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Картина дня: совещание по экономике, оплата труда бюджетников и республиканский субботник

Общество 12.04.2019 | 07:00

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Картина дня. 11 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с экономическим блоком правительства, на котором рассматривались взаимоотношения Беларуси с Россией, в том числе существующие проблемные вопросы, по которым стороны ведут переговоры.

Во время совещания
Во время совещания

Перечень лицензируемых видов деятельности в Беларуси планируется значительно сократить. Для этого в ближайшее время будет подготовлен и внесен на рассмотрение главы государства проект указа, заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин по итогам совещания Президента с экономическим блоком правительства. Он также сообщил, что Нацбанк выйдет из состава акционеров Банка развития и передаст свою долю акций Совету Министров.

Совет по развитию системы квалификаций будет создан в Беларуси. Председателем совета назначен первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.

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Валерий Мицкевич
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