Картина дня: совещание по подготовке к ВНС, первая смена в детском технопарке и Беларусь гостеприимная

ВЧЕРА

Картина дня. 2 февраля

Провести VI Всебелорусское народное собрание нужно на самом высоком уровне. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам подготовки и проведения ВНС.

Во время совещания

Во время подготовки к шестому Всебелорусскому народному собранию были аккумулированы все конструктивные мысли и здравые инициативы, высказанные людьми. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко по итогам совещания у главы государства по вопросам подготовки и проведения ВНС.

Роман Головченко

Организация Договора о коллективной безопасности вырабатывает механизм противодействия биологическим угрозам с учетом опыта пандемии COVID-19. Об этом заявил генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась на онлайн-брифинге, посвященном военно-политической обстановке в зоне ответственности организации и вокруг нее, итогам деятельности ОДКБ в 2020 году и задачам на 2021 год. ОДКБ приветствует решение о продлении действия Договора СНВ-3. ОДКБ обеспокоена милитаризацией Европы и конфронтационным курсом НАТО.

Станислав Зась. Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Культура имеет значение! Для формирования ценностного отношения к труду.

Правительство утвердило госпрограмму "Беларусь гостеприимная" до 2025 года.

Фото из архива

Утвержден нацплан выполнения рекомендаций МАГАТЭ по развитию инфраструктуры ядерной энергетики.

Первая образовательная смена Национального детского технопарка открылась в БГУ.

Фото БГУ

МТЗ в 2020 году увеличил объем помощи учебным заведениям в 1,5 раза.

После применения ДНК-вакцины у трех пациенток с раком молочной железы отмечена полная регрессия опухоли.

Фото из архива

Онкопациентам в стадии ремиссии вакцинация против COVID-19 не противопоказана, сообщил главный врач УЗ "Минский городской клинический онкологический диспансер" Виктор Кондратович. Пациенты с некоторыми злокачественными опухолями менее подвержены заражению коронавирусом.

Фото из архива

За сутки в Беларуси зарегистрированы 699 пациентов с COVID-19, выписаны 662.

Отраслевой профсоюз в 2020 году направил на помощь медикам в борьбе с COVID-19 более Br6 млн.

Генеральным директором авиакомпании "Белавиа" назначен Игорь Чергинец, ранее занимавший должность заместителя генерального директора по маркетингу и внешнеэкономической деятельности.

Фото OnAir Belavia

СЕГОДНЯ

Анонсы на 3 февраля

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В пресс-центре БЕЛТА пройдет пресс-конференция "Сохранение, приумножение и популяризация историко-культурного наследия Беларуси". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Ключевые направления развития Беларуси: счастливая семья, сильные регионы, интеллектуальная страна, государство-партнер". Начало в 11.00.

В Национальном пресс-центре пройдет выездное мероприятие "Государство - партнер: укрепление диалога и взаимного доверия" (в рамках общественного обсуждения проекта Программы социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы). Место проведения: г.Минск, ул. Московская, 17, ауд. 221. Начало в 14.45.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 4 февраля

Всемирный день борьбы против рака.

275 лет назад родился Костюшко Тадеуш (Андрей Тадеуш Бонавентура) (бывший фольварк Меречевщина Ивацевичского р-на Брестской обл.), государственный и военный деятель, руководитель восстания 1794 года в Польше, Литве и Беларуси, генерал-лейтенант (1792). Умер в 1817 году.

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