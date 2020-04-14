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14 апреля 2020, 07:00

Картина дня: совещание по коронавирусу, выплаты к 75-летию Победы и график отключения горячей воды в Минске

ВЧЕРА

Картина дня. 13 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял с докладом главу Администрации Президента Игоря Сергеенко, председателя Совета Республики Национального собрания Наталью Кочанову и министра здравоохранения Владимира Караника. На совещании обсуждены вопросы амбулаторного лечения и соответствующих сроков в рамках противодействия распространению коронавируса. Глава государства призвал людей в больницах не опускать руки, даже при положительном тесте на коронавирус. Президент рассказал, что в Беларуси отмечается спад сезонных заболеваний ОРВИ и выявляемых пневмоний. Также Александр Лукашенко заявил о намерении в ближайшее время побывать на производствах защитных средств. В Беларуси не запрещали и не будут никому запрещать посещать храмы в пасхальные праздники, однако глава государства считает, что меры предосторожности с учетом эпидситуации принять следует.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №125, которым вносятся изменения в указ №40 от 7 февраля 2019 года "О государственных закупках медицинских изделий, лекарственных средств и лечебного питания".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал распоряжение о назначении уполномоченных представителей главы государства в Брестской и Гомельской областях.

Узбекистан высоко ценит и дорожит дружбой с Беларусью, заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Узбекистана в Беларуси Насирджан Юсупов во время торжественной церемонии передачи гуманитарного груза из Узбекистана.

"Белнефтехим" заключает контракты с российскими крупными нефтяными компаниями и некоторыми другими, объем законтрактованного сырья на апрель приближается к 2 млн т, сообщил пресс-секретарь "Белнефтехима" Александр Тищенко.

Танкер с норвежской нефтью для Беларуси прибыл в порт Клайпеды.

Минстройархитектуры собирает предложения по совершенствованию строительных норм и правил.

Выплаты к 75-летию Победы уже завершаются: их получили 19 тыс. ветеранов ВОВ и пострадавших.

Ранние яровые посеяли в Беларуси более чем на 80% площадей.

Запрет на посещение лесов действует в 72 районах Беларуси.

Превышений радиационных параметров из-за пожара в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС не зафиксировано, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Профилактическая акция "Дом без насилия!" стартовала в Беларуси.

Более 80 новых резидентов зарегистрировали в ПВТ.

Запрет на лов судака вводится в Беларуси с 15 апреля.

Минздрав с осторожностью прогнозирует дальнейшее снижение заболеваемости пневмонией.

Белорусские медики рассказали, для кого опасен коронавирус и когда носить маску уместно.

В БГУ введены дополнительные меры для обеспечения безопасных условий труда сотрудников и обучения студентов в условиях эпидемиологической ситуации, профилактики и снижения распространения острых респираторных инфекций.

Стал известен график отключений горячей воды в Минске в мае.

Пинский райисполком до конца года снизил арендную плату для юрлиц и предпринимателей.

Белтелерадиокомпания примет участие в телевизионном проекте Европейского вещательного союза "Евровидение: Europe Shine a Light". Шоу станет альтернативой финала отмененного конкурса песни "Евровидение".

В Республике Корея выявили 38 антител для нейтрализации коронавируса.

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Анонсы на 14 апреля

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Выездная пресс-конференция "Город в стиле Аrt. Современная парковая и монументальная скульптура с национальным колоритом. Новые технологии формирования среды городского ландшафта. Тенденции и формы", приуроченная к Международному дню культуры (15 апреля), состоится на базе мастерской скульптора В.К.Копача. Начало в 12.00.

В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Новыя героі беларускай дзіцячай літаратуры і незвычайныя фарматы кніг пісьменніцы

Кацярыны Хадасевіч-Лісавой". Начало в 15.00.

Онлайн-чтение романа Владимира Короткевича "Каласы пад сярпом тваім" организует Государственный музей истории белорусской литературы. Акция "Чытаем класіку разам", посвященная 90-летию со дня рождения классика, пройдет по 29 апреля.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 15 апреля

85 лет назад в Вашингтоне подписан Договор о международных нормах охраны культурных ценностей (Пакт Рериха) - первый в истории международный договор, провозгласивший защиту художественных и научных учреждений и исторических памятников.

90 лет назад родился Платонов Ростислав Петрович (г.Слуцк Минской обл.), белорусский историк, публицист, доктор исторических наук (1982), профессор (1984). В 1955 г. окончил БГУ. Работал в печати, комсомольских и партийных органах. В 1973-1980 гг. секретарь Минского обкома КПБ, в 1980-1981 гг. директор Института истории партии при ЦК КПБ, с 1992 г. в БелНИИ документоведения и архивного дела. Исследовал проблемы государственного строительства, общественно-политической и духовной жизни Беларуси советского периода, историю КПБ, борьбу белорусского народа против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Один из авторов коллективных работ "Немецко-фашистский геноцид на Беларуси (1941-1944)", "Становление и крушение однопартийной системы в СССР, 1917-1991" и др. Умер в 2001 г.

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