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18 ноября 2020, 07:00

Картина дня: совещание по вопросам внешней политики, обеспечение порядка в столице и жизнь в маске

ВЧЕРА

Картина дня. 17 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание по актуальным вопросам внешней политики. Глава государства заявил, что после окончания кризиса, вызванного пандемией коронавируса, важно уловить момент оживления мирового производства и грамотно использовать сложившуюся конъюнктуру. Президент подчеркнул, что Беларусь в это непростое время получила ощутимую помощь от своих традиционных союзников - России и Китая. Также Александр Лукашенко заявил, что Беларусь всегда готова сотрудничать со странами, которые соблюдают принципы взаимоуважения, искренности и порядочности. По словам Президента, Беларусь, как и прежде, нацелена на укрепление взаимовыгодных связей со всеми зарубежными партнерами.

Во время совещания
Во время совещания

Вокруг Беларуси сошлись интересы мировых игроков и происходит откровенная геополитическая борьба. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей по итогам совещания у главы государства по вопросам внешней политики. Также министр сообщил, что Беларусь понижает до экспертного уровень участия в инициативе "Восточное партнерство" из-за политизированного подхода партнеров.

Владимир Макей
Владимир Макей

В связи с исполнительным решением Совета Европейского союза от 6 ноября Беларусь с 17 ноября зеркально дополняет свой ответный санкционный список по каждой из стран ЕС и Канаде. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства иностранных дел. Беларусь готова подвергнуть ревизии многие выгодные ЕС проекты и сферы отношений, отмечается в документе. Беларусь готовит ответные меры на возможное расширение санкций со стороны Европейского союза.

Фото из архива
Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко 17 ноября подписал указ №415 "О повышении оперативности и качества нормотворческой деятельности".

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Майю Санду с победой на выборах Президента Республики Молдова.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Марко Луццаго с назначением на пост Лейтенанта Великого магистра Суверенного Военного Ордена Госпитальеров Святого Иоанна Иерусалимского, Родоса и Мальты.

В Минске подготовлен план дополнительных мер по обеспечению общественного порядка и дисциплины. Об этом сообщил на оперативном совещании в Мингорисполкоме глава столицы Владимир Кухарев.

Владимир Кухарев
Владимир Кухарев

Секретари советов безопасности государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности приняли заявление об укреплении сотрудничества и координации усилий в целях борьбы с международным терроризмом, распространением террористической и связанной с ней экстремистской идеологии.

Бюджет Союзного государства в 2021 году планируется направить на реализацию конкретных проектов, которые дадут зримый результат. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота. Открытие в Беларуси собственной атомной электростанции дает новые возможности для развития ядерных исследований в мирных целях, отметил госсекретарь.

Григорий Рапота. Фото из архива
Григорий Рапота. Фото из архива

Финансирование государственной программы развития фармацевтической промышленности Беларуси на 2016-2020 годы увеличено на 1,9%.

Беларусь в 2020 году заняла 40-е место в крупнейшем в мире рейтинге уровня владения английским языком EF English Proficiency Index (EPI). Годом ранее наша страна занимала 47-ю строчку.

В Беларуси с начала года сократилось число убыточных сельхозорганизаций, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Формирование стабилизационного фонда сельскохозяйственной продукции для обеспечения минчан в межсезонный период завершено.

Фото из архива
Фото из архива

Выручка резидентов Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в январе-сентябре 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом в 3,4 раза до Br126,2 млн.

В Беларуси на 17 ноября выздоровели и выписаны 97 318 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Все системы кислородоснабжения в больницах Беларуси работают в штатном режиме, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

РЕПОРТАЖ: Жизнь в маске: как пандемия меняет повседневность.

ФОТОФАКТ: Профилактика коронавируса на Минском моторном заводе.

В Минске создан более чем двухмесячный запас масок.

Уникальную операцию по имплантации клапана легочной артерии провели в РНПЦ детской хирургии.

Минздрав рассказал, в каких медучреждениях оказывают помощь при травмах.

ГАИ рекомендует водителям установить зимнюю резину, не дожидаясь 1 декабря.

В Международный день студента, который отмечается 17 ноября, Национальный правовой интернет-портал предлагает студентам и всем, кто хочет ими стать, новый ресурс "От поступления до распределения: полезные правовые акты для студентов".

ФОТОФАКТ: В Минске выпал снег.

Прославленные белорусские спортсмены - олимпийские чемпионы разных лет удостоены наград Национального олимпийского комитета.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 18 ноября

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Министр финансов Юрий Селиверстов проведет в Совете Министров прием граждан. Прием пройдет с 10.00 по адресу: ул.Советская, 9, комната 103.

Общественные приемные с участием представителей райисполкомов, больниц, профсоюзов и других организаций пройдут в Минской области. На встречах рассмотрят предложения граждан по поправкам в Конституцию. Мероприятия с 14.00 до 17.00 состоятся в Березино, Борисове, Вилейке, Воложине, Дзержинске и Жодино.

Предпринимательский форум INNSTART BSU пройдет в БГУ.

Республиканский научно-практический онлайн-семинар студентов и молодых ученых "ГИС-технологии в науках о Земле - 2020" пройдет в БГУ.

На площадке Национального пресс-центра будет представлен экспертно-медийный форум "Информационная безопасность Союзного государства: современные вызовы и новые технологии".

Выставка скульптора Максима Петруля "Максимализм" откроется в 17.00 в Национальном центре современных искусств Беларуси. Посетить экспозицию можно по 6 декабря.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 19 ноября

Международный день отказа от курения.

Всемирный день философии.

Всемирный день Книги рекордов Гиннесса.

В Республике Беларусь - День ракетных войск и артиллерии.

55 лет назад Генеральная Ассамблея ООН по инициативе СССР приняла резолюцию о нераспространении ядерного оружия.

30 лет назад основан Могилевский областной художественный музей; с 1996 года имени П.В.Масленикова. Это крупный центр культуры и искусства, в котором хранятся и популяризируются уникальные коллекции живописи, иконописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Особенную ценность представляет коллекция иконописи, среди которых прекрасные образцы иконописной культуры: икона "Несение креста", "Христос виноградная лоза", фрески с Белыничского костела кармелитов и др. Экспозиция музея включает мемориальную галерею народного художника Республики Беларусь П.В.Масленикова. В 2002 году открыт мемориальный зал, посвященный творчеству художника-скульптора В.М.Летуна. Музей является своеобразным центром проведения международных пленэров. Пленэры им.В.Бялыницкого-Бирули, П.Масленикова, Н.Неврева получили широкую известность.

145 лет назад родился Калинин Михаил Иванович, советский государственный и партийный деятель, председатель Президиума Верховного Совета СССР в 1938-1945 годах, Герой Социалистического Труда (1944). Умер в 1946 году.

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