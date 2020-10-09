Картина дня: совещание по COVID-19, как предлагают изменить Банковский кодекс и кошкин дом

ВЧЕРА
Картина дня. 8 октября
Готовность системы здравоохранения противостоять эпидемическому подъему заболеваемости COVID-19 и сезонными респираторными инфекциями обсуждалась на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства подчеркнул важность заботы каждого человека о своем здоровье, особенно в период обострения эпидемиологической ситуации. Выбранный Беларусью путь борьбы с коронавирусом и ее опыт бесценен для всего мира, отметил Президент.
Министерство здравоохранения сократит до 10 дней сроки изоляции для тех, кто прибывает из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, и для тех, кто установлен как контакт первого уровня с зараженным COVID-19. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич по итогам совещания у главы государства. Минздрав подчеркивает особую роль каждого гражданина в борьбе с новой волной COVID-19.
В Беларуси выздоровели и выписаны более 76 тыс. пациентов с COVID-19.
Организация Договора о коллективной безопасности готова сыграть посредническую роль для урегулирования ситуации в Кыргызстане. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.
Министерство обороны ответило на электронное обращение группы иностранных граждан, являющихся членами Европарламента. В Минобороны отметили, что попытки отдельных членов Европарламента говорить от имени народа Беларуси выглядят нелепо и неубедительно.
Контейнерный поезд с белорусской сухой молочной продукцией отправился в Китай.
"Гомсельмаш" продал более 30 комбайнов на "Агросалоне" в Москве.
МЧС Беларуси закупит по проекту техпомощи Европейского союза технику и оборудование, сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.
В Беларуси скорректирован порядок обеспечения пограничного режима.
В Гродненской области начинают работать диалоговые площадки для обсуждения вопросов конституционной реформы, а также перспектив развития страны и региона. Об этом во время брифинга с журналистами региональных и республиканских СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.
БелАЭС разрешили выполнение на первом блоке физических экспериментов на малой мощности.
КОММЕНТАРИЙ: Штрафы по кредитным договорам могут ограничить - как предлагают изменить Банковский кодекс.
Новый центр для лечения детей с различными пороками планируют построить в Беларуси.
Белорусские медики успешно прооперировали новорожденную с опухолью шеи.
РЕПОРТАЖ: Кошкин дом, где учат доброте, красоте и терпению.
Нобелевская премия по литературе присуждена американской поэтессе Луизе Глюк.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 9 октября
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
В пресс-центре Дома прессы пройдет круглый стол "Беларусь и страны СНГ: новый вектор развития в сфере культурного и гуманитарного сотрудничества". Начало в 11.00.
Более 800 жителей Минской области примут участие в региональном молодежном форуме "Беларусь - это мы".
ЗАВТРА
Знаменательные даты 10 октября
Всемирный день психического здоровья.
Всемирный день хосписной и паллиативной помощи.
80 лет назад родился Тарасов Константин Иванович (г.Минск), белорусский писатель и публицист. В 1980 году увидела свет его повесть о Грюнвальдской битве - "День рассеяния". Автор детективных рассказов "Следственный эксперимент", "Отставка штабс-капитана Степанова" и др. Произведения писателя имеют документально-историческую основу. Умер в 2010 году.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-