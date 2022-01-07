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07:00 Картина дня: совещание по исторической политике, миротворцы ОДКБ в Казахстане и Рождественская традиция Общество
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06.01.22 20:19 В Гродненской области возбудили уголовное дело за оскорбление прокурорского работника Происшествия
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06.01.22 19:40 ГПК рассказал о правилах пересечения границы иностранцами в условиях COVID-19 Общество
06.01.22 19:31 Боровик: ОДКБ создана для того, чтобы мы могли подставить друг другу плечо Общество
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Общество
07 января 2022, 07:00

Картина дня: совещание по исторической политике, миротворцы ОДКБ в Казахстане и Рождественская традиция

ВЧЕРА

Картина дня. 6 января

Год исторической памяти пройдет под знаком сохранения героического наследия и правды. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам реализации исторической политики. Александр Лукашенко назвал историческую политику фактором национальной безопасности Беларуси, добавив, что страна была в шаге от потери национальной государственности на фоне оголтелой политизации истории в 90-е годы XX века. Также глава государства выступил за адекватную оценку исторических периодов, включая времена ВКЛ и Речи Посполитой.

Александр Лукашенко призвал участников протеста в Казахстане к переговорам с Токаевым.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста Российской Федерации Андриса Лиепу с днем рождения.

В Беларуси обсуждается создание совета по исторической политике. Об этом глава Администрации Президента Беларуси Игорь Сергеенко заявил по итогам совещания у Президента Беларуси по вопросам реализации исторической политики. Игорь Сергеенко подчеркнул важность правдивого освещения всех страниц истории и добавил, что на совещании обсуждалось внесение корректив в учебные программы по истории.

Рачков: историческая политика в эпоху гибридных войн приобретает стратегическую значимость.

Данилович: нам необходимо выработать иммунитет против искажения и фальсификации истории.

Марзалюк: нужно не бояться четко озвучивать белорусоцентричную точку зрения на историю.

Богдан: звучат предложения расширить положения Конституции об исторической памяти.

ФОТОФАКТ: Субботин принял участие в диалоговой площадке по обсуждению проекта Конституции.

Вольфович: Беларусь окажет помощь Казахстану по урегулированию ситуации в стране.

Коллективные миротворческие силы ОДКБ направлены в Казахстан. ОДКБ подтвердила участие в их составе белорусских военных.

Савиных: ситуация в Беларуси и Казахстане является звеньями одной цепи.

МИД: белорусским гражданам в Казахстане оказывается всестороннее содействие.

Беларусь и Таджикистан готовят заседание комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

Золотовалютные резервы Беларуси снизились на 0,5% до $8,4 млрд.

Пиневич: служба охраны материнства и детства стала визитной карточкой системы здравоохранения.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1400 пациентов с COVID-19, выписаны 1378.

Более 3,86 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

Более 1 тыс. подростков в Могилевской области привиты первым компонентом вакцины против COVID-19.

Накануне Рождества Президентский спортивный клуб и хоккейная команда Президента навестили воспитанников Вилейской специализированной общеобразовательной школы-интерната во время благотворительной акции "Рождественская традиция".

БРСМ запускает новый творческий проект Welcome to Belarus.

Как будет ходить городской и пригородный транспорт Минска 6-9 января.

В Беларуси к выходным похолодает.

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В Минске возле Дворца спорта 7 января состоится рождественская концертная программа "Свет рождественской звезды".

В могилевском парке Подниколье 7 января пройдут праздничные гулянья "Рождественские узоры". В праздничную программу войдут театрализованные представления, выступления творческих коллективов, тематические мастер-классы.

Театрализованное светомузыкальное шоу "Цветы под снегом или Тайна новогодней Елки" пройдет по 9 января в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси.

В Бресте по 9 января впервые пройдет фестиваль-ярмарка "Берестейские сани". Основной фестивальной площадкой станет набережная реки Мухавец. На фестивале брестчан и гостей города познакомят с белорусскими и европейскими традициями зимних праздников. Можно будет посмотреть представления, попробовать угощения и выбрать многочисленные сувениры. Также в рамках программы состоится зимний фестиваль закаливания.

В Бресте 9 января состоится открытие XXXIV Международного фестиваля классической музыки "Январские музыкальные вечера". Как ожидается, участниками фестиваля станут музыканты из Беларуси, России, Молдовы, Китая, Болгарии, Азербайджана и Турции. В день открытия запланировано выступление артистов Большого театра Беларуси.

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Знаменательные даты

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8 января

80 лет назад родился Хокинг Стивен Уильям, английский астрофизик. Предложил механизм образования черных дыр (1971). Прикованный к инвалидной коляске, сделал открытия всемирного значения в области космологии. Умер в 2018 году.

75 лет назад родилась Неелова Марина Мстиславовна, российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР (1987). Снималась в фильмах "Старая, старая сказка", "Осенний марафон", "Ты у меня одна" и др. Лауреат Государственной премии Российской Федерации (2001).

9 января

Католики празднуют Крещение Господне.

125 лет назад родился Шашалевич Василий Антонович, белорусский драматург. Автор пьес "Мрак", "Волчьи ночи", "Рой", "Симфония гнева" и др. Талант Шашалевича был многогранным - он писал стихотворения, переводил на белорусский язык драматические произведения Чехова, прозу Тургенева, играл на виолончели и скрипке, рисовал, собирал и обрабатывал народные песни. В 1930-1931 и 1937-1941 годах репрессирован. Умер в 1941 году.

55 лет назад родился Дурнов Вячеслав Викторович, белорусский спортсмен (воднолыжный спорт), мастер спорта СССР (1982), мастер спорта СССР международного класса (1991), заслуженный мастер спорта Беларуси (2001). Чемпион мира (1998), серебряный призер (1998). Чемпион Европы (1994, 1997, 2001), серебряный (1993) и бронзовый призер (1992, 1995, 2000).

10 января

85 лет назад родился Бероев Вадим Борисович, российский актер театра и кино. Заслуженный артист РСФСР. Снимался в фильмах "Майор Вихрь", "В огне брода нет", "Наш дом". Умер в 1972 году.

80 лет назад родился Воробьев Анатолий Михайлович, белорусский деятель любительского искусства, балетмейстер, режиссер-постановщик массовых зрелищ, заслуженный работник культуры Беларуси (1975), народный артист Беларуси (1987). Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1978).

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