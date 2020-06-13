Картина дня: совещание по ЖКХ, поддержка предприятий и целое поле ромашек

ВЧЕРА

Картина дня. 12 июня

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Витебскую область. Президент Беларуси Александр Лукашенко ориентирует сферу ЖКХ на дальнейшее эффективное развитие и устранение имеющихся недостатков. Об этом глава государства заявил на совещании по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства Беларуси. На совещании Президент высказался в пользу упрощения условий для приобретения земельных участков за пределами больших городов. Также Александр Лукашенко поручил проанализировать, как можно улучшить работу созданной службы 115 для обращений по вопросам ЖКХ. Глава государства распорядился активнее использовать в стране местные виды топлива, а также консолидированно реализовывать соответствующую продукцию на экспорт. После совещания Президент посетил Спасо-Евфросиниевский монастырь в Полоцке, а затем пообщался с местными жителями.

Александр Лукашенко во время совещания

Руководители местных органов власти должны в приоритетном порядке решать вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Об этом заявил журналистам министр ЖКХ Андрей Хмель, комментируя основные итоги совещания в Полоцке с участием главы государства.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днем России.

Администрации Президента Игорь Сергеенко с рабочей поездкой посетил Молодечно. Он ознакомился с работой филиала "Молодечненские электрические сети" РУП "Минскэнерго" и ОАО "ЭНЭФ", а также встретился с коллективами предприятий.

Игорь Сергеенко

Государство окажет точечную поддержку предприятиям, пострадавшим в условиях пандемии, но она будет жестко увязана с обязательствами предприятий по выполнению бизнес-планов. Об этом заявил премьер-министр Роман Головченко во время посещения Минского автомобильного завода. Также он выразил мнение, что МАЗ должен быть устойчив к внешним шокам.

Роман Головченко

В Беларуси местные органы власти перманентно поддерживают отрасли, пострадавшие от неблагоприятного воздействия. Меры поддержки расширяются с учетом поступающих от предприятий и бизнеса обращений. Об этом сообщила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец.

Снижение ВВП Беларуси в мае замедлилось, заявил министр экономики Александр Червяков.

Беларусь и Финляндия договорились возобновить подготовку полноформатного экономического форума после завершения пандемии. Этот вопрос посол Беларуси в Финляндии Алексей Самосуев обсудил с заместителем государственного секретаря Министерства иностранных дел Финляндии Ниной Васкунлахти.

Горячая линия по вопросам незаконного увольнения работников заработала в ФПБ.

Фото из архива

В Минске проанализируют ситуацию по увольнениям на предприятиях малого бизнеса.

На площадку первого энергоблока БелАЭС доставлена передвижная дизель-генераторная станция.

В Беларуси возобновили в полном объеме работу санитарной авиации.

Ограничения на посещение лесов действуют в 27 районах Беларуси.

Белорусский Красный Крест и РНПЦ трансфузиологии и медицинских биотехнологий провели совместную акцию по безвозмездной сдаче крови "Безопасная кровь спасает жизни". Участниками и добровольными донорами стали руководители ряда министерств и офисов международных организаций, сотрудники и волонтеры Красного Креста.

В Беларуси выздоровели и выписаны 27 760 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Наступление жаркого лета не гарантирует снижения рисков заражения COVID-19, поскольку данный коронавирус не демонстрирует признаков сезонности. Об этом сообщил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Батыр Бердыклычев.

В Витебске с 15 июня начнут делать платные экспресс-тесты на антитела к COVID-19.

Раз - ромашка, два - ромашка: репортаж с одной из необычных уборочных

Волонтеры БРСМ вместе с жителями Минска благоустроят дворовые площадки в каждом районе.

Стихи белорусских поэтов появились на стенах зданий в Горках. Идея украсить стены города произведениями местных авторов принадлежит участникам регионального семинара школы городских инициатив "Теплица".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 13-14 июня

Прямые телефонные линии состоятся 13 июня в облисполкомах и Мингорисполкоме. Телефонные линии с 9 до 12 проведут: председатель Брестского облсовета депутатов Наркевич Юрий Иосифович (80162213121), заместитель председателя Витебского облисполкома Белоус Владимир Николаевич (80212222222), председатель Гомельского облисполкома Соловей Геннадий Михайлович (80232331237), первый заместитель председателя Гродненского облисполкома Жук Иван Алейзович (80152735644), заместитель председателя Минского облисполкома Маркевич Иван Станиславович (80175004160), управляющий делами Могилевского облисполкома Воронин Григорий Александрович (80222501869), управляющий делами Мингорисполкома Мательская Анна Марьяновна (80172224444).

Большой театр Беларуси 14 июня приглашает на онлайн-трансляцию одного из самых известных спектаклей мирового классического репертуара "Жизель, или Виллисы". Начало трансляции на YouTube-канале театра в 19.00.

Могилевская областная филармония по 19 июня проводит музыкальный онлайн-марафон в поддержку медицинских работников "Руки, дарующие жизнь". Трансляции музыкальных номеров солистов и творческих коллективов будут проходить во всех аккаунтах социальных сетей ("ВКонтакте", Facebook, Instagram) и на YouTube-канале филармонии.

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ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 июня

Всемирный день донора крови.

В Республике Беларусь - День работников легкой промышленности.

85 лет назад родился Летка Иван Антонович (Берестовицкий р-н Гродненской обл.), белорусский поэт. В 1967 г. окончил Московский литературный институт им. М.Горького. Автор сборников "Три шага от солнца", "Громы на зимовке", "Огни в пролетах", поэмы "Калиновцы" и др. Умер в 1999 году.

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