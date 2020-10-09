Картина дня: совещание по COVID-19, как предлагают изменить Банковский кодекс и кошкин дом

ВЧЕРА

Картина дня. 8 октября

Готовность системы здравоохранения противостоять эпидемическому подъему заболеваемости COVID-19 и сезонными респираторными инфекциями обсуждалась на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства подчеркнул важность заботы каждого человека о своем здоровье, особенно в период обострения эпидемиологической ситуации. Выбранный Беларусью путь борьбы с коронавирусом и ее опыт бесценен для всего мира, отметил Президент.

Во время совещания

Министерство здравоохранения сократит до 10 дней сроки изоляции для тех, кто прибывает из стран с неблагополучной эпидемической ситуацией, и для тех, кто установлен как контакт первого уровня с зараженным COVID-19. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения Дмитрий Пиневич по итогам совещания у главы государства. Минздрав подчеркивает особую роль каждого гражданина в борьбе с новой волной COVID-19.

Дмитрий Пиневич

В Беларуси выздоровели и выписаны более 76 тыс. пациентов с COVID-19.

Организация Договора о коллективной безопасности готова сыграть посредническую роль для урегулирования ситуации в Кыргызстане. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась.

Станислав Зась. Фото из архива

Министерство обороны ответило на электронное обращение группы иностранных граждан, являющихся членами Европарламента. В Минобороны отметили, что попытки отдельных членов Европарламента говорить от имени народа Беларуси выглядят нелепо и неубедительно.

Контейнерный поезд с белорусской сухой молочной продукцией отправился в Китай.

"Гомсельмаш" продал более 30 комбайнов на "Агросалоне" в Москве.

МЧС Беларуси закупит по проекту техпомощи Европейского союза технику и оборудование, сообщил первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев.

В Беларуси скорректирован порядок обеспечения пограничного режима.

В Гродненской области начинают работать диалоговые площадки для обсуждения вопросов конституционной реформы, а также перспектив развития страны и региона. Об этом во время брифинга с журналистами региональных и республиканских СМИ сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Караник.

Владимир Караник. Фото из архива

БелАЭС разрешили выполнение на первом блоке физических экспериментов на малой мощности.

КОММЕНТАРИЙ: Штрафы по кредитным договорам могут ограничить - как предлагают изменить Банковский кодекс.

Новый центр для лечения детей с различными пороками планируют построить в Беларуси.

Фото из архива

Белорусские медики успешно прооперировали новорожденную с опухолью шеи.

РЕПОРТАЖ: Кошкин дом, где учат доброте, красоте и терпению.

Нобелевская премия по литературе присуждена американской поэтессе Луизе Глюк.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 9 октября

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В пресс-центре Дома прессы пройдет круглый стол "Беларусь и страны СНГ: новый вектор развития в сфере культурного и гуманитарного сотрудничества". Начало в 11.00.

Более 800 жителей Минской области примут участие в региональном молодежном форуме "Беларусь - это мы".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 10 октября

Всемирный день психического здоровья.

Всемирный день хосписной и паллиативной помощи.

80 лет назад родился Тарасов Константин Иванович (г.Минск), белорусский писатель и публицист. В 1980 году увидела свет его повесть о Грюнвальдской битве - "День рассеяния". Автор детективных рассказов "Следственный эксперимент", "Отставка штабс-капитана Степанова" и др. Произведения писателя имеют документально-историческую основу. Умер в 2010 году.

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