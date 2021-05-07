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Общество
07 мая 2021, 07:00

Картина дня: совещание по законодательству о госслужбе, поддержка ветеранов и программа на 9 Мая

ВЧЕРА

Картина дня. 6 мая

Благодаря выстроенной вертикали власти и исполнительской дисциплине система государственного управления функционирует четко и слаженно даже в самых непростых ситуациях. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе.

Во время совещания
Во время совещания

Новый закон о государственной службе, который сейчас дорабатывается для рассмотрения во втором чтении, предполагает не введение дополнительных льгот и преференций, а усиление ответственности госслужащих. Об этом заявил журналистам глава Администрации Президента Игорь Сергеенко по итогам совещания по вопросам совершенствования законодательства о государственной службе.

Игорь Сергеенко
Игорь Сергеенко

Конституционный суд (КС) признал закон Беларуси "О недопущении реабилитации нацизма" соответствующим Конституции.

Фото из архива
Фото из архива

МИД Беларуси прокомментировал коммюнике министров иностранных дел G7, принятое по итогам их заседания 6 мая в Лондоне. Заявление пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза опубликовано на сайте министерства.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси отмечается снижение подростковой преступности - Петришенко.

Игорь Петришенко
Игорь Петришенко

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Очередное заседание Конституционной комиссии состоится 14 мая.

Нацбанк выпустит памятные монеты в честь Крапивы, Мележа и Шамякина.

Беларусь оказалась в числе немногих стран, которые в прошлом году увеличили приток прямых иностранных инвестиций на чистой основе. Об этом рассказал министр экономики Александр Червяков.

Александр Червяков. Фото из архива
Александр Червяков. Фото из архива

Запуск нового инвестиционного цикла - задача национального масштаба - Александр Червяков.

Внешние вызовы и трудные времена всегда только сплачивали народы Беларуси и России. Об этом сказал журналистам посол Беларуси в России Владимир Семашко сегодня после церемонии возложения венка от посольства к Могиле Неизвестного Солдата в Москве.

Послы Беларуси и Словакии в России Владимир Семашко и Любомир Регак подтвердили взаимную заинтересованность к наращиванию торгово-экономического сотрудничества между двумя странами. Встреча руководителей дипломатических миссий состоялась в Москве.

Минтруда рассказало о поддержке ветеранов Великой Отечественной войны.

Фото из архива
Фото из архива

Минобороны поздравило ветеранов Ефрема Соколова и Бронислава Карпенко с Днем Победы.

ФОТОФАКТ: Ветерана войны Бронислава Карпенко поздравили с Днем Победы

Ветераны должны чувствовать нашу заботу постоянно, поэтому стараемся окружать их вниманием на протяжении всего года. Об этом сказал председатель Миноблисполкома Александр Турчин, поздравляя сегодня с наступающим Днем Победы участника войны, почетного гражданина Минской области Александра Слободу.

Ветераны Минской области получат подарочные наборы ко Дню Победы.

В Минске состоялась церемония открытия памятника молдавскому воину, Герою Советского Союза Иону Солтысу.

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Telegram-канал "Минск. Официально" опубликовал программу главных мероприятий 9 Мая в столице.

Фейерверк в День Победы состоится в 5 точках Минска.

Волоконно-оптическая сеть "Белтелекома" признана лучшей в Европе. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции "Перспективы цифрового развития страны на 2021-2025 годы" министр связи и информатизации Константин Шульган.

В Вильнюсе прошла протестная автомобильная акция с участием сотрудников санатория "Беларусь".

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Фото delfi.lt

СЕГОДНЯ

Анонсы на 7 мая

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В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция, приуроченная ко Дню радио, на тему "Радио в Беларуси: тенденции и перспективы развития". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция к Международному дню Красного Креста и Красного Полумесяца (8 мая) на тему "Деятельность Белорусского Красного Креста в условиях COVID-19 и по реагированию на чрезвычайные ситуации". Начало в 12.30.

Круглый стол "Концепция развития служб медиации в сфере образования" пройдет по адресу г.Минск, ул.Сторожевская, 15 (гостиница "Беларусь"). Начало в 11.00.

Торжественное собрание и праздничный концерт ко Дню Победы пройдут во Дворце Республики.

Литературный вечер "З клічам гордым: Перамога!", посвященный годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в Литературном музее Петруся Бровки.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

8 мая

8-9 мая - Дни памяти и примирения, посвященные погибшим во Второй мировой войне. Провозглашены по решению 59-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 22 ноября 2004 года по инициативе России и стран СНГ в связи с отмечавшимся в 2005 году 60-летием окончания Второй мировой войны.

150 лет назад родился Герцен Петр Александрович (1871-1947), русский хирург, один из основоположников клинической онкологии в СССР, основатель московской научной школы онкологов, член-корреспондент АН СССР (1939).

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