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Общество
28 августа 2020, 07:00

Картина дня: совещание по промышленности, природное богатство страны и готовность к учебному году

ВЧЕРА

Картина дня. 27 августа

Стабильная работа белорусской промышленности - краеугольный камень экономики страны. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по развитию важнейших организаций Министерства промышленности. Глава государства высказался о провокационных действиях в отношении БелАЗа. Президент также заявил, что государство не допустит обвала национальной валюты.

Во время совещания
Во время совещания

В отношении Беларуси началась дипломатическая бойня на самом высоком уровне, заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Глава государства уверен, что в Беларуси преодолеют ситуацию, связанную с несанкционированными уличными акциями. Президент готов вести диалог с трудовыми и студенческими коллективами. Александр Лукашенко высказался насчет призывов оппозиции к гражданам отзывать депутатов в своих округах.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент России Владимир Путин заявил, что надеется на мирное разрешение ситуации в Беларуси. С таким заявлением он выступил в интервью телеканалу "Россия-24".Президент России считает, что на процессы в Беларуси хотят влиять извне ради определенных политических интересов.

В Женеве под председательством Беларуси обсуждают противодействие угрозам международной безопасности. С 24 августа по 18 сентября 2020 года Постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич занимает пост председателя Конференции ООН по разоружению.

Женева. Фото из архива
Женева. Фото из архива

Беларусь рассчитывает на наращивание торговли с Вьетнамом. Об этом сообщил посол Беларуси во Вьетнаме Владимир Гошин на бизнес-встрече в режиме онлайн "Беларусь - Вьетнам: новые горизонты стратегического экономического партнерства". Вьетнам считает Беларусь важным политическим и экономическим партнером, сказал ректор Национального экономического университета Ханоя профессор Фам Хонг Тьуонг. Беларусь и Вьетнам заинтересованы в расширении взаимодействия по линии бизнеса.

Фото из архива
Фото из архива

Ни одно из предприятий в структуре Министерства промышленности не сорвало своих обязательств по коллективным договорам. Об этом заявил руководитель Минпрома Петр Пархомчик. Белорусские промышленные предприятия постепенно увеличивают объемы производства и экспорт продукции.

Петр Пархомчик
Петр Пархомчик

БЕЛАЗ выиграл тендер на поставку 96 самосвалов в Индию.

"Гомсельмаш" увеличил продажи комбайнов в Омскую область более чем в 5 раз.

Заводы холдинга "Белорусская цементная компания" за первое полугодие увеличили выручку от продажи продукции на 10,3% (до Br453,3 млн) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В Минобороны рассказали о плановых мероприятиях боевой подготовки.

Никаких преобразований в организации образовательного процесса в школах не будет, сообщила во время круглого стола в пресс-центре БЕЛТА заместитель начальника главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования - начальник управления общего среднего образования Министерства образования Ирина Каржова. Сертификаты готовности к новому учебному году получили 99,6% школ. К учебному году подготовлены 17 новых пособий для 10-го класса.

Во время круглого стола
Во время круглого стола

Новую школу откроют 1 сентября в столичном микрорайоне Каменная Горка-3.

Минские профсоюзы помогают родителям в подготовке детей к школе.

Госстандарт рассказал, как выбрать качественные товары для школьников.

ИНТЕРВЬЮ: О природном богатстве Беларуси, экологии и прогнозах погоды

В Беларуси выздоровели и выписаны 69 650 пациентов с COVID-19.

"Белавиа" продлевает приостановку рейсов в Ларнаку и Ашхабад.

Фото из архива
Фото из архива

Новый формат "Славянского базара" планируется сохранить.

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Минская городская организация БРСМ приглашает принять участие в велопробеге #ЗАБеларусь. Старт запланирован от Национальной библиотеки в 17.00.

В Борисове состоится конференция педагогических работников столичной области "Образование Минщины - современный драйвер развития экономики".

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Знаменательные даты 29 августа

Международный день действий против ядерных испытаний.

130 лет назад родился Кнорин Вильгельм Георгиевич (Латвия), партийный и государственный деятель, историк, публицист, литературный критик, доктор исторических наук (1935). В годы 1-й мировой войны воевал на Западном фронте. Один из руководителей борьбы за советскую власть в Беларуси. В 1917 году секретарь Минского Совета рабочих и солдатских депутатов, член ВРК Западной области и фронта, один из редакторов газеты "Звязда". После оккупации Беларуси немецкими войсками секретарь Северо-Западного областного комитета РКП(б). Управляющий делами Временного рабоче-крестьянского советского правительства Беларуси. С 1919 году секретарь ЦК КП(б) Литвы и Беларуси. 31 июля 1920 года подписал Декларацию о провозглашении независимости Белорусской ССР. Автор работ по истории партии и литературно-критических статей. В 1938 году репрессирован. Реабилитирован в 1955 году. Его именем названа улица в Минске.

95 лет назад родилась Рыжкова Анна Павловна (д.Войлево Сенненского р-на Витебской обл.), артистка эстрады, заслуженная артистка Беларуси (1970). Училась в Республиканском театральном училище. С 1945 году работала в Белорусском театре им.Я.Коласа, с 1949 года в Витебском областном Доме народного творчества, с 1961 года артистка разговорного жанра Белгосфилармонии. Широко пропагандировала национальную поэзию, исполняла фельетоны, юморески и другие произведения белорусских авторов. В репертуаре были эстрадно-поэтические спектакли "Как живешь, человек?", "Край поэтов", произведения Я.Купалы, М.Танка, Н.Гилевича и др. Умерла в 1993 году.

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