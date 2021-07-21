Картина дня: совещание по приоритетам внешней политики, указ о призыве и старт приемной кампании

ВЧЕРА

Картина дня. 20 июля

Внешнеполитическая стратегия Беларуси нуждается в корректировке. Об этом глава государства Александр Лукашенко заявил на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе. Ситуацию в современном мире Президент охарактеризовал одним емким словом "война". Беларуси нужны дипломаты-практики, которые не боятся отстаивать честь страны, отметил глава государства. Задачей номер один для белорусских дипломатических представительств за рубежом остается внешняя торговля. Какие бы ни были проблемы и сложности, западные санкции не должны повлиять на развитие страны, заявил Президент. Для защиты отечественных предприятий необходимо активнее использовать механизмы международных организаций. Глава государства призвал дипломатов быть активнее и инициативнее в защите интересов страны. Президент подчеркнул, что дипломаты должны работать в интересах народа и страны, с предателями в стране церемониться не будут. Президент поручил серьезнейшим образом подойти к вопросу кадрового комплектования белорусских диппредставительств в Европе.

Во время совещания

Глава государства Александр Лукашенко на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе ответил на упреки в адрес Беларуси по теме борьбы с нелегальной миграцией. Президент заявил о бесчеловечном отношении к мигрантам в Литве.

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №277 "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве".

Фото из архива

В Беларуси приняты дополнительные меры для развития рыболовного хозяйства в стране. Соответствующий указ №279 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Будет ли Беларусь закрывать свои посольства в ЕС - Головченко и Макей рассказали о деталях поручений Президента.

Головченко о совещании у Лукашенко по внешней политике: это был не разнос, а полезный и откровенный разговор. Внешнеэкономическая деятельность сегодня не просто экспорт, а борьба за интересы своей страны.

Роман Головченко. Фото из архива

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей отмечает безответственность и непредсказуемость Запада, в частности в отношении Беларуси и стабильности в регионе.

Владимир Макей

Европейский бизнес не заинтересован уходить из Беларуси и отказываться от сотрудничества со страной. Такое мнение высказал журналистам посол Беларуси в Нидерландах Андрей Евдоченко. Беларусь и ЕС еще не прошли "дно" в политических отношениях.

Беларусь за январь-май поставила Украине электроэнергии на рекордные $25 млн. Об этом сообщил посол Беларуси в Украине Игорь Сокол. Несмотря на политическую турбулентность, Беларусь и Украина остаются важными рынками друг для друга.

Игорь Сокол

В нынешнем году увеличатся объемы взаимной торговли Беларуси и Китая. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Юрий Сенько.

Минтруда разъяснило новшества в уплате взносов в ФСЗН.

В Беларуси стартовала приемная кампания в учреждениях высшего образования, сообщил начальник главного управления профессионального образования Министерства образования Сергей Касперович. Ссузы начали прием документов от абитуриентов.

Педагогические классы помогают в подготовке настоящих профессионалов, заявил заместитель министра образования Александр Кадлубай. В день старта вступительной кампании в вузы он посетил Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка.

Почти 3 тыс. первокурсников планируют набрать медвузы.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 600 пациентов с COVID-19, выписаны 575.

Фото из архива

КОММЕНТАРИЙ: Бесплатная база для бизнеса, или Как "оживили" неиспользуемую недвижимость в Гомельской области

"Белавиа" открывает прямой рейс в Кутаиси 4 августа.

Прямые трансляции "Славянского базара" в соцсетях фестиваля и на его сайте собрали более 8,5 млн просмотров, причем они растут с каждым годом, сообщил на пресс-конференции директор фестиваля искусств Глеб Лапицкий.

ФОТОФАКТ: Мусульмане Беларуси празднуют Курбан-байрам

Международный олимпийский комитет утвердил новый олимпийский девиз - "Быстрее, выше, сильнее - вместе".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 21 июля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальной библиотеке Беларуси пройдет творческий вечер "Летний дождь", посвященный юбилею белорусского композитора Алины Безенсон.

Выставка стекла к 90-летию со дня рождения заслуженного деятеля искусств Беларуси, почетного зарубежного члена Российской академии искусств Владимира Мурахвера пройдет по 30 августа в Национальном художественном музее.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 22 июля

115 лет назад родилась Белинская Мария Сергеевна, актриса, народная артистка Беларуси (1953). В 1926 году окончила Белорусскую драматическую студию в Москве. В 1926-1964 годах работала в Белорусском театре им.Я.Коласа, в 1965-1979 годах - в Белорусском театре им.Я.Купалы. Исполняла роли молодых героинь, а позднее - характерные. Среди них: Марина ("Война войне" Я.Коласа), Татьяна Марич ("Над Березой-рекой" П.Глебки), Мария Антоновна ("Ревизор" Н.Гоголя) и др. Снималась в телевизионных фильмах "Тревожное счастье" по роману И.Шамякина, "Люди на болоте" И.Мележа. Умерла в 1990 году.

85 лет назад родилась Гаевая Валентина Ивановна, балетмейстер, народная артистка Беларуси (1989). В 1965 году окончила Ленинградскую высшую школу профдвижения. С 1967 года руководитель детской хореографической студии в Могилеве. С 1974 года - художественный руководитель и главный балетмейстер Белорусского фольклорно-хореографического ансамбля "Хорошки". На основе фольклорного материала создает оригинальные постановки белорусских народных танцев, вокально-хореографические композиции, хореографические миниатюры. Лауреат Государственной премии Беларуси (1996).

70 лет назад родился Газманов Олег Михайлович, российский эстрадный певец, композитор, народный артист Российской Федерации (2001). Лауреат национальной музыкальной премии "Овация" (1998) в номинации "поэт-песенник".

60 лет назад родилась Розанова Ирина Юрьевна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах "Дорогой мой человек", "Бесприданница", "Пепел" и др.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-