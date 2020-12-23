Картина дня: совещание по разработке вакцин, лучшие инновационные проекты и новогодняя афиша Минска

ВЧЕРА

Картина дня. 22 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по вопросам разработки противовирусных вакцин и локализации производства иностранных вакцин. Беларусь будет обеспечена вакциной, и каждый желающий будет иметь к ней свободный доступ, заявил глава государства. Вопрос здоровья людей переходит в мире в сугубо коммерческую плоскость, отметил Президент.

Во время совещания

Создание собственной вакцины от коронавируса является элементом национальной безопасности. Об этом заявил министр здравоохранения Дмитрий Пиневич. До конца весны в Беларуси планируется вакцинировать от COVID-19 1,2 млн человек.

Дмитрий Пиневич

Прототип белорусской вакцины от коронавируса может появиться к концу 2021 - середине 2022 года. Об этом сообщил председатель Президиума Национальной академии наук Владимир Гусаков по итогам совещания у главы государства. Собственное производство вакцин позволит более гибко реагировать на возникающие вызовы в области безопасности населения, заявил генеральный директор республиканского унитарного производственного предприятия "Белмедпрепараты" Сергей Беляев.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1858 пациентов с COVID-19, выписаны 1877.

Президент Беларуси Александр Лукашенко утвердил прогнозные параметры на 2021 год: рост ВВП на 1,8%, инфляция в пределах 5%.

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №482, которым вносятся изменения в нормы указа №27 от 18 января 2019 года "Об оплате труда работников бюджетных организаций".

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №478 "О закупках в жилищно-коммунальном хозяйстве".

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив и ветеранов энергетической отрасли с профессиональным праздником - Днем энергетика. В поздравлении говорится, что энергетическая отрасль сегодня - это современный, динамично развивающийся комплекс с мощным потенциалом, обеспечивающий укрепление конкурентоспособности национальной экономики, повышение комфорта и качества жизни людей.

Фото из архива

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Дружеские отношения Беларуси и Армении будут сохраняться и развиваться, заявила председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении в Беларуси Арменом Гевондяном, который завершает свою дипмиссию в стране. Беларусь была и остается надежным партнером Армении, заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси Владимир Андрейченко.

Министр иностранных дел Владимир Макей рассказал журналистам об ответных мерах, принятых белорусской стороной в связи с третьим пакетом санкций Евросоюза.

Макей и Лавров обсудили белорусско-российское сотрудничество и взаимодействие в международных организациях.

Фото из архива

Представители МИД стран СНГ обсудили внешнеполитическое планирование.

ИНТЕРВЬЮ: Не сбавляя темпов и апробируя новые форматы - посол Беларуси о сотрудничестве с Египтом в условиях COVID-19

Заместитель Государственного секретаря Совета безопасности Владимир Арчаков во время рабочего совещания представил коллективу Государственного таможенного комитета нового председателя ГТК Владимира Орловского.

ФПБ и ее членские организации выступили с заявлением о нарушении ЕС прав трудящихся Беларуси.

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Месячная минимальная заработная плата в Беларуси с 1 января 2021 года устанавливается в размере Br400.

Фото из архива

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Анонсы на 23 декабря

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В пресс-центре Дома прессы пройдет пресс-конференция "Издательства республики - белорусским школам. Итоги работы 2020 года и планы на 2021 год". Начало в 11.00.

Фестиваль национальных культур пройдет в БГУ.

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Знаменательные даты 24 декабря

110 лет назад родился Пикеринг Уильям Хейуорд, американский ученый в области ракетной техники и космонавтики. Участник создания первого американского искусственного спутника Земли "Эксплорер-1". Умер в 2004 году.

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