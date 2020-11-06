Картина дня: совещание по COVID, инновации третьей линии метро и премии талантливым учащимся

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Пятница, 6 ноября 2020
Минск Сплошная облачность +7°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
08:06 Пятеро детей и двое взрослых погибли на пожаре под Смоленском В мире
08:06 Минский метрополитен: этапы развития в фотографиях БЕЛТА Общество
08:03 Новые аллеи семейных деревьев появятся в Беларуси 7 ноября Общество
07:56 Землетрясение магнитудой 5,4 произошло у побережья Тайваня В мире
07:43 Минэнерго выделит Br3,24 млн для строительства новой котельной в Крупках Регионы
07:37 Московский ЦСКА уступил футболистам "Фейеноорда" в Лиге Европы Спорт
07:27 Правительство Беларуси одобрило проект соглашения стран СНГ по цифровому развитию Общество
07:22 По Витебску проедет маршрутка МЧС, где проезд можно оплатить сигаретой Регионы
07:08 Чеки "Жилье" проиндексировали в Минске Регионы
07:00 Лукашенко: наша сила в историческом опыте, который научил беречь безопасность, мир и согласие Президент
07:00 Картина дня: совещание по COVID, инновации третьей линии метро и премии талантливым учащимся Общество
00:48 ООН провозгласила 8 и 9 мая днями памяти жертв Второй мировой войны В мире
00:13 Головченко и Мишустин обсудили энергетику, транспорт и противодействие COVID-19 Общество
05.11.20
05.11.20 23:59 Жительница Австралии выиграла джекпот и отдала половину выигрыша Калейдоскоп
05.11.20 23:28 Количество жертв шторма "Эта" в Гондурасе возросло до 11 В мире
05.11.20 22:59 Болгарский "Лудогорец" проиграл "Тоттенхэму" в футбольной Лиге Европы  Спорт
05.11.20 22:25 Четыре человека погибли, еще четыре пропали без вести в результате аварии на угольной шахте в Китае В мире
05.11.20 21:33 За сутки в мире более 529 тыс. человек заразились коронавирусом В мире
05.11.20 21:28 Радикального исламиста приговорили к пожизненному заключению во Франции В мире
05.11.20 21:26 Аверкова: травля людей - это психологический терроризм Общество
05.11.20 21:14 В Греции за сутки выявили рекордное число случаев заражения коронавирусом В мире
05.11.20 21:07 Форвард ХК "Динамо-Минск" Кирилл Воронин выведен из списка травмированных Спорт
05.11.20 21:01 Чешские таможенники задержали 48 нелегальных мигрантов В мире
05.11.20 20:34 Бельгиец Йеспер Филипсен выиграл 15-й этап "Вуэльты Испании-2020". Спорт
05.11.20 20:27 В Минске пройдет международный турнир по художественной гимнастике на призы Марины Лобач Спорт
05.11.20 20:05 В Гватемале четыре человека погибли в результате шторма "Эта" В мире
05.11.20 19:59 На МКАД легковушка врезалась в осветительную мачту Происшествия
05.11.20 19:57 Гандболисты Украины и России сыграли вничью в квалификации ЧЕ Спорт
05.11.20 19:50 Юбилейная выставка художника-графика Николая Гурщенкова открылась в Бресте Культура
05.11.20 19:29 Правительство Дании закроет часть страны из-за мутации коронавируса В мире
Все новости
Все новости
Общество
06 ноября 2020, 07:00

Картина дня: совещание по COVID, инновации третьей линии метро и премии талантливым учащимся

ВЧЕРА

Картина дня. 5 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций. Глава государства заявил, что здравоохранение и впредь будет обеспечено всем необходимым для оказания медицинской помощи населению в полном объеме. Александр Лукашенко поручил организовать региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. Президент подчеркнул, что принятое недавно на фоне эпидситуации в Беларуси и вокруг нее решение о закрытии для въезда границ страны является временным и не содержит политических причин. Также белорусский лидер поручил проработать возможность производства в Беларуси российской вакцины от коронавируса и отстроить систему в вопросе тестирования на коронавирус.

На специалистов в регионах сейчас ложится очень большая ответственность в борьбе с инфекцией COVID-19. Об этом заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета народный врач Беларуси Игорь Карпов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер деятельности, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников ОАО "Несвижский завод медицинских препаратов" с 60-летием со дня основания предприятия.

/president/view/lukashenko-pozdravil-kollektiv-nesvizhskogo-zavoda-medpreparatov-s-60-letiem-osnovanija-414052-2020/

Посол Италии в Беларуси Марио Бальди возложил венок в память о более 200 итальянских военнослужащих, погибших в фашистском концлагере в Березвечье в Глубокском районе.

Фото посольства Италии в Беларуси
Фото посольства Италии в Беларуси

Госпогранкомитет рекомендует воздержаться от загранпоездок.

Правоохранители напомнили о правилах безопасности при пользовании банковскими картами.

СК: в отношении администраторов Telegram-каналов Путило и Протасевича возбуждены уголовные дела.

Минздрав определил, кто подлежит обязательному медицинскому освидетельствованию на наличие инфекции COVID-19.

В Беларуси на 5 ноября выздоровел и выписан 89 131 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

ИНТЕРВЬЮ: Ирина Буйневич: О поражении легких при COVID-19, реабилитации и антибиотиках

В Беларуси скорректирован порядок предоставления льготного кредита на учебу в вузе

В первый день 27-го Минского международного кинофестиваля "Лістапад" фильмы покажут в трех кинотеатрах столицы.

Третья линия минского метро оснащена инновационным оборудованием для контроля оплаты проезда.

Белорусский Красный Крест ищет ответственных волонтеров, готовых работать в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации на инфолиниях.

В столичной ратуше торжественно вручены премии Мингорсовета депутатов победителям республиканских, международных олимпиад, конкурсов, конференций, турниров, спортивных соревнований, а также учащимся, имеющим творческие достижения в различных областях искусства.

Белорус Илья Ивашко вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Германии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 ноября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "О подготовке и проведении 26-й Международной специализированной выставки-ярмарки "ПродЭкспо" и Делового форума "Стратегические перспективы развития пищевой промышленности Беларуси". Начало в 11.00.

Единый день бесплатных консультаций пройдет в Могилевском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру и его филиалах. Консультации будут проводиться с 9.00 до 13.00 по телефону.

XII Международный инвестиционный форум "Мельница успеха" по развитию юго-восточного региона Могилевской области пройдет в Кричеве 6-7 ноября.

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 6 по 13 ноября под слоганом "Магия образа", обращенным к уникальной природе кино.

Научно-производственный центр электронно-лучевых технологий откроют в Национальной академии наук (ул.Купревича, 12).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 ноября

Всемирный день мужчин.

В Республике Беларусь - День Октябрьской революции.

15 лет назад открылись три новые станции Минского метрополитена - "Спортивная", "Кунцевщина" и "Каменная Горка".

110 лет назад родился Скоропанов Степан Гордеевич, белорусский ученый в области земледелия и мелиорации, академик НАН Беларуси (1961), Российской академии сельскохозяйственных наук (1991), Академии сельскохозяйственных наук БССР (1959-1961), ВАСХНИЛ (1972), заслуженный деятель науки Беларуси (1968). В 1936 году окончил БСХА. В 1961-1972 годах - министр сельского хозяйства Беларуси. Автор более 600 научных работ и научно-популярных трудов по проблемам общего земледелия, мелиорации и луговодству. Исследовал технологические основы и практические приемы освоения и использования торфяных почв, выдвинул концепцию мелиорации земель и охраны окружающей среды, исследовал социально-экологические последствия интенсификации земледелия. Умер в 1999 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Первый поезд минского метро, 1984 год Минский метрополитен: этапы развития в фотографиях БЕЛТА
Фото из архива Новые аллеи семейных деревьев появятся в Беларуси 7 ноября
Фото из архива Правительство Беларуси одобрило проект соглашения стран СНГ по цифровому развитию
Головченко и Мишустин обсудили энергетику, транспорт и противодействие COVID-19
Анжелика Аверкова. Фото ОНТ Аверкова: травля людей - это психологический терроризм
Фото МЧС Национальная пожарная служба Ганы заинтересована в сотрудничестве с белорусскими коллегами
Главное
Во время совещания Лукашенко: здравоохранение и впредь будет обеспечено всем необходимым для оказания помощи населению
Лукашенко о COVID-19: борьба с болезнью должна быть системной и проводиться на всех фронтах
Головченко и Мишустин обсудили энергетику, транспорт и противодействие COVID-19
Руководители госорганов в ноябре проведут приемы граждан в регионах
Топ-новости
Картина дня: совещание по COVID, инновации третьей линии метро и премии талантливым учащимся
Лукашенко поручил отстроить систему в вопросе тестирования на коронавирус
Лукашенко о закрытии для въезда границ Беларуси: никакой политики здесь нет, это временное решение
Минский метрополитен: этапы развития в фотографиях БЕЛТА
Чеки "Жилье" проиндексировали в Минске
Правительство Беларуси одобрило проект соглашения стран СНГ по цифровому развитию
XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" отменен
Новые аллеи семейных деревьев появятся в Беларуси 7 ноября
Третья линия минского метро оснащена инновационным оборудованием для контроля оплаты проезда
Минэнерго выделит Br3,24 млн для строительства новой котельной в Крупках
Аверкова: травля людей - это психологический терроризм
В Беларуси скорректирован порядок предоставления льготного кредита на учебу в вузе
Правоохранители напомнили о правилах безопасности при пользовании банковскими картами
Встреча с абитуриентами состоится в БГУ 6 ноября
МИД Беларуси о ноте Литвы: нормальный диалог давно принесен в жертву геополитическим амбициям
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Строительство АЭС в Беларуси Репортаж БЕЛТА Коронавирус: последние новости
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.