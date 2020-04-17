Картина дня: совещание по амнистии, ресурсы для удаленного обучения и проморолик о гастротуризме

ВЧЕРА

Картина дня. 16 апреля 2020 г.

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Глава государства заявил, что требует взвешенного подхода при амнистии или помиловании осужденных за наркопреступления, а также сохраняет жесткое отношение к коррупционерам. Также Президент Беларуси поручил серьезно проработать тему применения института поручительства при помиловании.

Александр Лукашенко

В результате амнистии в связи с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне могут быть освобождены из мест лишения свободы около 2 тыс. человек. Об этом сообщил председатель Верховного суда Валентин Сукало по итогам совещания у Президента по вопросам амнистии и помилования лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Валентин Сукало

Руководство Минздрава будет персонально курировать регионы по вопросам с эпидситуацией, заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова перед встречей с медиками в Витебске.

Наталья Кочанова и Владимир Караник

Моральный долг нынешнего и будущего поколений - с уважением к павшим и гордостью нести знамя Великой Победы и сохранить историческую правду о Великой Отечественной войне. Об этом говорится в заявлении Национального собрания в связи с 75-летием Великой Победы, которое рассмотрела Палата представителей.

Во время заседания

Решения по поддержке отраслей, пострадавших от ситуации с COVID-19, будут приниматься в течение всего года. Об этом в парламенте сообщил министр финансов Максим Ермолович. Также он подчеркнул, что ресурсов для работы системы здравоохранения в ситуации с COVID-19 достаточно.

Правительство разрешило не начислять в 2020 году амортизацию основных средств и нематериальных активов.

Правительство увеличит долю государства в уставных фондах акционерных обществ на сумму предоставленной им господдержки.

Ранние яровые посеяли в Беларуси на 86,4% площадей.

Фото из архива

Запрет на посещение лесов действует в 81 районе Беларуси.

Доступ в интернет имеют почти все белорусские учреждения образования, сообщила первый заместитель министра образования Ирина Старовойтова во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. Директор Национального института образования Министерства образования Валентина Гинчук рекомендует для удаленного обучения школьников использовать максимум ресурсов, имеющихся сегодня. Министерство образования рассматривает механизм дополнительной платы учителям, работающим дистанционно, заявила начальник управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.

Во время оналайн-конференции

Белорусский национальный технический университет будет проводить обучение с применением информационно-коммуникационных технологий.

Белорусские здравницы с учетом уменьшения спроса на путевки на апрель, май снижают цены, сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский во время стрима на YouTube-канале Национального пресс-центра. Абитуриенты могут повременить с получением медицинской справки о состоянии здоровья в вуз, сообщил начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев.

Во время стрима

В больницах, оказывающих специализированную медицинскую помощь, проводится мониторинг готовности на случай поступления пациентов с коронавирусной инфекцией.

Горячие линии по вопросам профилактики коронавируса доступны в больницах Минской области.

При получении пенсий на дому абоненты РУП "Белтелеком" могут заодно оплатить услуги связи (телефон, телевидение, интернет).

В Беларуси сняли проморолик о гастрономическом туризме, он доступен на сайте Национального агентства по туризму.

ФОТОФАКТ: Озеро Споровское поражает красотой

Вечер на озере

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 апреля

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Заместитель Председателя Совета Республики Национального собрания Анатолий Исаченко проведет прямую телефонную линию. Звонки будут приниматься с 10.00 до 12.00 по телефону в Минске 80173285324.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Книги, выпущенные белорусскими издательствами к 75-летию Великой Победы". Начало в 12.00.

На первом национальном канале Белорусского радио пройдет второй тур IX Республиканского творческого радиоконкурса "Маладыя таленты Беларусі". В большой студии Дома радио профессиональное жюри оценит видеовыступления конкурсантов. Прослушивание состоится дистанционно.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 апреля

Международный день памятников и исторических мест (День всемирного наследия).

Всемирный день радиолюбителя.

80 лет назад родился Ханок Эдуард Семенович, композитор, заслуженный деятель искусств Беларуси (1982), народный артист Беларуси (1996). В 1962 г. окончил Минское музыкальное училище им.Глинки, в 1969 г. Московскую консерваторию. Автор песен "Зима", Малиновка", "Давай поговорим", музыки к белорусским анимационным фильмам и драматическим спектаклям. Автор книг "Пугачевщина", "Пугачевщина... Десять лет спустя".

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