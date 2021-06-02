Картина дня: совещание по сотрудничеству с Россией, открытие "ТИБО" и "Белагро" и День защиты детей

ВЧЕРА

Картина дня. 1 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал во Дворце Независимости совещание по вопросам сотрудничества с Россией. Россия в июне планирует направить Беларуси второй транш кредита в размере $500 млн, сообщил Президент. Белорусское государство окажет всевозможную поддержку национальной авиакомпании "Белавиа". Александр Лукашенко прокомментировал угрозы Европейского союза запретить транзит российского газа через Беларусь. Беларусь и Россия полны решимости вместе противостоять нападкам извне, заявил глава государства. Беларусь и Россия проработают вопрос об открытии авиарейсов в Крым. Президент рассказал о содержимом чемодана, который он взял на встречу с Владимиром Путиным в Сочи.

Во время совещания по вопросам сотрудничества с Россией

Беларусь и Россия выстраивают новую модель отношений в рамках единого экономического пространства. Но при этом речь ни в коем случае не идет об ущербе политическому или экономическому суверенитету. Это отметил премьер-министр Роман Головченко по итогам состоявшегося у Президента Беларуси Александра Лукашенко совещания. Белорусское правительство считает, что западные санкции не представляют угрозы экономике нашей страны.

Роман Головченко

Александр Панферов освобожден от должности первого заместителя начальника тыла Вооруженных Сил - начальника штаба тыла и уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды и знаков различия. Соответствующий указ №201 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

XXVII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021" открылся в Минске. Президент Беларуси Александр Лукашенко направил приветствие участникам и гостям форума.

Государство заинтересовано в форсированном развитии IT-сферы. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко на открытии XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021".

Роман Головченко посещает выставку

Цифровизация должна вывести на новый уровень реальный сектор экономики. Такое мнение высказал министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган на пленарной сессии Евразийского цифрового форума "От региональных проектов цифровизации к единому цифровому рынку Евразии", который проходил во время XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям "ТИБО-2021".

Константин Шульган

Торжественное открытие 31-й международной специализированной выставки "Белагро-2021" состоялось в Китайско-Белорусском индустриальном парке "Великий камень". Новые технологии имеют приоритетное значение для развития сельского хозяйства, заявил заместитель премьер-министра Беларуси Александр Субботин во время выставки "Белагро-2021".

ФОТОФАКТ: Международная выставка "Белагро"

Конкурсы, аттракционы и вытинанки для Президента - фоторепортаж с детского праздника во Дворце Независимости.

ФОТОФАКТ: В Минске отмечают День защиты детей

Эти кадры вернут вас в детство! Прекрасная и беззаботная пора в нашем фотоархиве

ИНТЕРВЬЮ: Мы со школы готовим учащихся к жизни в обществе

КОММЕНТАРИЙ: Гарантии на благополучное детство - от финансовой поддержки до услуг семьям

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За сутки в Беларуси зарегистрированы 636 пациентов с COVID-19, выписаны 706.

"Белавиа" изменила маршруты и стоимость чартерных рейсов в Египет и Турцию.

Стали известны подробности новых проектов на "Славянском базаре".

Полнометражный белорусский анимационный фильм "Звезды седьмого неба" презентовали в Минске.

Спектакли и кино детям и взрослым, дни культур России и Молдовы: чем порадует сезон в Верхнем городе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 2 июня

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Профилактика потребления табачных и никотиносодержащих изделий среди детей и подростков. О проведении республиканской информационно-образовательной акции "Беларусь против табака". Начало в 11.00.

На территории Заводского района г.Минска (возле Минского зоопарка) состоится посадка ландшафтной композиции "Папараць-кветка", которая является завершающим объектом к ранее созданным экологическим тропам.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 3 июня

Всемирный день велосипеда.

235 лет назад родился Тизенгауз Константин (г.п.Желудок Щучинского р-на Гродненской обл.), природовед, просветитель. Принимал участие в войне 1812 года против Наполеона. После войны занимался научной работой в области орнитологии. Основатель белорусской орнитологии, работы которого не утратили своего значения до нашего времени. Разработал систему классификации птиц, которой пользуются современные ученые. Увлекался живописью, был учеником Я.Рустема. В своем имении в Поставах создал орнитологический музей, собрал картинную галерею, значительную библиотеку. Умер в 1853 году.

105 лет назад родилась Караваева Тамара Георгиевна (г. Казань, Татарстан), белорусская артистка балета, заслуженная артистка Беларуси (1949). Работала в театрах оперы и балета Перми, Еревана, Свердловска. В 1946-1958 годах солистка Государственного театра оперы и балета Беларуси. Исполнила партии в балетах "Князь-озеро" В.Золотарева, "Лебединое озеро" и "Спящая красавица" П.Чайковского, "Бахчисарайский фонтан" Б.Асафьева и др. Умерла в 1997 году.

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