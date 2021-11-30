Картина дня: совещание по военной безопасности, изменения в Уголовный кодекс и омикрон-штамм

ВЧЕРА

Картина дня. 29 ноября

Александр Лукашенко посетил Министерство обороны, где в центре стратегического управления провел совещание по вопросам военной безопасности. Президент обратил внимание на то, что ситуацию вокруг Беларуси следует рассматривать во взаимосвязи с другими событиями военно-политической обстановки в регионе. Глава государства также заявил, что Запад использует мигрантов как способ сдерживания белорусской армии в случае конфликта с Россией. Александр Лукашенко заверил, что Беларусь не бряцает оружием, но в случае необходимости готова ответить.

Президент Беларуси Александр Лукашенко и Президент России Владимир Путин провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили ситуацию вокруг Беларуси и России.

Александр Лукашенко направил соболезнование родным и близким народного артиста СССР Владимира Наумова.

Андрейченко: парламентариям нужно оперативно реагировать на все недружественные выпады против страны.

Кочанова: ситуация на границе показала, что человеческая жизнь для западных демократов ничего не стоит.

Сенатор: у ЕС удивительная логика относительно причин и путей разрешения кризиса с беженцами.

Субботин: АПК Беларуси наращивает производственный потенциал и расширяет географию экспорта

Александр Субботин

Минобороны Беларуси и Китая подписали меморандум о международном военном сотрудничестве.

Сенаторы на заседании шестой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва одобрили законопроект "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь".

Партнерская проверка ВАО АЭС началась на Белорусской АЭС.

В Щучинском районе обнаружено тело мигранта без признаков жизни - выясняются обстоятельства инцидента, сообщили в Следственном комитете.

Десять новых памятных табличек с именами праведников установлены сегодня на аллее Праведников народов мира на мемориале "Яма" в Минске.

ФОТОФАКТ: В Минске проводятся работы по очистке улиц от автохлама

РЕПОРТАЖ о том, как в славгородской школе дети учатся печь домашний хлеб

ФОТОФАКТ: Выставка картин с символом 2022 года открылась в Витебске

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1484 пациента с COVID-19, выписаны 1288.

Более 2,8 млн белорусов прошли полный курс вакцинации против COVID-19.

У белорусских вирусологов есть все возможности для обнаружения нового варианта коронавируса - омикрон-штамма.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 30 ноября из-за ветра и снега.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 ноября

XXII Республиканский отчетно-выборный слет Белорусской республиканской пионерской организации "БРПО - платформа возможностей" состоится в Минске онлайн и офлайн. Он объединит порядка 180 делегатов - лидеров активистов пионерского движения разного возраста из всех регионов страны.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "От равных прав - к равным возможностям", приуроченная к Международному дню инвалидов. Начало в 11.00.

Выставка "Виктор Туров. Дыхание жизни", посвященная 85-летию со дня рождения знаменитого белорусского кинорежиссера, народного артиста СССР и БССР Виктора Турова, пройдет по 31 декабря" в выставочном зале Музея истории белорусского кино.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 1 декабря

Всемирный день борьбы со СПИДом. Провозглашен Всемирной организацией здравоохранения. Отмечается с 1988 года.

125 лет назад родился Жуков Георгий Константинович, советский военачальник, Маршал Советского Союза (1943), Герой Советского Союза (1939, 1944, 1945, 1956). В 1926-1931 годах преподавал военно-допризывную подготовку в БГУ, в 1930-1936 годах командовал кавалерийскими дивизиями в Минске и Слуцке, в 1938-1939 годах занимал должность заместителя командующего кавалерийскими войсками Белорусского военного округа. Во время Великой Отечественной войны был заместителем Верховного главнокомандующего, разрабатывал планы наиболее крупных операций, руководил прорывом блокады Ленинграда, действиями войск в Курской битве, освобождением Беларуси, Висло-Одерской операцией, взятием Берлина. В 1945 году принимал Парад Победы. В 1955-1957 годах - министр обороны СССР. Умер в 1974 году.

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