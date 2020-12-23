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Общество
23 декабря 2020, 07:00

Картина дня: совещание по разработке вакцин, лучшие инновационные проекты и новогодняя афиша Минска

ВЧЕРА

Картина дня. 22 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам разработки противовирусных вакцин и локализации производства иностранных вакцин. Беларусь будет обеспечена вакциной, и каждый желающий будет иметь к ней свободный доступ, заявил глава государства. Вопрос здоровья людей переходит в мире в сугубо коммерческую плоскость, отметил Президент.

Во время совещания
Во время совещания

Создание собственной вакцины от коронавируса является элементом национальной безопасности. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. До конца весны в Беларуси планируется вакцинировать от COVID-19 1,2 млн человек.

Дмитрий Пиневич
Дмитрий Пиневич

Прототип белорусской вакцины от коронавируса может появиться к концу 2021 - середине 2022 года. Об этом сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков по итогам совещания у главы государства. Собственное производство вакцин позволит более гибко реагировать на возникающие вызовы в области безопасности населения, заявил генеральный директор республиканского унитарного производственного предприятия "Белмедпрепараты" Сергей Беляев.

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Фото из архива
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