Картина дня: совещание по поставкам нефти, сотрудничество с "Роскосмосом" и редкие имена в 2019 году

ВЧЕРА

Картина дня. 21 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам повышения эффективности реализации нефтепродуктов на экспорт. Беларусь будет стремиться поставлять с российского рынка 30-40% от необходимых объемов нефти, заявил глава государства. Он подчеркнул, что самый важный вопрос - это последующая продажа нефтепродуктов из переработанной нефти.

Александр Лукашенко

Приостановка экспорта нефтепродуктов из Беларуси отменена, заявил председатель концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков. Беларусь продолжает переговоры с Россией о поставках нефти. Андрей Рыбаков анонсировал скорые поставки нефти в Беларусь из альтернативных источников.

Андрей Рыбаков

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с генеральным директором госкорпорации "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным. Глава государства предложил рассмотреть различные направления белорусско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе в контексте национальных программ. Россия предлагает Беларуси создавать совместные предприятия и интегрированные структуры для освоения космических технологий, сообщил Дмитрий Рогозин.

Александр Лукашенко и Дмитрий Рогозин

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко представил коллективу Министерства обороны нового руководителя Виктора Хренина и начальника Генерального штаба ВС Александра Вольфовича.

Виктор Хренин и Александр Вольфович

ИНТЕРВЬЮ: Сверхмалые спутники, роботизация и солнечная энергетика - что ждет белорусскую науку

Российско-белорусский спутник планируют запустить в 2021 году, сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси Владимир Гусаков. Экспорт белорусской наукоемкой высокотехнологичной продукции в 2019 году достиг почти $15 млрд, сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин. Технопарки планируют создать в Барановичах, Борисове, Бобруйске, Орше и Молодечно.

В дружественных отношениях Беларуси и Узбекистана будет все больше точек соприкосновения. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова на встрече с послом Узбекистана в Беларуси Насирджаном Юсуповым. Узбекистан заинтересован в том, чтобы на его продовольственном рынке становилось больше предприятий из Беларуси, сообщил Насирджан Юсупов.

Насирджан Юсупов и Наталья Кочанова

Удмуртия предлагает Беларуси рассмотреть возможность создания совместного селекционно-семеноводческого центра по картофелеводству. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси по итогам переговоров замминистра Владимира Гракуна с министром сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики Ольгой Абрамовой.

Беларусь и Республика Башкортостан Российской Федерации планируют создавать совместные предприятия на основе наукоемких и высокотехнологичных производств, сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Замбия заинтересована в поставке белорусских тракторов. Об этом шла речь на переговорах генерального директора МТЗ Виталия Вовка с делегацией Замбии во главе с министром финансов Бвалью Нганду.

Фото belarus-tractor.com

Министерством труда и социальной защиты приказом от 30 декабря 2019 года №108 утверждены рекомендации по разработке системы управления охраной труда в организации, сообщили в Минтруда и соцзащиты.

В Беларуси планируют отказаться от пластиковой тары для напитков объемом более 1 л. Об этом сообщил начальник управления регулирования обращения с отходами главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Минприроды Вадим Демко в пресс-центре БЕЛТА.

Вадим Демко

ИНТЕРВЬЮ: Социологи и Минэнерго изучили поддержку АЭС в Беларуси

Подведены итоги конкурса "СуперДоктор-2019". Лучшим врачом Беларуси, по мнению пациентов, стала педиатр из Минска Ольга Кардаш.

Судьбы, сложенные в треугольник: Тамара Степанова

Технология спирального плетения из Витебской области признана историко-культурной ценностью.

Мерседес и Автандил: Минюст назвал самые редкие имена новорожденных в 2019 году.

Беларусь заняла пятое место в рейтинге стран с дешевым интернетом.

Фото из архива

В правила оказания услуг почтовой связи общего пользования и курьерских услуг внесены изменения.

Белорусские спортсменки завоевали три медали на турнире по боксу в Сербии.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 января

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция: "Об итогах работы Республиканского центра национальных культур в 2019 году и перспективных проектах 2020 года. Подготовка к проведению XIII Республиканского фестиваля национальных культур в Гродно". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 января

100 лет назад родился Данелия Петр Алексеевич (г.Махачкала, Республика Дагестан), живописец, заслуженный деятель искусств Беларуси (1995). В 1939-м окончил Московское художественное училище. Работал в разных жанрах станковой живописи. Среди работ: картины "Плывут облака", "Пробуждение", "Полесская улыбка" и др. Автор памятных медалей к 20-летию защиты Брестской крепости, 950-летию Бреста, памятника-бюста С.Богданчуку в пос.Мухавец Брестского района. Умер в 2012 году.

60 лет назад родился Аверков Александр Константинович (Россия), белорусский телеведущий, актер, режиссер, заслуженный деятель культуры Беларуси (2010). В 1984-м окончил театральное училище им.Щепкина в Москве. С 1985 года работал в театрах России и Беларуси, с 1989 артист разговорного жанра, с 1994 режиссер Государственного комитета Республики Беларусь по телевидению и радиовещанию, Национальной телерадиокомпании Республики Беларусь. Один из создателей 12-серийного документального телефильма "Новейшая история". Лауреат Государственной премии Беларуси (2004).

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