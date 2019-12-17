Картина дня: совещание по административной ответственности, дополнительные поезда на праздники и 100 рождественских пожеланий

ВЧЕРА

Картина дня. 16 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам применения мер административной ответственности. По словам главы государства, за десять лет количество административных правонарушений увеличилось почти в два раза. Президент подчеркнул: все должны четко понимать, что главным критерием работы является не количество выявленных нарушений и выписанных штрафов, а профилактическое воздействие и реальное сокращение административных проступков.

Практика применения наказаний за административные правонарушения будет изменена - соответствующие поручения дал глава государства. Об основных требованиях к предстоящим поправкам рассказал государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась по итогам совещания у Президента Беларуси.

Станислав Зась. Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с национальным праздником - Днем Независимости. Глава государства отметил, что за годы суверенитета Казахстану удалось достичь значительных успехов в социально-экономическом развитии, обеспечении стабильности и национального согласия.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым внесены изменения в закон "О правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства в Республике Беларусь".

Фото из архива

Основные положения обновленного закона о пребывании иностранцев в Беларуси вступят в силу с июля 2020 года, сообщил первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Виталий Наумчик. Также он рассказал, что высококвалифицированным иностранным специалистам для получения вида на жительство нужно будет прожить в Беларуси три года.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №460 "Об общегосударственной автоматизированной информационной системе". Документ направлен на полномасштабную интеграцию государственных информационных ресурсов и выход на качественно новый уровень оказания государственных электронных услуг, в том числе административных процедур.

Уточнена концепция перехода государственных органов и организаций на использование технологий облачных вычислений. Это предусмотрено указом №461, который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

В Беларуси закреплен механизм планирования расходов местных бюджетов на реализацию мероприятий в агропромышленном комплексе. Глава государства Александр Лукашенко подписал соответствующий указ №462, которым вносятся изменения в указ от 17 июля 2014 года №347 "О государственной аграрной политике".

Соглашение о предоставлении срочного кредита на сумму 3,5 млрд китайских юаней (эквивалентно около $500 млн) подписано в Шанхае между Беларусью и Шанхайским филиалом Банка развития Китая.

Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Как жильцам одеть дом в термошубу

В 2019 году прогнозируется увеличение по сравнению с прошлым годом основных показателей деятельности санаторно-курортных и оздоровительных организаций Беларуси, при этом выполняются все государственные социальные программы. Об этом - сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский. Экспорт санаторно-оздоровительных услуг в Беларуси, по предварительным расчетам, в этом году вырастет на 15% к уровню прошлого. Около трети белорусских здравниц к концу 2020 года будут соответствовать критериям безбарьерной среды.

Фото из архива

Студенты БГМУ Бажена Курзова и Иван Каршакевич создали мобильное приложение, которое позволит врачам сориентироваться в чрезвычайной ситуации и скоординирует их действия при оказании помощи пострадавшим.

БЖД назначила дополнительно 79 международных поездов на новогодние и рождественские праздники.

Фото из архива

"Белавиа" пополнила флот новым самолетом Embraer-195, сообщили в авиакомпании.

В Беларуси объявлен литературный конкурс "Нашей Победе - 75!".

Презентация мультимедийного проекта "Их оружие - кинокамера", посвященного 95-летию белорусского кино, состоялась в Национальном архиве Беларуси.

Акция "100 рождественских пожеланий и добрых дел" началась в Минской области.

Всебелорусскую "Молодежную премию - 2019" вручили в Минске.

В Минской области выросла стоимость проезда в пригородном транспорте.

Двадцать пять кружащих в вальсе пар - первый новогодний бал прошел в Могилеве.

ФОТОФАКТ: Победителей и призеров молодежного ЧМ по хоккею наградили в Минске

Председатель центрального совета Президентского спортивного клуба Дмитрий Лукашенко вручает бронзовую медаль Егору Буяльскому (Беларусь)

Антонина Кошель и Юрий Шевцов получили награды НОК Беларуси.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 декабря

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Круглый стол по теме восстановительного правосудия для подростков пройдет в 9.15 в DoubleTree by Hilton (пр.Победителей, 9). Будет обсуждаться работа консультативных центров, созданных на базе социально-педагогических центров (далее СПЦ) Ленинского района Минска и Барановичей. Организаторы - Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), БОО "Мир без границ" и учебно-практическое учреждение "Центр "Медиация и право".

В отеле "Европа" (Минск, ул.Интернациональная,28) состоится заседание круглого стола "Наружная реклама в городе Минске: проблемы и перспективы развития". Начало в 14.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 декабря

Международный день мигранта.

День арабского языка в ООН.

220 лет назад родился Малиновский Николай (Украина), историк, издатель. С 1820 года учился в Виленском университете, с 1826 года в Петербурге, работал в архиве Польского отдела Императорской публичной библиотеки. В 1829 году вернулся в Вильно, работал в Радзивилловской комиссии. В 1846 году опубликовал "Хронику" Матея Стрыйковского. В 1860-1863 годах сотрудничал с газетой "Виленский вестник". Умер в 1865 году.

1934 год - Волынов Борис Валентинович (1934), летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза (1969, 1976), полковник запаса.

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