Картина дня: совещание по нефти, новый вице-премьер и умные города

ВЧЕРА

Картина дня. 3 марта

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам обеспечения эффективной работы нефтеперерабатывающего комплекса страны в 2020 году и на перспективу. Глава государства актуализировал задачи по поиску новых поставщиков нефти и по выстраиванию логистики доставки сырья. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси есть два крупных и развитых предприятия по переработке нефти: заводы в Новополоцке и Мозыре, выпускающие качественную и конкурентоспособную продукцию, которая востребована на внешних рынках. С учетом их расположения глава государства напомнил о задаче по диверсификации поставок и возможных маршрутах.

Александр Лукашенко

Поставка в Беларусь нефти от небольших российских компаний создаст хорошую конкурентную среду. Такое мнение высказал председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков. С крупными российскими поставщиками нефти пока нет договоренностей, на которые рассчитывает белорусская сторона.

(слева направо) Сергей Румас, Андрей Рыбаков, Владимир Семашко.

Юрий Назаров назначен заместителем премьер-министра Беларуси. Соответствующее кадровое решение принял Президент Беларуси Александр Лукашенко. Игорь Ляшенко освобожден от должности заместителя премьер-министра Беларуси в связи с переходом на другую работу.

Во время назначения Юрия Назарова

Беларуси и Венгрии вполне по силам удвоить двусторонний товарооборот. Об этом заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто.

Во время встречи

Беларусь готова всячески содействовать развитию двусторонних отношений с Венгрией. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей на встрече с министром иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петером Сийярто. Владимир Макей поблагодарил Венгрию за поддержку в развитии диалога Беларуси и ЕС. Отношения Беларуси и Европейского союза не должны отравляться санкциями, заявил Петер Сийярто.

Петер Сийярто и Владимир Макей. Фото МИД

Беларусь сделает для Венгрии 40 двухэтажных поездов, сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

Армения заинтересована в сотрудничестве с Беларусью в сфере высоких технологий, сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Армении в Беларуси Армен Гевондян.

Евросоюз выделил 4,6 млн евро на строительство дороги в Каменецком районе.

Концепцию "умного города" в 2020 году планируют внедрить в 10 городах Беларуси. Об этом сообщила на форуме "Умные устойчивые города: от концепции до реализации" заместитель начальника управления реализации государственных ИКТ-проектов и закупок Минсвязи Елена Шорр. Минсвязи готовит государственную программу "Цифровое развитие Беларуси" на 2021-2025 годы.

Министерство труда и социальной защиты продолжает мониторинг начисления заработной платы работников бюджетных организаций. Для приема обращений работают не только инфолиния и электронная почта, но и весь март задействованы прямые телефонные линии, сообщили в ведомстве.

Церемония награждения победителей республиканского конкурса "100 идей для Беларуси" состоялась в Минске.

На выставке-презентации

За чашкой чая с белорусскими конфетами - представительницы дипкорпуса отметили 8 Марта.

Во время посещения фабрики

Страны ЕАЭС усиливают контроль за распространением коронавируса.

Минздрав рассказал, где в стране организованы пункты забора биоматериала для обследования определенного контингента пациентов на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Четыре класса витебских школ перевели на домашнее обучение, карантина нет.

Озимые зерновые хорошо перенесли аномально теплую зиму, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Метеорологи: весна в этом году будет теплее, чем обычно.

В Беларусь вернули туров, их заселение стало частью инициативы по восстановлению биоразнообразия пойменных лугов в Житковичском районе.

Туры породы Хека завезены на пойменные луга урочища Погост

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 марта

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Национальный пресс-центр проведет выездной семинар "Развитие регионов Республики Беларусь: подходы на 2021-2025 годы" в рамках цикла мероприятий "Единые дни информирования". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция, приуроченная ко Дню женщин. Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 марта

125 лет назад родился Коваленя Александр Дмитриевич, белорусский археолог. Окончил Свислочскую учительскую семинарию, БГУ. Работал в Институте истории АН Беларуси. Исследовал стоянки палеолита, городища железного века, вел раскопки в Турове, изучал культуру племен, которые жили в бассейне р.Днепр, на левых притоках Припяти и Западной Двины. Собирал материалы для археологической карты Беларуси. Работал в Институте истории АН Беларуси. В 1937 году необоснованно арестован, расстрелян. Реабилитирован в 1958 году.

90 лет назад родился Карпук Михаил Андреевич, белорусский художник кино и телевидения, график, живописец. Окончил Минское художественное училище, Московский полиграфический институт. Работал на Белорусской студии телевидения, на киностудии "Беларусьфильм". Оформил телепостановки "Песня музыки", "Суд", телеспектакли "Ткачи", "Сердце на ладони", телефильмы "Вся королевская рать", "Последнее лето детства" и др. Среди графических работ: "Портрет отца", "Осеннее утро", "Гроза". Умер в 2018 году.

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