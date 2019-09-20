Картина дня: совещание по вопросам экономики, новый этап сотрудничества с УЕФА и "Пояс дружбы" Европейских игр

ВЧЕРА

Картина дня. 19 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по вопросам работы экономики за истекший период 2019 года, оценки итогов года и пятилетки, проектов прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2020 год. Положительные результаты работы экономики люди должны ощутить на себе, заявил глава государства. Президент рассказал, кто из чиновников сохранит свой пост после предстоящих в Беларуси выборов. Александр Лукашенко прокомментировал историю с резонансным конфликтом в средней школе №15 Гомеля, в результате которого была уволена учитель начальных классов.

Выступает Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко отправил на доработку пакет прогнозных документов на 2020 год, представленный ему правительством. Об этом сообщил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания у главы государства.

Глава государства Александр Лукашенко провел встречу с президентом Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александером Чеферином. Беларусь готова принять соревнования любого уровня, в том числе Суперкубок УЕФА, заявил Президент. Беларусь способна организовать Суперкубок УЕФА на высоком уровне, отметил Александер Чеферин. УЕФА и Белорусская федерация футбола начинают новый этап сотрудничества.

Александр Лукашенко и Александер Чеферин

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №351 "О пребывании на приграничной территории". Иностранцев освободят от уплаты госпошлины за выдачу пропусков в пограничную зону.

Совет Министров принял постановление №630 от 18 сентября 2019 года, которым предусмотрено повышение тарифных ставок (окладов) некоторых категорий педработников на 20%.

Совет Министров установил целевые параметры ускоренного социально-экономического развития отдельных административно-территориальных единиц на 2019-2020 годы. Соответствующее решение закреплено постановлением правительства №627 от 18 сентября 2019 года.

Постановлением Совета Министров №628 от 18 сентября 2019 года создается республиканская система мониторинга приема и исполнения претензий граждан на качество жилищно-коммунальных услуг.

Правительство утвердило показатели эффективности работы главы администрации "Великого камня".

Возможность повсеместного использования карточек российской системы "Мир" должна появиться в Беларуси к концу 2020 года.

Новосибирск намерен решать проблему пробок с помощью белорусских автобусов, троллейбусов и трамваев. Об этом шла речь на встречах руководства города и области с белорусской делегацией во главе с послом Беларуси в России Владимиром Семашко.

Фото посольства Беларуси в России

Минэкономики презентовало организационно-технологическую платформу "Смарт-индустрия Беларуси". Пилотные проекты цифровой трансформации планируется реализовать на предприятиях в сферах фармации, приборостроения, нефтехимии.

Пилотные проекты по повышению энергоэффективности реализуют в 248 жилых домах в Могилевской и Гродненской областях, сообщил в пресс-центре БЕЛТА заместитель директора Департамента по энергоэффективности Госстандарта Леонид Полещук. Около Br40 млн предусмотрят в бюджете на 2020 год для государственной поддержки проектов по повышению энергоэффективности зданий. До 50% жилых домов в Беларуси к 2021 году будут строиться в энергоэффективном исполнении. Малообеспеченным гражданам окажут поддержку при утеплении домов.

Во время пресс-конференции

Смотром войск на российском полигоне Мулино завершилось совместное оперативное учение вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019".

Во время церемонии закрытия учения

РЕПОРТАЖ: Народный талант: в Чашникском районе живет единственная резчица по дереву в Беларуси

Анна Осипкова

Белорусский республиканский союз молодежи объявил о старте девятого сезона республиканского молодежного проекта "100 идей для Беларуси".

"Пояс дружбы", созданный участниками II Европейских игр, торжественно презентовали в Музее современной белорусской государственности.

Федерации хоккея Беларуси и Латвии объявили о старте конкурса на разработку талисмана ЧМ-2021, который пройдет в двух странах.

Белорусский сериал "Автошкола" стал победителем премии "ТЭФИ-Содружество".

Ирина Курочкина выиграла бронзу на ЧМ по борьбе в Нур-Султане и завоевала олимпийскую лицензию.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 20 сентября

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Обеспечение охотхозяйственной деятельности как эффективной отрасли экономики страны. Открытие сезона загонной охоты". Начало в 12.00.

IV Международный фестиваль короткометражных фильмов "Киносмена" пройдет в Минске.

В Белгосфилармонии откроет сезон Государственный академический симфонический оркестр под руководством народного артиста Беларуси Александра Анисимова. Произведения, которые вошли в программу концерта, объединены космической темой: слушатели смогут насладиться симфонией Вольфганга Амадея Моцарта под названием "Юпитер" и сочинением Ольги Подгайской "Капитан планет".

Дни духовной культуры России в Беларуси торжественно откроются в концертном зале "Минск".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 21 сентября

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Международный день мира.

100 лет назад родился Романовский Петр Михайлович (г.Орша Витебской обл.), белорусский художник. В 1948 году окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры им.И.Репина. В 1948-1954 годах преподавал в Минском художественном училище. Автор сюжетно-тематических картин "На каникулах", "Подружки", портретов "Сын", "Поэт А.Русак" и др. Умер в 1977 году.

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