Картина дня: совещание по COVID, инновации третьей линии метро и премии талантливым учащимся

ВЧЕРА

Картина дня. 5 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о принимаемых мерах противодействия распространению вирусных инфекций. Глава государства заявил, что здравоохранение и впредь будет обеспечено всем необходимым для оказания медицинской помощи населению в полном объеме. Александр Лукашенко поручил организовать региональные штабы по реагированию на ситуацию с COVID-19. Президент подчеркнул, что принятое недавно на фоне эпидситуации в Беларуси и вокруг нее решение о закрытии для въезда границ страны является временным и не содержит политических причин. Также белорусский лидер поручил проработать возможность производства в Беларуси российской вакцины от коронавируса и отстроить систему в вопросе тестирования на коронавирус.

На специалистов в регионах сейчас ложится очень большая ответственность в борьбе с инфекцией COVID-19. Об этом заявил заведующий кафедрой инфекционных болезней Белорусского государственного медицинского университета народный врач Беларуси Игорь Карпов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко вручил государственные награды заслуженным деятелям различных сфер деятельности, а также генеральские погоны представителям высшего офицерского состава.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил работников ОАО "Несвижский завод медицинских препаратов" с 60-летием со дня основания предприятия.

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Посол Италии в Беларуси Марио Бальди возложил венок в память о более 200 итальянских военнослужащих, погибших в фашистском концлагере в Березвечье в Глубокском районе.

Фото посольства Италии в Беларуси

Госпогранкомитет рекомендует воздержаться от загранпоездок.

Правоохранители напомнили о правилах безопасности при пользовании банковскими картами.

СК: в отношении администраторов Telegram-каналов Путило и Протасевича возбуждены уголовные дела.

Минздрав определил, кто подлежит обязательному медицинскому освидетельствованию на наличие инфекции COVID-19.

В Беларуси на 5 ноября выздоровел и выписан 89 131 пациент, у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

ИНТЕРВЬЮ: Ирина Буйневич: О поражении легких при COVID-19, реабилитации и антибиотиках

В Беларуси скорректирован порядок предоставления льготного кредита на учебу в вузе

В первый день 27-го Минского международного кинофестиваля "Лістапад" фильмы покажут в трех кинотеатрах столицы.

Третья линия минского метро оснащена инновационным оборудованием для контроля оплаты проезда.

Белорусский Красный Крест ищет ответственных волонтеров, готовых работать в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации на инфолиниях.

В столичной ратуше торжественно вручены премии Мингорсовета депутатов победителям республиканских, международных олимпиад, конкурсов, конференций, турниров, спортивных соревнований, а также учащимся, имеющим творческие достижения в различных областях искусства.

Белорус Илья Ивашко вышел в 1/4 финала теннисного турнира в Германии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 ноября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "О подготовке и проведении 26-й Международной специализированной выставки-ярмарки "ПродЭкспо" и Делового форума "Стратегические перспективы развития пищевой промышленности Беларуси". Начало в 11.00.

Единый день бесплатных консультаций пройдет в Могилевском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру и его филиалах. Консультации будут проводиться с 9.00 до 13.00 по телефону.

XII Международный инвестиционный форум "Мельница успеха" по развитию юго-восточного региона Могилевской области пройдет в Кричеве 6-7 ноября.

XXVII Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 6 по 13 ноября под слоганом "Магия образа", обращенным к уникальной природе кино.

Научно-производственный центр электронно-лучевых технологий откроют в Национальной академии наук (ул.Купревича, 12).

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 ноября

Всемирный день мужчин.

В Республике Беларусь - День Октябрьской революции.

15 лет назад открылись три новые станции Минского метрополитена - "Спортивная", "Кунцевщина" и "Каменная Горка".

110 лет назад родился Скоропанов Степан Гордеевич, белорусский ученый в области земледелия и мелиорации, академик НАН Беларуси (1961), Российской академии сельскохозяйственных наук (1991), Академии сельскохозяйственных наук БССР (1959-1961), ВАСХНИЛ (1972), заслуженный деятель науки Беларуси (1968). В 1936 году окончил БСХА. В 1961-1972 годах - министр сельского хозяйства Беларуси. Автор более 600 научных работ и научно-популярных трудов по проблемам общего земледелия, мелиорации и луговодству. Исследовал технологические основы и практические приемы освоения и использования торфяных почв, выдвинул концепцию мелиорации земель и охраны окружающей среды, исследовал социально-экологические последствия интенсификации земледелия. Умер в 1999 году.

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