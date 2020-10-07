Картина дня: совещание по деревообработке, Беларусь в "Изумрудной сети" и акция "#поздравь_маму"

ВЧЕРА

Картина дня. 6 октября

Возобновляемые лесные ресурсы в Беларуси должны использоваться с максимальным эффектом. На это обратил внимание Президент Беларуси Александр Лукашенко, заслушивая доклад по развитию деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности. Глава государства требует развивать и углублять производство продукции из древесины.

Александр Лукашенко

Председатель концерна "Беллесбумпром" Михаил Касько рассказал о результатах работы предприятий концерна на совещании у главы государства, посвященном вопросам развития деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности.

Михаил Касько

Целлюлозно-бумажные предприятия "Беллесбумпрома" в январе-августе нарастили экспорт почти на 30%, сообщили в пресс-службе концерна. На Светлогорском ЦКК реализуют новый инвестпроект по производству упаковочных видов бумаги. Светлогорский ЦКК планирует до конца года получить первую вискозную целлюлозу.

Светлогорский ЦКК. Фото из архива

В Беларуси к концу 2025 года не должно быть отстающих регионов, заявил премьер-министр Роман Головченко на заседании Президиума Совета Министров, где обсуждался проект программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы.

Экономика Беларуси за пять лет может вырасти более чем на 20%, экспорт - до $50 млрд, сообщил министр экономики Александр Червяков.

Александр Червяков. Фото из архива

Беларусь приобретет акции Международной финансовой корпорации почти на $11,4 млн.

Авиакомпания "Белавиа" продлила приостановку рейсов в Ригу и Таллин до 24 октября.

В Беларуси выздоровели и выписаны 75 376 пациентов с COVID-19.

Фото из архива

Городская акция "Социальный патруль" традиционно начнется с приходом холодов: помощь лицам без определенного места жительства будет оказана в привычном формате, невзирая на COVID-19. Об этом сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Министерство труда и социальной защиты во время проведения Недели матери запускает в социальных сетях акцию с одноименным хештегом "#поздравь_маму".

Около 13-15% территории Беларуси может войти в "Изумрудную сеть", сообщил консультант отдела биологического разнообразия управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Виталий Коренчук.

Фото из архива

ФОТОФАКТ: Осень в Минске.

Нобелевская премия 2020 года по физике присуждена Роджеру Пенроузу, Райнхарду Генцелю и Андреа Гез.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 октября

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В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Об отопительном сезоне и не только. Как Беларусь готовится к зиме. Развитие и внедрение новых энергосберегающих технологий". Начало в 11.00.

Дом прессы по случаю 550-летия явления Жировичской иконы Божией Матери, 500-летия ее повторного обретения и 500-летия со времени основания Успенского Жировичского мужского монастыря в Жировичской организует пресс-тур для представителей СМИ в Жировичи. Отъезд из Минска от Епархиального управления (ул.Освобождения, 10) в 12.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 8 октября

Всемирный день зрения.

150 лет назад родился Булатович Александр Ксаверьевич (г.Орел), путешественник, дипломат, религиозный публицист. Происходил из потомственных дворян Гродненской губернии. Действительный член Русского географического общества. В 1896-1900 годах трижды побывал в Эфиопии. По просьбе эфиопского императора Менелика II исследовал состояние западной границы страны, предложил программу мероприятий по реорганизации армии и госаппарата Эфиопии. Собрал значительный материал по этнографии, проблемам рабства и социальной структуры эфиопского общества. За путешествие к озеру Рудольф с военной экспедицией отмечен высшей эфиопской наградой - золотым щитом с саблей, российским орденом Станислава 2-й степени, малой серебряной медалью им.П.Семенова Русского географического общества. В 1906 году принял монашество, жил под именем Антоний в Греции. Во время первой мировой войны в составе отряда Красного Креста в действующей армии. В 1919 году был убит грабителями.

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