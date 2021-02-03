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03 февраля 2021, 07:00

Картина дня: совещание по подготовке к ВНС, первая смена в детском технопарке и Беларусь гостеприимная

ВЧЕРА

Картина дня. 2 февраля

Провести VI Всебелорусское народное собрание нужно на самом высоком уровне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам подготовки и проведения ВНС.

Во время совещания
Во время совещания

Во время подготовки к шестому Всебелорусскому народному собранию были аккумулированы все конструктивные мысли и здравые инициативы, высказанные людьми. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у главы государства по вопросам подготовки и проведения ВНС.

Роман Головченко
Роман Головченко

Организация Договора о коллективной безопасности вырабатывает механизм противодействия биологическим угрозам с учетом опыта пандемии COVID-19. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на онлайн-брифинге, посвященном военно-политической обстановке в зоне ответственности организации и вокруг нее, итогам деятельности ОДКБ в 2020 году и задачам на 2021 год. ОДКБ приветствует решение о продлении действия Договора СНВ-3. ОДКБ обеспокоена милитаризацией Европы и конфронтационным курсом НАТО.

Станислав Зась. Фото из архива
Станислав Зась. Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Культура имеет значение! Для формирования ценностного отношения к труду.

Правительство утвердило госпрограмму "Беларусь гостеприимная" до 2025 года.

Фото из архива
Фото из архива

Утвержден нацплан выполнения рекомендаций МАГАТЭ по развитию инфраструктуры ядерной энергетики.

Первая образовательная смена Национального детского технопарка открылась в БГУ.

Фото БГУ
Фото БГУ

МТЗ в 2020 году увеличил объем помощи учебным заведениям в 1,5 раза.

После применения ДНК-вакцины у трех пациенток с раком молочной железы отмечена полная регрессия опухоли.

Фото из архива
Фото из архива

Онкопациентам в стадии ремиссии вакцинация против COVID-19 не противопоказана, сообщил главный врач УЗ "Минский городской клинический онкологический диспансер" Виктор Кондратович. Пациенты с некоторыми злокачественными опухолями менее подвержены заражению коронавирусом.

Фото из архива
Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 699 пациентов с COVID-19, выписаны 662.

Отраслевой профсоюз в 2020 году направил на помощь медикам в борьбе с COVID-19 более Br6 млн.

Генеральным директором авиакомпании "Белавиа" назначен Игорь Чергинец, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности.

Фото OnAir Belavia
Фото OnAir Belavia

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 февраля

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Ключевые направления развития Беларуси: счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет выездное мероприятие "Государство - партнер: укрепление диалога и взаимного доверия" (в рамках общественного обсуждения проекта Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы). Место проведения: г.Минск, ул. Московская, 17, ауд. 221. Начало в 14.45.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 февраля

Всемирный день борьбы против рака.

275 лет назад родился Костюшко Тадеуш (Андрей Тадеуш Бонавентура) (бывший фольварк Меречевщина Ивацевичского р-на Брестской обл.), государственный и военный деятель, руководитель восстания 1794 года в Польше, Литве и Беларуси, генерал-лейтенант (1792). Умер в 1817 году.

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