Картина дня: совещание по COVID-19, как предлагают изменить Банковский кодекс и кошкин дом

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 9 октября 2020
Минск Облачно с прояснениями +12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:18 Пресс-служба ГУВД Бишкека: ночью в столице не зарегистрированы факты погромов и мародерства В мире
08:09 В Иордании введен режим ограничений на 48 часов для сдерживания COVID-19 В мире
08:02 У Дональда Трампа не наблюдается признаков прогрессирования коронавируса - лечащий врач В мире
07:58 Ботанический сад приглашает окунуться в атмосферу японской осени Афиша
07:40 В Дубровенском районе при пожаре в сарае пострадал мужчина Происшествия
07:32 В США свыше 6,6 млн человек досрочно проголосовали на президентских выборах В мире
07:23 Головченко направился в Ереван для участия в заседании Евразийского межправсовета Политика
07:15 Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Могилеве 10-11 октября Регионы
07:01 Пресс-конференция о жилищном строительстве в городах-спутниках Минска пройдет 9 октября в БЕЛТА Регионы
07:00 Картина дня: совещание по COVID-19, как предлагают изменить Банковский кодекс и кошкин дом Общество
00:59 Четыре человека стали жертвами оползня в Гватемале В мире
00:30 Более 338 тыс. человек заразились коронавирусом в мире за сутки В мире
08.10.20
08.10.20 23:59 Школьник собрал дома действующий ядерный реактор Технологии
08.10.20 23:29 В Италии за сутки 4,5 тыс. человек заразились коронавирусом В мире
08.10.20 22:59 В городе Ульсан в Южной Корее загорелся 33-этажный дом В мире
08.10.20 22:25 Эксперт: внешний фактор в полном объеме присутствует в поствыборной ситуации в Беларуси Общество
08.10.20 22:14 Воскресенский: если не участвовать в легальном политическом процессе, какие могут быть претензии к власти? Общество
08.10.20 21:59 Беларусь на детском "Евровидении-2020" представит могилевчанка Арина Пехтерева Общество
08.10.20 21:53 Многолюдные акции по выходным могут спровоцировать лавинообразное заражение COVID-19 - Шевцов Общество
08.10.20 21:49 Инициаторами протестов в Беларуси стали зарубежные бенефициары оппозиционных штабов - Воскресенский Общество
08.10.20 21:41 Хоккеисты "Юности" обыграли "Могилев" в матче чемпионата Беларуси Спорт
08.10.20 21:33 "Мешков Брест" разгромил гандболистов СКА в чемпионате Беларуси Спорт
08.10.20 21:30 Воскресенский о протестах в Беларуси: широким кругом нашей элиты банально воспользовались Общество
08.10.20 21:25 РЖД готовы перевезти все нефтепродукты, которые Беларусь направит в порты России Экономика
08.10.20 21:09 Уголовное дело возбуждено по факту смертельного ДТП с двумя погибшими под Минском Происшествия
08.10.20 21:00 Под Минском в течение часа произошло два ДТП, одно из них - со смертельным исходом Происшествия
08.10.20 20:56 Белорусские футболисты проиграли Грузии в 1/2 финала плей-офф за выход на чемпионат Европы Спорт
08.10.20 20:55 ФОТОФАКТ: "Почтовый салон" открылся на Минском почтамте Регионы
08.10.20 20:28 РЕПОРТАЖ о том, как школьники провели один день с министром Костевич Общество
08.10.20 19:59 Штаб Трампа согласился на проведение дебатов с Байденом 22 октября В мире
Все новости
Все новости
Общество
09 октября 2020, 07:00

Картина дня: совещание по COVID-19, как предлагают изменить Банковский кодекс и кошкин дом

ВЧЕРА

Картина дня. 8 октября

Готовность системы здравоохранения противостоять эпидемическому подъему заболеваемости COVID-19 и сезонными респираторными инфекциями обсуждалась на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства подчеркнул важность заботы каждого человека о своем здоровье, особенно в период обострения эпидемиологической ситуации. Выбранный Беларусью путь борьбы с коронавирусом и ее опыт бесценен для всего мира, отметил Президент.

Во время совещания
Во время совещания

Министерство здравоохранения сократит до 10 дней сроки изоляции для тех, кто прибывает из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, и для тех, кто установлен как контакт первого уровня с зараженным COVID-19. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич по итогам совещания у главы государства. Минздрав подчеркивает особую роль каждого гражданина в борьбе с новой волной COVID-19.

Дмитрий Пиневич
Дмитрий Пиневич

В Беларуси выздоровели и выписаны более 76 тыс. пациентов с COVID-19.

Организация Договора о коллективной безопасности готова сыграть посредническую роль для урегулирования ситуации в Кыргызстане. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Станислав Зась. Фото из архива
Станислав Зась. Фото из архива

Министерство обороны ответило на электронное обращение группы иностранных граждан, являющихся членами Европарламента. В Минобороны отметили, что попытки отдельных членов Европарламента говорить от имени народа Беларуси выглядят нелепо и неубедительно.

Контейнерный поезд с белорусской сухой молочной продукцией отправился в Китай.

"Гомсельмаш" продал более 30 комбайнов на "Агросалоне" в Москве.

МЧС Беларуси закупит по проекту техпомощи Европейского союза технику и оборудование, сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.

В Беларуси скорректирован порядок обеспечения пограничного режима.

В Гродненской области начинают работать диалоговые площадки для обсуждения вопросов конституционной реформы, а также перспектив развития страны и региона. Об этом во время брифинга с журналистами региональных и республиканских СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Владимир Караник. Фото из архива
Владимир Караник. Фото из архива

БелАЭС разрешили выполнение на первом блоке физических экспериментов на малой мощности.

КОММЕНТАРИЙ: Штрафы по кредитным договорам могут ограничить - как предлагают изменить Банковский кодекс.

Новый центр для лечения детей с различными пороками планируют построить в Беларуси.

Фото из архива
Фото из архива

Белорусские медики успешно прооперировали новорожденную с опухолью шеи.

РЕПОРТАЖ: Кошкин дом, где учат доброте, красоте и терпению.

Нобелевская премия по литературе присуждена американской поэтессе Луизе Глюк.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 октября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы пройдет круглый стол "Беларусь и страны СНГ: новый вектор развития в сфере культурного и гуманитарного сотрудничества". Начало в 11.00.

Более 800 жителей Минской области примут участие в региональном молодежном форуме "Беларусь - это мы".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 октября

Всемирный день психического здоровья.

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи.

80 лет назад родился Тарасов Константин Иванович (г.Минск), белорусский писатель и публицист. В 1980 году увидела свет его повесть о Грюнвальдской битве - "День рассеяния". Автор детективных рассказов "Следственный эксперимент", "Отставка штабс-капитана Степанова" и др. Произведения писателя имеют документально-историческую основу. Умер в 2010 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Игорь Коротченко. Скриншот видео "Беларусь 1" Эксперт: внешний фактор в полном объеме присутствует в поствыборной ситуации в Беларуси
Юрий Воскресенский. Фото ОНТ Воскресенский: если не участвовать в легальном политическом процессе, какие могут быть претензии к власти?
Арина Пехтерева. Фото из архива Беларусь на детском "Евровидении-2020" представит могилевчанка Арина Пехтерева
Дмитрий Шевцов. Фото СТВ Многолюдные акции по выходным могут спровоцировать лавинообразное заражение COVID-19 - Шевцов
Фото ОНТ Инициаторами протестов в Беларуси стали зарубежные бенефициары оппозиционных штабов - Воскресенский
Юрий Воскресенский. Фото ОНТ Воскресенский о протестах в Беларуси: широким кругом нашей элиты банально воспользовались
Главное
Во время совещания Как жить в новой эпидемической реальности? - Лукашенко обсудил со специалистами ситуацию с COVID-19
Обстрелы в Нагорном Карабахе: градус напряженности пока не снижается
Уборка льна завершается в Беларуси
Квартира в "Вильнюсе" – от 2 500 рублей за метр! Кредит от 4,99% годовых и рассрочка на 100 месяцев!
Топ-новости
Картина дня: совещание по COVID-19, как предлагают изменить Банковский кодекс и кошкин дом
Все в наших руках, чтобы не свалиться в неконтролируемый эпидемический штопор - Лукашенко
Чуприс: необходимо формировать особую правовую культуру населения
Воскресенский о протестах в Беларуси: широким кругом нашей элиты банально воспользовались
Минобороны: советуем воздержаться от вмешательства во внутренние дела Беларуси
БелАЭС разрешили выполнение на первом блоке физических экспериментов на малой мощности
РЕПОРТАЖ о том, как школьники провели один день с министром Костевич
РЖД готовы перевезти все нефтепродукты, которые Беларусь направит в порты России
"Мешков Брест" разгромил гандболистов СКА в чемпионате Беларуси
Штрафы по кредитным договорам могут ограничить - как предлагают изменить Банковский кодекс
Белорусские футболисты проиграли Грузии в 1/2 финала плей-офф за выход на чемпионат Европы
Беларусь на детском "Евровидении-2020" представит могилевчанка Арина Пехтерева
Прокурорам за пять лет подано 447 ходатайств о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве
ФОТОФАКТ: "Почтовый салон" открылся на Минском почтамте
Банк БелВЭБ оказал поддержку школе в Орше в преддверии конкурса "Учитель года Республики Беларусь – 2020"
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Эскалация конфликта в Нагорном Карабахе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.