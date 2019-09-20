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Общество
20 сентября 2019, 07:00

Картина дня: совещание по вопросам экономики, новый этап сотрудничества с УЕФА и "Пояс дружбы" Европейских игр

ВЧЕРА

Картина дня. 19 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам работы экономики за истекший период 2019 года, оценки итогов года и пятилетки, проектов прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год. Положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе, заявил глава государства. Президент рассказал, кто из чиновников сохранит свой пост после предстоящих в Беларуси выборов. Александр Лукашенко прокомментировал историю с резонансным конфликтом в средней школе №15 Гомеля, в результате которого была уволена учитель начальных классов.

Выступает Александр Лукашенко
Выступает Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил на доработку пакет прогнозных документов на 2020 год, представленный ему правительством. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания у главы государства.

Глава государства Александр Лукашенко провел встречу с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином. Беларусь готова принять соревнования любого уровня, в том числе Суперкубок УЕФА, заявил Президент. Беларусь способна организовать Суперкубок УЕФА на высоком уровне, отметил Александер Чеферин. УЕФА и Белорусская федерация футбола начинают новый этап сотрудничества.

Александр Лукашенко и Александер Чеферин
Александр Лукашенко и Александер Чеферин

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №351 "О пребывании на приграничной территории". Иностранцев освободят от уплаты госпошлины за выдачу пропусков в пограничную зону.

Совет Министров принял постановление №630 от 18 сентября 2019 года, которым предусмотрено повышение тарифных ставок (окладов) некоторых категорий педработников на 20%.

Совет Министров установил целевые параметры ускоренного социально-экономического развития отдельных административно-территориальных единиц на 2019-2020 годы. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №627 от 18 сентября 2019 года.

Постановлением Совета Министров №628 от 18 сентября 2019 года создается республиканская система мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество жилищно-коммунальных услуг.

Правительство утвердило показатели эффективности работы главы администрации "Великого камня".

Возможность повсеместного использования карточек российской системы "Мир" должна появиться в Беларуси к концу 2020 года.

Новосибирск намерен решать проблему пробок с помощью белорусских автобусов, троллейбусов и трамваев. Об этом шла речь на встречах руководства города и области с белорусской делегацией во главе с послом Беларуси в России Владимиром Семашко.

Фото посольства Беларуси в России
Фото посольства Беларуси в России

Минэкономики презентовало организационно-технологическую платформу "Смарт-индустрия Беларуси". Пилотные проекты цифровой трансформации планируется реализовать на предприятиях в сферах фармации, приборостроения, нефтехимии.

Пилотные проекты по повышению энергоэффективности реализуют в 248 жилых домах в Могилевской и Гродненской областях, сообщил в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора Департамента по энергоэффективности Госстандарта Леонид Полещук. Около Br40 млн предусмотрят в бюджете на 2020 год для государственной поддержки проектов по повышению энергоэффективности зданий. До 50% жилых домов в Беларуси к 2021 году будут строиться в энергоэффективном исполнении. Малообеспеченным гражданам окажут поддержку при утеплении домов.

Во время пресс-конференции
Во время пресс-конференции

Смотром войск на российском полигоне Мулино завершилось совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019".

Во время церемонии закрытия учения
Во время церемонии закрытия учения

РЕПОРТАЖ: Народный талант: в Чашникском районе живет единственная резчица по дереву в Беларуси

Анна Осипкова
Анна Осипкова

Белорусский республиканский союз молодежи объявил о старте девятого сезона республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси".

"Пояс дружбы", созданный участниками II Европейских игр, торжественно презентовали в Музее современной белорусской государственности.

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Фото "Минск-Новости"

Федерации хоккея Беларуси и Латвии объявили о старте конкурса на разработку талисмана ЧМ-2021, который пройдет в двух странах.

Белорусский сериал "Автошкола" стал победителем премии "ТЭФИ-Содружество".

Ирина Курочкина выиграла бронзу на ЧМ по борьбе в Нур-Султане и завоевала олимпийскую лицензию.

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Обеспечение охотхозяйственной деятельности как эффективной отрасли экономики страны. Открытие сезона загонной охоты". Начало в 12.00.

IV Международный фестиваль короткометражных фильмов "Киносмена" пройдет в Минске.

В Белгосфилармонии откроет сезон Государственный академический симфонический оркестр под руководством народного артиста Беларуси Александра Анисимова. Произведения, которые вошли в программу концерта, объединены космической темой: слушатели смогут насладиться симфонией Вольфганга Амадея Моцарта под названием "Юпитер" и сочинением Ольги Подгайской "Капитан планет".

Дни духовной культуры России в Беларуси торжественно откроются в концертном зале "Минск".

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Международный день мира.

100 лет назад родился Романовский Петр Михайлович (г.Орша Витебской обл.), белорусский художник. В 1948 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Репина. В 1948-1954 годах преподавал в Минском художественном училище. Автор сюжетно-тематических картин "На каникулах", "Подружки", портретов "Сын", "Поэт А.Русак" и др. Умер в 1977 году.

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