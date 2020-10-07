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07 октября 2020, 07:00

Картина дня: совещание по деревообработке, Беларусь в "Изумрудной сети" и акция "#поздравь_маму"

ВЧЕРА

Картина дня. 6 октября

Возобновляемые лесные ресурсы в Беларуси должны использоваться с максимальным эффектом. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад по развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Глава государства требует развивать и углублять производство продукции из древесины.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько рассказал о результатах работы предприятий концерна на совещании у главы государства, посвященном вопросам развития деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Михаил Касько
Михаил Касько

Целлюлозно-бумажные предприятия "Беллесбумпрома" в январе-августе нарастили экспорт почти на 30%, сообщили в пресс-службе концерна. На Светлогорском ЦКК реализуют новый инвестпроект по производству упаковочных видов бумаги. Светлогорский ЦКК планирует до конца года получить первую вискозную целлюлозу.

Светлогорский ЦКК. Фото из архива
Светлогорский ЦКК. Фото из архива

В Беларуси к концу 2025 года не должно быть отстающих регионов, заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждался проект программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы.

Экономика Беларуси за пять лет может вырасти более чем на 20%, экспорт - до $50 млрд, сообщил министр экономики Александр Червяков.

Александр Червяков. Фото из архива
Александр Червяков. Фото из архива

Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на $11,4 млн.

Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу и Таллин до 24 октября.

В Беларуси выздоровели и выписаны 75 376 пациентов с COVID-19.

Фото из архива
Фото из архива

Городская акция "Социальный патруль" традиционно начнется с приходом холодов: помощь лицам без определенного места жительства будет оказана в привычном формате, невзирая на COVID-19. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Министерство труда и социальной защиты во время проведения Недели матери запускает в социальных сетях акцию с одноименным хештегом "#поздравь_маму".

Около 13-15% территории Беларуси может войти в "Изумрудную сеть", сообщил консультант отдела биологического разнообразия управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Виталий Коренчук.

Фото из архива
Фото из архива

ФОТОФАКТ: Осень в Минске.

Нобелевская премия 2020 года по физике присуждена Роджеру Пенроузу, Райнхарду Генцелю и Андреа Гез.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 октября

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В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Об отопительном сезоне и не только. Как Беларусь готовится к зиме. Развитие и внедрение новых энергосберегающих технологий". Начало в 11.00.

Дом прессы по случаю 550-летия явления Жировичской иконы Божией Матери, 500-летия ее повторного обретения и 500-летия со времени основания Успенского Жировичского мужского монастыря в Жировичской организует пресс-тур для представителей СМИ в Жировичи. Отъезд из Минска от Епархиального управления (ул.Освобождения, 10) в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 октября

Всемирный день зрения.

150 лет назад родился Булатович Александр Ксаверьевич (г.Орел), путешественник, дипломат, религиозный публицист. Происходил из потомственных дворян Гродненской губернии. Действительный член Русского географического общества. В 1896-1900 годах трижды побывал в Эфиопии. По просьбе эфиопского императора Менелика II исследовал состояние западной границы страны, предложил программу мероприятий по реорганизации армии и госаппарата Эфиопии. Собрал значительный материал по этнографии, проблемам рабства и социальной структуры эфиопского общества. За путешествие к озеру Рудольф с военной экспедицией отмечен высшей эфиопской наградой - золотым щитом с саблей, российским орденом Станислава 2-й степени, малой серебряной медалью им.П.Семенова Русского географического общества. В 1906 году принял монашество, жил под именем Антоний в Греции. Во время первой мировой войны в составе отряда Красного Креста в действующей армии. В 1919 году был убит грабителями.

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