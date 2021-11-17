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Общество
17 ноября 2021, 07:00

Картина дня: совещание по ситуации на границе, бустерная вакцинация и подготовка к зимнему отдыху

ВЧЕРА

Картина дня. 16 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по ситуации на границе. Президент подчеркнул важность защитить свою страну и народ, не допустить столкновений. Александр Лукашенко раскрыл детали своего состоявшегося накануне телефонного разговора с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель. Объединенные Арабские Эмираты готовы подключиться к урегулированию ситуации с беженцами на границе Беларуси со странами Европейского союза, сообщил глава государства. Все хотят скорейшего разрешения миграционного кризиса, только не беглая белорусская оппозиция, отметил Президент.

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин провели телефонный разговор. В ходе разговора лидеры стран прежде всего обсудили ситуацию на белорусско-польской границе и совместные действия по обороне границ Союзного государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил губернатору Гродненской области и помощнику по региону организовать ночлег для женщин и детей, которые находятся на границе.

У действий польских военных на границе нет логического объяснения. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин после совещания у главы государства об обстановке на Государственной границе. У белорусской армии есть план реагирования на любое развитие событий на границе.

Беларусь продолжит оказание гуманитарной помощи беженцам на границе с Польшей. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова по итогам состоявшегося у Президента совещания по ситуации на Государственной границе.

Польские силовики применили водометы и в пункте пропуска на границе. За медпомощью после инцидента на белорусско-польской границе обратились 6 человек.

ФОТОФАКТ: Водометы, слезоточивый газ и детский плач. Ситуация на белорусско-польской границе

Представитель Генштаба: польские силовики применили спецсредства с токсичными химикатами.

ГПК: белорусская сторона инициирует расследование инцидента на границе с Польшей.

"Что следующее - гуманитарный артиллерийский обстрел?" МИД Беларуси прокомментировал провокации польских силовиков

Макей и Боррель вновь созвонились по ситуации на границе.

Профсоюзы всех областей направили гуманитарную помощь беженцам на границу.

Беженцы обустраиваются в логистическом центре на границе и говорят: "I love you, Belarus".

Совмин определил мерыпо реализации госпрограммы инновационного развития до 2025 года.

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев во время посещения Минского автомобильного завода выразил заинтересованность в закупке белорусской техники.

Южноафриканские компании заинтересованы в сотрудничестве с белорусскими производителями. Об этом шла речь на встрече заместителя председателя Белорусской торгово-промышленной палаты Дениса Мелешкина с делегацией бизнес-кругов Южно-Африканской Республики.

Закон №129-З "О туризме" улучшит правовое положение граждан, являющихся потребителями туристических услуг, сообщили в Министерстве спорта и туризма. Документ был принят 11 ноября текущего года

Минздрав разъяснил порядок проведения повторной (бустерной) вакцинации против COVID-19.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1754 пациента с COVID-19, выписан 1961.

Стала известна программа основного конкурса международного кинофестиваля "Лістапад".

Гостиница для домашних животных откроется в ноябре в Черикове.

В Минске зимой оборудуют 14 лыжных трасс и 25 ледовых катков.

Белорусские таэквондисты выиграли 4 награды на юниорском чемпионате Европы.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 17 ноября

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Внимание гололед! Профилактика гололедных травм". Начало в 11.00.

В Музее истории белорусского кино пройдет показ персональной ретроспективы к 200-летию со дня рождения классика мировой литературы Ф.М.Достоевского.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 18 ноября

Европейский день защиты детей от сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений.

Международный день отказа от курения.

Всемирный день философии.

Всемирный день Книги рекордов Гиннесса.

90 лет назад родился Вертинский Анатолий Ильич (д.Демешково Лепельского р-на Витебской обл.), белорусский поэт, драматург, публицист, критик, заслуженный работник культуры Беларуси (1991). В 1975-1982 годах секретарь правления Союза писателей Беларуси, в 1986-1990 годах главный редактор газеты "Лiтаратура i мастацтва". Автор поэтических сборников "Заозерье", "Дожинки", "Три тишины", "Песня о хлебе" и др. Пишет пьесы для детей, публицистические статьи, эссе, очерки. Лауреат Государственной премии Беларуси (1988).

90 лет назад родился Муромцев Геннадий Ильич (г.Санкт-Петербург, Россия), белорусский скульптор, педагог. В 1952 году окончил Минское художественное училище, в 1958 году Институт живописи, скульптуры и архитектуры им.Репина в Ленинграде. В 1958-1961 годах преподавал в Минском художественном училище, затем в Белорусской академии искусств. Среди работ: композиции "Весна", "Ромашка", портреты М.Богдановича, И.Лученка, И.Мележа и др. Автор памятника К.Заслонову в Орше, освободителям Полоцка, Витебска. Лауреат премии Ленинского комсомола Беларуси (1967).

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