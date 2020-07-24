Картина дня: совещание по вопросам экономики, график школьных каникул и приложение "Голосую!"

ВЧЕРА

Картина дня. 23 июля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководством экономического блока страны. Глава государства напомнил правительству о необходимости решения самых значимых для общества вопросов, касающихся заработной платы, занятости и цен. Ключевая задача для органов власти состоит в том, чтобы текущие сложности, вызванные различными обстоятельствами, не переносились на людей. Президент ориентирует органы власти на более активную работу с гражданами. Александр Лукашенко сообщил, что борьба с коронавирусом уже обошлась бюджету почти в полмиллиарда рублей. Он также заявил, что Беларусь в этом году рассчитывает на очень хороший урожай в сельском хозяйстве, который можно поставить на экспорт и получить значительную денежную выручку. Президент потребовал решительно реагировать на деструктив в СМИ, несмотря на электоральную кампанию.

Во время совещания

Своевременно принятые решения в условиях пандемии позволили сохранить экономику страны. Об этом на совещании у главы государства заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. ВВП Беларуси в июне демонстрирует положительную динамику. Беларусь рассчитывает разгрузить складские запасы за счет мирового отложенного спроса. Выделенные ранее объемы средств на поддержку экономики в условиях пандемии еще не исчерпаны.

Правительство продлило гарантии Белагропромбанку по кредитам, выданным на реализацию инвестиционных проектов в Оршанском районе Витебской области.

Гродно 8 и 9 октября примет III Форум регионов Беларуси и Украины. Подготовку к масштабному событию обсудили Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол и заместитель председателя Гродненского облисполкома Виталий Невера.

"З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ": курс - на построение высокотехнологичной Беларуси"

ИНТЕРВЬЮ: Беларусь и космос: глава Академии наук о новом спутнике, экспериментах и технологиях

Запуск Белорусской АЭС поможет быстрее внедрять новые технологии и электротранспорт. Такое мнение высказал заместитель председателя Госстандарта - директор Департамента по энергоэффективности Михаил Малашенко.

Центр управления движением в Беларуси будет создавать австрийская компания Kapsch TrafficCom.

Между образованием и производством должно быть тесное сопряжение. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко во время посещения филиала "Колледж современных технологий в машиностроении и автосервисе" Республиканского института профессионального образования.

Во время посещения колледжа

В школах необходимо создать четкую систему информационно-образовательных ресурсов, заявил министр образования Игорь Карпенко, общаясь с педагогической общественностью Клецкого района.

Минобразования определило график школьных каникул в новом учебном году

В Беларуси 29 здравниц выступают в роли реабилитационных центров для людей, перенесших пневмонию, в том числе в результате заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский в пресс-центре БЕЛТА. Последствия эпидситуации для санаторно-курортных организаций Беларуси удалось минимизировать. На сегодняшний день здравницы заполнены оптимально - на 70%.

Геннадий Болбатовский

В Беларуси выздоровели и выписаны 59 439 пациентов с COVID-19.

Белорусский ученый разработал тренажеры для подготовки спортсменов-единоборцев.

Фото НАН

В НОК Беларуси наградили победителей акции, приуроченной к Международному олимпийскому дню.

Фото НОК Беларуси

БРСМ запустил мобильное приложение "Голосую!". Презентация состоялась во время открытого диалога "Беларусь: вчера, сегодня, завтра".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 24 июля

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Пресс-конференция "О запуске молодежной платформы "Движение ВПЕРЕД" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 10.00.

Пресс-конференция "О проведении конкурса экостартапов Belarus Green Awards 2020" состоится в пресс-центре БЕЛТА в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Состояние жилищного строительства в Республике Беларусь. Льготное жилье для малообеспеченных и многодетных семей". Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 25 июля

В Республике Беларусь - День пожарной службы.

180 лет назад родился Крачковский Юлиан Фомич (д.Озяты Жабинковского р-на Брестской обл.), белорусский фольклорист, этнограф, археолог, историк, педагог. В 1861 году окончил Петербургскую духовную академию. Преподавал в Молодечненской учительской семинарии, работал инспектором народных училищ Тульской губернии (Россия) и Виленского учебного округа, директором Полоцкой учительской семинарии и Виленского учительского института. В 1888-1902 году председатель Виленской археологической комиссии. Исследовал семейные и календарно-аграрные обряды белорусов, собирал белорусский фольклор (песни, пословицы, легенды, сказки). Автор работ по истории церкви, исследований "Свадебные обряды западнорусских крестьян", "Очерки быта западнорусского крестьянина" и др. Умер в 1903 году.

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