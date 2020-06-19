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07:00 Картина дня: совещание по КоАП и ПиКоАП, тренировка Dream Team и как Белыничи наводят красоту Общество
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Общество
19 июня 2020, 07:00

Картина дня: совещание по КоАП и ПиКоАП, тренировка Dream Team и как Белыничи наводят красоту

ВЧЕРА

Картина дня.18 июня

Правовые нормы, которые будут приняты в результате изменения административного законодательства, должны помогать, а не мешать людям жить. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по проектам кодексов об административной ответственности.

Во время совещания
Во время совещания

Обновленные Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях на следующей неделе будут внесены на рассмотрение в парламент. Об этом сообщила заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс по итогам совещания у главы государства.

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова накануне Дня медицинских работников посетила Республиканский научно-практический центр детской онкологии, гематологии и иммунологии. Она отметила, что многие особенно оценили труд медработника сейчас, в этот сложный год.

Наталья Кочанова во время посещения
Наталья Кочанова во время посещения

Совет Республики начал проводить онлайн-стримы в социальных сетях. Первым на вопросы интернет-пользователей ответил вице-спикер Анатолий Исаченко.

В КГК обнародовали факты противоправной деятельности экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико.

Беларусь предлагает отменить разрешения на международные автомобильные перевозки на пространстве Нового шелкового пути. Об этом министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил на международной видеоконференции в рамках инициативы. "Пояс и путь". Владимир Макей подчеркнул неприемлемость политизации вопросов пандемии.

Владимир Макей
Владимир Макей

Главы МИД Беларуси и Финляндии обсудили борьбу с последствиями пандемии и сотрудничество с ЕС.

График поставки нефти трубопроводным транспортом в Беларусь из РФ в III квартале согласован на уровне 5,75 млн т, сообщил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Вступительная кампания 2020 года, несмотря на все вызовы времени, пройдет на высоком организационном уровне. Такое мнение высказал вице-премьер Игорь Петришенко после заседания государственной комиссии по контролю за вступительными испытаниями.

Во время заседания
Во время заседания

Приемная кампания пройдет в традиционном формате, но с соблюдением всех мер безопасности, сообщил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА. Вузы начнут принимать документы от абитуриентов 25 июля. Белорусские вузы в этом году планируют принять более 55 тыс. человек. Более 25 тыс. человек примут в этом году на бюджет в средние специальные учебные заведения. Сергей Касперович разъяснил механизм поступления в этом году в вузы по единым программам выпускников учреждений среднего специального образования. Получить профессиональное образование можно на любом уровне.

Сергей Касперович
Сергей Касперович

Образовательный проект для родителей с инвалидностью стартовал в Беларуси.

Минздрав и рестораторы дали рекомендации объектам общественного питания по профилактике COVID-19.

В Беларуси выздоровели и выписаны 34 023 пациента с COVID-19.

Республиканский научно-практический центр спорта получил гуманитарный груз из ОАЭ для борьбы с распространением коронавируса.

Причиной гибели рыбы в Немане могло стать поступление болотной воды с повышенным содержанием железа в сочетании с жаркой погодой. Об этом сообщил начальник отдела биологического разнообразия управления биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Александр Гиряев сегодня в пресс-центре БЕЛТА.

Николай Свидинский и Александр Гиряев
Николай Свидинский и Александр Гиряев

Программа помощи беженцам и лицам, ищущим убежище в условиях пандемии, запущена в Беларуси. Акцент сделан на поддержке людей, которые потеряли работу, а также занятых в системе здравоохранения. Об этом сообщил представитель Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси Жан-Ив Бушарди.

В этом году уже более 260 иностранных граждан обратились с ходатайствами о получении статуса беженца или дополнительной защиты в Беларуси. Об этом сообщил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун. Количество попыток незаконно пересечь государственную границу Беларуси и транзитом через нее попасть в другие страны заметно сократилось из-за ограничительных мер в условиях пандемии.

БЖД открывает регулярное движение электропоездов Светлогорск - Жлобин - Минск.

РЕПОРТАЖ: "К Дню письменности вы наш город не узнаете". Как Белыничи наводят красоту

Команда Dream Team провела первую тренировку к Минскому полумарафону, сообщили в пресс-службе Белорусской федерации легкой атлетики.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 19 июня

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Альтэрнатыва гаджэта - цікавая кніга". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 20 июня

Всемирный день беженцев.

80 лет назад родился Коренев Владимир Борисович, российский актер театра и кино, педагог, народный артист России (1998). Снимался в фильмах "Человек-амфибия", "Много шума из ничего", "Бравые парни", "Дети Арбата", "Нежный барс", "Тайны дворцовых переворотов" и др.

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