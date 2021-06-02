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Общество
02 июня 2021, 07:00

Картина дня: совещание по сотрудничеству с Россией, открытие "ТИБО" и "Белагро" и День защиты детей

ВЧЕРА

Картина дня. 1 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости совещание по вопросам сотрудничества с Россией. Россия в июне планирует направить Беларуси второй транш кредита в размере $500 млн, сообщил Президент. Белорусское государство окажет всевозможную поддержку национальной авиакомпании "Белавиа". Александр Лукашенко прокомментировал угрозы Европейского союза запретить транзит российского газа через Беларусь. Беларусь и Россия полны решимости вместе противостоять нападкам извне, заявил глава государства. Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Президент рассказал о содержимом чемодана, который он взял на встречу с Владимиром Путиным в Сочи.

Во время совещания по вопросам сотрудничества с Россией
Во время совещания по вопросам сотрудничества с Россией

Беларусь и Россия выстраивают новую модель отношений в рамках единого экономического пространства. Но при этом речь ни в коем случае не идет об ущербе политическому или экономическому суверенитету. Это отметил премьер-министр Роман Головченко по итогам состоявшегося у Президента Беларуси Александра Лукашенко совещания. Белорусское правительство считает, что западные санкции не представляют угрозы экономике нашей страны.

Роман Головченко
Роман Головченко

Александр Панферов освобожден от должности первого заместителя начальника тыла Вооруженных Сил - начальника штаба тыла и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ №201 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

XXVII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021" открылся в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям форума.

Государство заинтересовано в форсированном развитии IT-сферы. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на открытии XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021".

Роман Головченко посещает выставку
Роман Головченко посещает выставку

Цифровизация должна вывести на новый уровень реальный сектор экономики. Такое мнение высказал министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган на пленарной сессии Евразийского цифрового форума "От региональных проектов цифровизации к единому цифровому рынку Евразии", который проходил во время XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021".

Константин Шульган
Константин Шульган

Торжественное открытие 31-й международной специализированной выставки "Белагро-2021" состоялось в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень". Новые технологии имеют приоритетное значение для развития сельского хозяйства, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин во время выставки "Белагро-2021".

ФОТОФАКТ: Международная выставка "Белагро"

Конкурсы, аттракционы и вытинанки для Президента - фоторепортаж с детского праздника во Дворце Независимости.

ФОТОФАКТ: В Минске отмечают День защиты детей

Эти кадры вернут вас в детство! Прекрасная и беззаботная пора в нашем фотоархиве

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"Белавиа" изменила маршруты и стоимость чартерных рейсов в Египет и Турцию.

Стали известны подробности новых проектов на "Славянском базаре".

Полнометражный белорусский анимационный фильм "Звезды седьмого неба" презентовали в Минске.

Спектакли и кино детям и взрослым, дни культур России и Молдовы: чем порадует сезон в Верхнем городе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 июня

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Профилактика потребления табачных и никотиносодержащих изделий среди детей и подростков. О проведении республиканской информационно-образовательной акции "Беларусь против табака". Начало в 11.00.

На территории Заводского района г.Минска (возле Минского зоопарка) состоится посадка ландшафтной композиции "Папараць-кветка", которая является завершающим объектом к ранее созданным экологическим тропам.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 июня

Всемирный день велосипеда.

235 лет назад родился Тизенгауз Константин (г.п.Желудок Щучинского р-на Гродненской обл.), природовед, просветитель. Принимал участие в войне 1812 года против Наполеона. После войны занимался научной работой в области орнитологии. Основатель белорусской орнитологии, работы которого не утратили своего значения до нашего времени. Разработал систему классификации птиц, которой пользуются современные ученые. Увлекался живописью, был учеником Я.Рустема. В своем имении в Поставах создал орнитологический музей, собрал картинную галерею, значительную библиотеку. Умер в 1853 году.

105 лет назад родилась Караваева Тамара Георгиевна (г. Казань, Татарстан), белорусская артистка балета, заслуженная артистка Беларуси (1949). Работала в театрах оперы и балета Перми, Еревана, Свердловска. В 1946-1958 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Исполнила партии в балетах "Князь-озеро" В.Золотарева, "Лебединое озеро" и "Спящая красавица" П.Чайковского, "Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева и др. Умерла в 1997 году.

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