная выставка, водная феерия и "Горячий лед" в Боровой
Афиша
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.