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23 ноября 2019, 09:00

Картина дня: совещание по развитию АПК Витебской области, официальные итоги выборов и профилактика гриппа

ВЧЕРА

Картина дня. 22 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Витебске провел совещание по вопросам развития агропромышленного комплекса области. Глава государства потребовал обязательно сохранить село и учитывать интересы людей при проведении любых преобразований. Для решения проблем в агропромышленном комплексе Витебской области в регионе предлагается создать суперкрупный холдинг. Александр Лукашенко отметил, что уже сейчас в области работают несколько интеграционных структур в АПК в виде холдингов, однако большая их часть не показывает ожидаемых результатов. Президент предостерег руководство Витебской области от создания новых структур в сельском хозяйстве только ради глотка свежего воздуха. Он также поручил привлечь банки к оказанию помощи отстающим сельскохозяйственным организациям Витебской области.

Во время совещания
Во время совещания

Высокотехнологичный сектор, IT и сфера услуг - наиболее перспективные направления для привлечения инвестиций в экономику Беларуси, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас в Лондоне во время инвестиционного саммита ЕБРР для стран - участниц "Восточного партнерства". Сергей Румас отметил, что макроэкономическая ситуация в Беларуси способствует приходу инвесторов. Правительство Беларуси готово рассматривать предложения любого инвестора по приватизации предприятий.

Сергей Румас
Сергей Румас

Дальнейшее развитие белорусско-европейских отношений после смены портфелей в Еврокомиссии обсуждалось на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса с еврокомиссаром по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнесом Ханом.

Армения предлагает Беларуси участие в создании платформы по искусственному интеллекту. Об этом шла речь на встрече премьер-министра Беларуси Сергея Румаса и президента Армении Армена Саркисяна.

Армен Саркисян
Армен Саркисян

Беларусь предложила усилить роль парламентариев при подготовке проекта Стратегии экономического развития СНГ до 2030 года. С такой инициативой выступил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на 50-м пленарном заседании МПА СНГ в Санкт-Петербурге. Беларусь инициирует создание в СНГ трансъевразийских компаний.

Итоги выборов в Палату представителей Национального собрания седьмого созыва утверждены на заседании ЦИК. В новый состав парламента избраны 110 депутатов, 19,1% из их числа, или 21 человек, являются членами политических партий. Выборы председателей Палаты представителей и Совета Республики Национального собрания седьмого созыва пройдут 6 декабря. Выборы депутатов Палаты представителей находились под тотальным контролем наблюдателей, заявила председатель ЦИК Лидия Ермошина. ЦИК направил возражения по поводу отчета ОБСЕ по парламентским выборам.

Белорусам за счет средств местных бюджетов будут возмещать часть расходов по электроснабжению эксплуатируемого жилищного фонда для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. Это предусмотрено проектом соответствующего указа Президента, который вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме.

Заместитель председателя правления Нацбанка Дмитрий Калечиц рассказал о дальнейших шагах по обеспечению устойчивого развития белорусской экономики.

Дмитрий Калечиц. Фото из архива
Дмитрий Калечиц. Фото из архива

Нацбанк дал рекомендации по защите от телефонных мошенников.

В Беларуси продолжается кампания по вакцинации населения от гриппа, уже привито примерно 38%. Об этом сообщила на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА заведующая отделением иммунопрофилактики отдела эпидемиологии Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая. В Беларуси не наблюдается всплеска заболеваемости ОРВИ, все фиксируемые случаи - негриппозной этиологии. Гигиена рук, респираторный этикет и рациональное питание - неспецифические меры профилактики, которые значительно повышают защиту организма от инфекций в эпидемиологический период.

Вероника Высоцкая. Фото из архива
Вероника Высоцкая. Фото из архива

В Беларуси инициируют меры для защиты туристов и бизнеса от некачественных туруслуг за рубежом.

Поддержать Елизавету Мисникову можно, проголосовав за конкурсную песню "Пепельный" в интернете.

Белорусская лыжница Полина Сероносова заняла 3-е место в гонке на 5 км классическим стилем в России.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 23-24 ноября

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Всемирная неделя предпринимательства пройдет по 24 ноября в Минске и Бресте.

Занятия бесплатной бизнес-школы "Я сама", рассчитанной на начинающих предпринимательниц, откроются 23 ноября в Минске.

Международный выставочный проект "Надя. К 115-летию со дня рождения Надежды Ходасевич" из частных художественных собраний Франции и коллекции Национального художественного музея Беларуси будет представлен в Минске по 24 ноября.

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Знаменательные даты

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24 ноября

85 лет назад родился Альфред Гарриевич Шнитке, российский композитор, один из выдающихся представителей советского музыкального авангарда. Автор опер "Одиннадцатая заповедь", "Джезуальдо" и др.; балетов "Пер Гюнт", "Эскизы" и др.; музыки к фильмам "Вызываем огонь на себя", "Восхождение" и др. Лауреат Государственной премии России (1995), обладатель многих престижных наград. Умер в 1998 году.

65 лет назад родился Эмир Кустурица, югославский кинорежиссер, сценарист, музыкант. Поставил фильмы "Подполье", "Жизнь как чудо" и др. Обладатель премий многих международных кинофестивалей.

25 ноября

Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

305 лет назад родился Жебровский Томаш (Гродненская обл.), белорусский архитектор, математик. Представитель стиля барокко. Изучал философию в Виленской иезуитской академии, математику, физику, астрономию и архитектуру в Вене и Праге. Преподавал в Виленской иезуитской академии и Полоцком коллегиуме. Среди основных сооружений: иезуитский костел в Бобруйске, костел святого Игнатия и коллегиум в Вильно и др. Проектировал дворец Огинского в д.Ручица Вилейского р-на. Умер в 1758 году.

175 лет назад родился Карл Фридрих Бенц, немецкий инженер-техник, изобретатель первого в мире практически пригодного автомобиля с двигателем внутреннего сгорания, один из основоположников автомобилестроения. Умер в 1929 году.

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