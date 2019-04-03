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Картина дня: совещание по региональному развитию, День единения народов Беларуси и России и рост тарифной ставки

Общество 03.04.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 2 апреля

Александр Лукашенко провел совещание по вопросам регионального развития. Глава государства заявил, что фундамент успешного развития государства - сильная экономика. И прежде всего, по мнению Президента, необходимо развивать экономику регионов, создавать там рабочие места с достойным уровнем заработной платы. Президент констатировал, что подавляющее большинство областей в прошлом году не достигли плановых цифр по валовому региональному продукту и производительности труда. Александр Лукашенко заявил, что сегодня важны не столько объем производства, сколько его эффективность и конечный результат - прибыль и рентабельность. Также на совещании Президент раскритиковал регионы за проблемное начало полевых работ и потребовал активнее озеленять белорусские города.

Александр Лукашенко во время совещания
Александр Лукашенко во время совещания

Президент Беларуси принял кадровые решения. На должность председателя Шкловского районного исполнительного комитета назначен Александр Титок, на должность министра сельского хозяйства и продовольствия - Анатолий Хотько.

Во время назначения
Во время назначения

Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился к белорусам и россиянам по случаю празднования Дня единения народов Беларуси и России. Глава государства отметил, что серьезному росту глобальной конкуренции Беларусь и Россия должны противопоставить подлинную интеграцию. Президент России Владимир Путин также направил поздравление Президенту Беларуси по случаю праздника.

Высокие технологии, транспорт, малый и средний бизнес должны стать трендами дальнейшего развития Союзного государства, заявил госсекретарь СГ Григорий Рапота. Он также подчеркнул, что Союзное государство не несет угроз суверенитету стран, входящих в него.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Владимир Семашко считает, что звучавшие ранее предложения пересмотреть Договор о создании Союзного государства нужно отложить. Он отметил, что есть необходимость сформировать новую редакцию программы действий по реализации положений Договора о создании Союзного государства.

Необходимо расширять международное сотрудничество, но основной расчет - на собственные силы, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на открытии шестой сессии Совета Республики Национального собрания шестого созыва. Он также подчеркнул, что при подготовке законопроекта важно проводить комплексную оценку дополнительных документов.

Михаил Мясникович
Михаил Мясникович

Парламент на весенней сессии рассмотрит законопроекты по развитию бизнеса, IT, росту качества жизни, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Он также отметил, что главная задача белорусской парламентской дипломатии состоит в обеспечении баланса контактов на всех внешних векторах.

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

Официальный визит в Беларусь президента Египта Абделя Фаттаха аль-Сиси ожидается в июне, заявил председатель Владимир Андрейченко.

Беларусь заинтересована в развитии взаимодействия с ОЭСР, в приоритете - вопросы улучшения позиции страны в рейтинге по классификации кредитного риска и стимулирование экспорта. Об этом заявил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин на встрече с главой отдела ОЭСР по работе со странами Евразии Уильямом Томпсоном.

Во время встречи
Во время встречи

Банк развития открыл кредитную линию на 50 млн евро для финансирования экспорта в Западную Африку.

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Фото из архива
Фото из архива

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Белорусская фристайлистка Снежана Дребенкова заняла первое место по итогам Кубка Европы.

Снежана Дребенкова (слева). Фото Федерации фристайла России
Снежана Дребенкова (слева). Фото Федерации фристайла России

В Санкт-Петербурге в Военно-космической академии произошел взрыв, пострадали четыре человека.

Фото ТАСС
Фото ТАСС

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Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием.

215 лет назад родился Струев Виктор Иванович (г.Москва), белорусский архитектор. По его проектам построены: Минская церковь Александра Невского, здание Минского церковно-археологического музея, звонница Борисовского Воскресенского собора, каменные церкви в г.Лунинец, г.п.Любча, деревнях Зембин Борисовского, Камень Воложинского, Медведичи Ляховичского, Тарасово Минского районов. В 1909-1912 гг. выполнил проекты каменных зданий школ для городов Туров, Заславль, деревень Раков Минского, Домановичи Солигорского, Бабчин Хойникского районов. Умер в 1924 году.

115 лет назад родился Афиногенов Александр Николаевич, российский драматург, критик и общественный деятель. Автор пьес "Чудак", "Страх", "Машенька". Умер в 1941 году.

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