Картина дня: совещание по парламентской кампании, календарь выпускника и открытие Дома книги "Светоч"

ВЧЕРА

Картина дня. 17 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по организации и проведению предстоящих выборов в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания. "Требования к проведению избирательной кампании неизменны. Это должны быть честные, справедливые выборы, без надуманных ограничений, чтобы ни у кого не было сомнений в их легитимности", - подчеркнул белорусский лидер. Парламент должен стать дискуссионной площадкой для диалога депутатов с разными политическими взглядами, заявил Президент.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Предстоящая избирательная кампания по выборам в парламент не станет особенной, а будет проведена в уже традиционном для Беларуси ключе - слаженно, спокойно, на высоком организационном уровне, заявила глава Администрации Президента Беларуси Наталья Кочанова по итогам совещания по организации и проведению выборов в Палату представителей и Совет Республики Национального собрания. Наталья Кочанова приветствует активное участие молодежи в предстоящей парламентской кампании.

Завод по производству сульфатной беленой целлюлозы будет введен к концу года, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас, посещая Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат.

Генеральный директор Юрий Крук, премьер-министр Сергей Румас, заместитель председателя Гомельского облисполкома Андрей Конюшко, заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко

Беларусь будет настаивать на компенсации прямых и косвенных потерь из-за некачественной нефти из РФ, сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Игорь Ляшенко. Беларусь проинформировали о возможности возобновления поставок нефти по трубопроводу "Дружба" в направлении Польши на следующей неделе. "Белнефтехим" продолжает обсуждение в Москве ситуации с поставками российской нефти, сообщили в концерне. Поставляемой по ветке Сургут-Полоцк чистой нефти недостаточно для полной загрузки "Нафтана".

В Европейском союзе рассчитывают в июне достигнуть конечных соглашений с Беларусью по приоритетам партнерства.

Министр промышленности Беларуси Павел Утюпин представил нового генерального директора МАЗ Валерия Иванковича коллективу. Павел Утюпин подчеркнул, что задача перед руководителем стоит непростая - оперативно доработать принятые решения для дальнейшей успешной работы предприятия, обеспечить рост прибыли.

Новый генеральный директор МАЗа Валерий Иванкович

МАЗ представил новинки производства на 9-й международной выставке вооружений и военной техники MILEX.

Фото МАЗ

В ОАО "Белшина" началось производство новой для Беларуси продукции - сверхкрупногабаритных шин с посадочным диаметром до 63 дюймов, проводятся их испытания, сообщили в пресс-службе Государственного комитета по науке и технологиям.

Фото ГКНТ

Индийская компания планирует производить в Беларуси препараты для лечения редких заболеваний.

Желающим возвести индивидуальное жилье предприятия и организации отрасли должны предоставить комплекс строительных услуг. На этом акцентировал внимание заместитель премьер-министра Владимир Кухарев во время республиканского семинара по перспективам строительства индивидуальных жилых домов.

ИНФОГРАФИКА: Календарь выпускника-2019

Последний звонок в Минске прозвенит 29 мая.

Минские студотрядовцы летом будут строить метро и работать на II Европейских играх.

Фото БРСМ

Обновленный Дом книги "Светоч" торжественно открыли в Минске. Магазин "Светоч" - это уютное место в центре Минска, где живет книга, заявил на церемонии открытия обновленного магазина первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков.

Дом книги "Светоч"

РЕПОРТАЖ: Как Евродеревня Тель-Авива болеет за фаворитов "Евровидения-2019"

В Евродеревне

В Беларуси смертность от заболеваемости злокачественными новообразованиями постепенно уменьшается, ежегодно снижаясь примерно на 1%.

Следственный комитет устанавливает обстоятельства убийства сотрудника ГАИ в Могилевской области. Тело 22-летнего лейтенанта милиции с признаками насильственной смерти было обнаружено 16 мая около 20.45 в лесном массиве в Могилевском районе.

Белорусский атлет Иван Иванков вошел в Международный зал славы спортивной гимнастики.

Иван Иванков на Олимпиаде в Афинах (2004 год)

Белорусские атлеты завоевали шесть наград на старте тестового турнира по велоспорту на треке к II Европейским играм, который проходит 16-19 мая на велодроме "Минск-Арены".

Мария Новолодская, Инна Савенко и Татьяна Шаракова. Фото Велосипедного клуба "Минск"

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18-19 мая

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Традиционная акция "Ночь музеев" пройдет 18 мая в Беларуси.

XII Международный фестиваль ретро- и классических автомобилей "Ретро-Минск - 2019" пройдет 18 мая в белорусской столице.

Международный велокарнавал "Viva Ровар" пройдет в Минске 18 мая.

В Беларуси по 19 мая пройдет велосипедная неделя, которая объединит самые значимые мероприятия велодвижения страны. Поклонники велосипедного спорта смогут насладиться международными соревнованиями по велосипедному спорту на треке "Гран-при Минска".

ЗАВТРА

Знаменательные даты

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19 мая

Всемирный день памяти жертв СПИДа.

80 лет назад родился Горяев Владимир Михайлович (Московская обл.), белорусский спортсмен (легкая атлетика, тройной прыжок), заслуженный мастер спорта СССР. Серебряный призер XVII Олимпийских игр и первенства Европы. Чемпион СССР, чемпион и бронзовый призер Спартакиад народов СССР.

65 лет назад родился Бойкачев Михаил Васильевич (г.Минск), искусствовед, деятель белорусской диаспоры в России. Научные исследования в области изучения истории современного состояния и художественных особенностей народного искусства, художественных промыслов Нижегородской области, а также теории и практики межрегиональных связей в музейном деле и искусствоведении. Был одним из инициаторов создания в Нижегородской области Общества любителей белорусской культуры и белорусского языка. Установил сотрудничество с Обществом белорусской культуры в Санкт-Петербурге.

20 мая

Всемирный день метрологии.

Всемирный день пчел.

130 лет назад родился Григонис Генрих Юрьевич (Литва), актер, народный артист Беларуси. Создал яркие, самобытные сценические образы в комедийном репертуаре. Среди ролей: Пустаревич ("Павлинка" Я.Купалы), Бублик, Галушка ("Платон Кречет", "В степях Украины" А.Корнейчука), Журден ("Мещанин во дворянстве" Мольера) и др. Снимался в кинофильмах "Днепр в огне", "Кто смеется последним". Умер в 1955 году.

90 лет назад родилась Адамейка Мария Владимировна (Украина), певица, заслуженная артистка Беларуси. С 1952 года солистка Государственного народного хора Беларуси. Исполнительница белорусских юмористических песен и частушек. Ее исполнительской манере свойственна задушевность, точная передача эмоционального содержания песен. Выступала сольно и в дуэте с А.Авдеенко. Умерла в 1990 году.

70 лет назад родился Жук Анатолий Александрович (д.Еремичи Кореличского р-на Гродненской обл.), актер, заслуженный артист Беларуси. Исполнял комедийные и острохарактерные роли. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси. Снимался в телепостановках, кино. Умер в 2009 году.

70 лет назад родился Крутько Николай Павлович (д.Лясковичи Октябрьского р-на Гомельской обл.), ученый в области физической и коллоидной химии, академик НАН Беларуси, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор химических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. Автор более 300 научных работ. Основные исследования посвящены изучению коллоидно-химических свойств поверхностно-активных веществ. Лауреат Государственной премии Беларуси.

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