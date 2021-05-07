Картина дня: совещание по законодательству о госслужбе, поддержка ветеранов и программа на 9 Мая

ВЧЕРА
Картина дня. 6 мая
Благодаря выстроенной вертикали власти и исполнительской дисциплине система государственного управления функционирует четко и слаженно даже в самых непростых ситуациях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе.
Новый закон о государственной службе, который сейчас дорабатывается для рассмотрения во втором чтении, предполагает не введение дополнительных льгот и преференций, а усиление ответственности госслужащих. Об этом заявил журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко по итогам совещания по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе.
Конституционный суд (КС) признал закон Беларуси "О недопущении реабилитации нацизма" соответствующим Конституции.
МИД Беларуси прокомментировал коммюнике министров иностранных дел G7, принятое по итогам их заседания 6 мая в Лондоне. Заявление пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза опубликовано на сайте министерства.
В Беларуси отмечается снижение подростковой преступности - Петришенко.
МВД предупреждает о недопустимости использования незарегистрированной символики 9 мая.
Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 14 мая.
Нацбанк выпустит памятные монеты в честь Крапивы, Мележа и Шамякина.
Беларусь оказалась в числе немногих стран, которые в прошлом году увеличили приток прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Об этом рассказал министр экономики Александр Червяков.
Запуск нового инвестиционного цикла - задача национального масштаба - Александр Червяков.
Внешние вызовы и трудные времена всегда только сплачивали народы Беларуси и России. Об этом сказал журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня после церемонии возложения венка от посольства к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.
Послы Беларуси и Словакии в России Владимир Семашко и Любомир Регак подтвердили взаимную заинтересованность к наращиванию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Встреча руководителей дипломатических миссий состоялась в Москве.
Минтруда рассказало о поддержке ветеранов Великой Отечественной войны.
Минобороны поздравило ветеранов Ефрема Соколова и Бронислава Карпенко с Днем Победы.
ФОТОФАКТ: Ветерана войны Бронислава Карпенко поздравили с Днем Победы
Ветераны должны чувствовать нашу заботу постоянно, поэтому стараемся окружать их вниманием на протяжении всего года. Об этом сказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин, поздравляя сегодня с наступающим Днем Победы участника войны, почетного гражданина Минской области Александра Слободу.
Ветераны Минской области получат подарочные наборы ко Дню Победы.
В Минске состоялась церемония открытия памятника молдавскому воину, Герою Советского Союза Иону Солтысу.
ФОТОФАКТ: Словацкие байкеры везут через Беларусь частичку Вечного огня с Могилы Неизвестного Солдата.
Telegram-канал "Минск. Официально" опубликовал программу главных мероприятий 9 Мая в столице.
Фейерверк в День Победы состоится в 5 точках Минска.
Волоконно-оптическая сеть "Белтелекома" признана лучшей в Европе. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Перспективы цифрового развития страны на 2021-2025 годы" министр связи и информатизации Константин Шульган.
В Вильнюсе прошла протестная автомобильная акция с участием сотрудников санатория "Беларусь".
СЕГОДНЯ
Анонсы на 7 мая
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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню радио, на тему "Радио в Беларуси: тенденции и перспективы развития". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция к Международному дню Красного Креста и Красного Полумесяца (8 мая) на тему "Деятельность Белорусского Красного Креста в условиях COVID-19 и по реагированию на чрезвычайные ситуации". Начало в 12.30.
Круглый стол "Концепция развития служб медиации в сфере образования" пройдет по адресу г.Минск, ул.Сторожевская, 15 (гостиница "Беларусь"). Начало в 11.00.
Торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню Победы пройдут во Дворце Республики.
Литературный вечер "З клічам гордым: Перамога!", посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Литературном музее Петруся Бровки.
ЗАВТРА
Знаменательные даты
8 мая
8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне. Провозглашены по решению 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 ноября 2004 года по инициативе России и стран СНГ в связи с отмечавшимся в 2005 году 60-летием окончания Второй мировой войны.
150 лет назад родился Герцен Петр Александрович (1871-1947), русский хирург, один из основоположников клинической онкологии в СССР, основатель московской научной школы онкологов, член-корреспондент АН СССР (1939).
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