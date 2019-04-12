Картина дня: совещание по экономике, оплата труда бюджетников и республиканский субботник

ВЧЕРА

Картина дня. 11 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с экономическим блоком правительства, на котором рассматривались взаимоотношения Беларуси с Россией, в том числе существующие проблемные вопросы, по которым стороны ведут переговоры.

Во время совещания

Перечень лицензируемых видов деятельности в Беларуси планируется значительно сократить. Для этого в ближайшее время будет подготовлен и внесен на рассмотрение главы государства проект указа, заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин по итогам совещания Президента с экономическим блоком правительства. Он также сообщил, что Нацбанк выйдет из состава акционеров Банка развития и передаст свою долю акций Совету Министров.

Совет по развитию системы квалификаций будет создан в Беларуси. Председателем совета назначен первый заместитель премьер-министра Александр Турчин.

В Беларуси усовершенствована оплата труда в 2019 году работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 10 апреля 2019 года №232.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас в ходе международной специализированной выставки "ТИБО-2019" ознакомился с новинками ИКТ.

Минтруда представило на "ТИБО" сервис "Электронная ярмарка вакансий".

Обладателей интернет-премии "ТИБО-2019" наградили в Минске.

Палата представителей приняла в первом чтении поправки в закон о защите прав потребителей жилищно-коммунальных услуг. Представляя законопроект парламентариям, министр жилищно-коммунального хозяйства Александр Терехов заявил, что службы заказчика должны стать профессионалами в деле защиты прав потребителей ЖКУ.

Правительство определило особенности внесения отдельных персональных данных в регистр населения.

Республиканский субботник пройдет в Беларуси 20 апреля.

Решение вопросов, которые граждане направляли для "Большого разговора", контролируется до самого их исполнения, заявил заместитель главы Администрации Президента Валерий Мицкевич на приеме граждан и юридических лиц в Смолевичском районе.

Валерий Мицкевич

Приоритеты развития Союзного государства в образовании обсуждены в Москве.

Беларусь как добрый сосед и дружественная страна прилагает все возможные усилия для налаживания мирной жизни на востоке Украины. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел, отвечая на вопросы, поступившие к "Большому разговору с Президентом". В МИД также рассказали подробности о ходе подготовки и содержании соглашения с Россией о взаимном признании виз.

Министерство промышленности Беларуси и Министерство промышленности и торговли РФ продолжают переговоры по условиям доступа совместных сборочных предприятий к российской господдержке, заявил министр промышленности Павел Утюпин.

Преимущества ведения бизнеса в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" презентовали в Москве в Деловом и культурном комплексе посольства Беларуси в России. Число резидентов "Великого камня" до конца нынешнего года должно увеличиться до 60, рассказал первый заместитель главы администрации парка Игорь Лещенок.

Совместное белорусско-молдавское предприятие по выращиванию винограда и производству коньяков из него планируют организовать в Брестской области. Соглашение о намерениях подписано на IV Международном форуме-выставке деловых контактов "Брест 2019".

Беларусь рассчитывает до конца 2019 года подписать кредитные соглашения по трем новым проектам со Всемирным банком, сообщили в пресс-службе Министерства экономики.

Инвестиционные соглашения на общую сумму около Br28 млн заключены во время IV Международного форума-выставки деловых контактов "Брест-2019". Проекты предусматривают создание около 200 новых рабочих мест.

Координатор ОБСЕ по борьбе с торговлей людьми Валиант Ричи на 19-й конференции Альянса по борьбе с торговлей людьми, которая прошла в Вене, отметил лидирующую роль Беларуси в продвижении международного сотрудничества по этой тематике.

Минск является удобной площадкой для проведения международных спортивных турниров. Такое мнение во время круглого стола на тему "Импульсы больших спортивных мероприятий для устойчивого развития города и региона" высказал эксперт университета Лозанны Свен Даниэль Вольфе.

Министерство транспорта и коммуникаций предлагает расширить список предъявляемых пенсионерами документов для сезонной скидки на проезд.

ИНТЕРВЬЮ: БГТУ - площадка подготовки специалистов для экспортного бизнеса Беларуси

Иван Здонюк исполнит на конкурсе "Витебск-2019" песню Леонида Ширина "Сердце изо льда".

Белоруска Дарья Наумова завоевала золото ЧЕ по тяжелой атлетике в Батуми.

Белоруска Ксения Станкевич стала бронзовым призером ЧЕ по борьбе в Румынии.

Основатель Wikileaks Джулиан Ассанж арестован после семи лет, проведенных в посольстве Эквадора в Лондоне.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12 апреля

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На сайте комитета по труду, занятости и социальной защите пройдет онлайн-конференция на тему "Трудоустройство учащейся молодежи в свободное от учебы время и период летних каникул".

Первый брестский турнир по робототехнике SmartRoboFest пройдет на площадке IV Международного форума-выставки деловых контактов "Брест-2019".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 13 апреля

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75 лет назад родился Лисицын Владимир Сергеевич (Германия), белорусский поэт. Работал шахтером, журналистом, учительствовал. Писал на русском и белорусском языках. Автор поэтических сборников "Журавлиное весло", "Беларусь - моя колыбель" и др. Умер в 1973 году.

85 лет назад родилась Дурова Наталья Юрьевна, российская артистка цирка, народная артистка СССР. Представительница известной династии артистов цирка, клоунов и дрессировщиков. Автор повестей и рассказов. Лауреат Государственной премии СССР. Умерла в 2007 году.

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