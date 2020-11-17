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07:11 Баскетболисты "Цмокi-Мiнск" сыграют в гостях у "Хапоэля" в матче Лиги чемпионов Спорт
07:00 Картина дня: совещание по дорожному сбору, масочный режим в регионах и как по-новому открыть Беларусь Общество
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Общество
17 ноября 2020, 07:00

Картина дня: совещание по дорожному сбору, масочный режим в регионах и как по-новому открыть Беларусь

ВЧЕРА

Картина дня. 16 ноября

Совершенствование взимания платы за допуск к дорожному движению обсудили на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Глава государства отметил, что по соответствующему вопросу до сих пор не выработано окончательное решение.

Президент Беларуси Александр Лукашенко от имени белорусского народа и себя лично поздравил генерального директора ЮНЕСКО Одре Азуле с 75-летием основания организации.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил олимпийскую чемпионку Эллину Звереву с юбилеем.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 16 ноября подписал декрет №4, предусматривающий корректировку декрета №28 от 17 декабря 2002 года "О государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий".

ВВП Беларуси в январе-октябре 2020 года снизился на 1,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе - сентябре составили 104,9% к уровню аналогичного периода 2019 года.

В Беларуси завершается уборка сахарной свеклы.

Генеральная прокуратура приступила к проверке исполнения законодательства о безопасности движения и сохранности имущества на объектах железнодорожной инфраструктуры на территории Беларуси.

Изменения в указ от 9 октября 2017 года №364 "Об осуществлении физическими лицами ремесленной деятельности" вынесены на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси.

Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно внимательными при управлении транспортными средствами при ухудшении погодных условий.

В Беларуси выздоровели и выписаны 96 462 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Обязательный масочный режим введен в Минской и Витебской областях.

Более 2,5 тыс. студентов старших курсов медицинских университетов Беларуси привлечены к участию в оказании медицинской помощи. Соответствующий приказ подписан в Министерстве здравоохранения.

"БелОМО" завершает разработку обновленных очков ночного видения для пилотов.

Компания "Витебские подъемники" освоила выпуск новой для себя продукции - подъемника ВИПО-45 с телескопической стрелой.

ИНТЕРВЬЮ: Михаил Чичко: Многие туристы в этом году по-новому открыли Беларусь

РЕПОРТАЖ: Любовь к малой родине в объективе фотографа из Верхнедвинска

Белорусская теннисистка Арина Соболенко после успешного выступления на турнире в австрийском Линце вернулась в первую десятку мирового рейтинга.

Майя Санду одержала победу на выборах президента Молдовы, набрав 57,75% голосов, у ее соперника Игоря Додона - 42,25%. Об этом свидетельствуют данные ЦИК Молдовы после обработки 100% протоколов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 ноября

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VII Белорусско-китайский молодежный инновационный форум "Новые горизонты - 2020" пройдет на базе научно-технологического парка БНТУ "Политехник".

На площадке Национального пресс-центра будет представлен экспертно-медийный форум "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии". Аккредитация по телефонам: 80172202253, 80173277916. Начало в 10.00.

Республиканский конкурс студенческих семей "Счастливы вместе" стартует в Могилевском государственном университете продовольствия. Его участниками станут 10 семей со всей Беларуси. Финал состоится 20 ноября.

Самая новогодняя выставка "В хрупком шаре - мир волшебный..." из частного собрания Натальи Ковалевой начнет работать в витебском Музее истории частного коллекционирования. Познакомиться с волшебной многогранностью мира елочных игрушек можно по 31 января.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 ноября

Европейский день защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений.

20 лет назад открыта для посетителей Усадьба полешука конца XIX - начала XX века, музей под открытым небом в д.Поречье Пинского района Брестской области. На территории находится дом, в котором размещен музей, сарай, мельница, колодец, клеть. В музее экспонируются предметы быта местных жителей: глиняная посуда - жбанки, миски, горшки, кружки и др.; сито, сделанное из дерева и проволоки, деревянное ведро, долбленое корыто для стирки белья, деревянная прялка и др. В экспозиции также тканые и вышитые рушники, скатерти, покрывала. Представлена и традиционная одежда: домоткан - суконная юбка, катанка - верхняя женская одежда из теплого сукна, также лапти. В музее проводятся посиделки, вечера-встречи с народными умельцами, народные обряды - колядки, щедровки, троица; организуются экскурсии.

100 лет назад родился Сотников Сергей Трифонович, полный кавалер ордена Славы. В годы Великой Отечественной войны с конца 1943 года до июля 1944-го в партизанах, затем на фронте. Санинструктор младший сержант Сотников отличился в боях на территориях Польши и Германии: уничтожил 24, взял в плен 18 гитлеровцев, вынес с поля боя 75 раненых. Умер в 2000 году.

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