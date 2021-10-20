Картина дня: совещание по COVID-19, новинки лесозаготовительной техники и соревнования кинологов

ВЧЕРА

Картина дня. 19 октября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по эпидемиологической ситуации и принимаемым мерам по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Глава государства подчеркнул, что он никогда не выступал против вакцинации и считает это необходимым. Президент потребовал не отменять оказание плановой медпомощи, а также не допускать давления на людей в вопросах ношения защитных масок, дистанцирования и вакцинации. Александр Лукашенко на совещании заявил, что из резервного фонда Президента Беларуси будут выделены дополнительные средства на борьбу с COVID-19.

Александр Лукашенко

Ситуация с коронавирусом в Беларуси полностью контролируемая. В стране проводится весь комплекс мероприятий для профилактики заражения, прерывания эпидемического процесса и лечения людей. Об этом сообщил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на совещании у главы государства.

Благодарность Президента объявлена работникам больницы скорой помощи Минска.

Сотрудники Белорусского государственного университета и Белорусского государственного медицинского университета удостоены государственных наград. Соответствующий указ подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Хоменко: Минюсту необходимо более оперативно решать вопросы правового регулирования.

В Беларуси в январе-сентябре построили более 36 тыс. квартир.

Фото из архива

Объем инвестиций резидентов "Великого камня" в I полугодии составил более $30 млн.

Холдинг "АМКОДОР" презентовал новинки лесозаготовительной техники.

Тростниковая бумага, термоподушка для инвалидов: определены победители Belarus ENERGY Award 2021.

Студенческий интернет-ресурс факультета журналистики БГУ признан лучшим молодежным СМИ ЕАЭС.

Национальный аэропорт Минск завершил подготовку к работе в осенне-зимний период.

Соревнования кинологов прошли в Минске. Одиннадцать команд силового блока и различных предприятий Беларуси соревновались за звание лучшей в своей области.

РЕПОРТАЖ: Готовь сани летом: жители Могилевской области активно ведут заготовку дров

Акция "COVID-патруль" стартовала в областных центрах Беларуси.

Инфекционист: пациенты с COVID-19, оказавшись в реанимации, сожалеют, что вовремя не привились.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1913 пациентов с COVID-19, выписаны 1534.

КОММЕНТАРИЙ: Бездомное или домашнее - любое животное должно быть под защитой

Дожди и порывистый ветер ожидаются в Беларуси 20 октября.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 октября

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "О мерах по пресечению несанкционированной торговли в г. Минске". Начало в 11.00.

В Институте языкознания имени Якуба Коласа пройдет круглый стол "100 гадоў беларускай нацыянальнай лексікаграфіі: ад Інбелкульта да сучаснасці", посвященный 100-летию Словарной комиссии.

Первая международная научно-практическая конференция "Интеллектуальная собственность в современном мире: вызовы времени и перспективы развития" пройдет в Минске. Перед участниками выступят руководители государственных органов и организаций Беларуси и других стран, ведущие мировые эксперты, представители Евразийской экономической комиссии, Всемирной организации интеллектуальной собственности и иных международных организаций.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 октября

100 лет назад родился Муравейко Иван Андреевич, белорусский поэт, заслуженный работник культуры Беларуси (1982). Автор поэтических сборников "Песня над полями", "Вот какие мы", "Дружная семейка". Некоторые его стихотворения положены на музыку белорусскими композиторами.

80 лет назад родился Бидер Герман, австрийский славист, доктор филологических наук (1970), профессор. Автор монографии "Немецкие словообразовательные элементы в славянских языках". Разработал и прочитал курсы по общей славистике, в т.ч. по белорусскому языкознанию ("Белорусский язык для русистов"). Белорусской тематике посвящен ряд статей: "Первое и второе возрождение белорусского языка и культуры", "Языковая ситуация в Беларуси" и др.

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