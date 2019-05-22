Картина дня: совещание Президента по экономике, презентация медалей Европейских игр и жилищное строительство

ВЧЕРА

Картина дня. 21 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам экономики. Глава государства напомнил о задаче по диверсификации белорусского экспорта, а также поинтересовался, как обстоят дела в торговле и экономическом сотрудничестве с Россией и Евросоюзом.

Во время совещания

Беларусь не имеет больших проблем в торговле сельхозпродукцией на внутреннем и внешних рынках, заявил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания у Президента по актуальным вопросам экономики. ВВП Беларуси должен вырасти на 1,8% за первое полугодие текущего года, сообщил премьер-министр. Белорусской стороне необходим еще месяц для окончательного определения размера ущерба, причиненного в результате поставок некачественной нефти из России.

Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко и премьер-министр Сергей Румас

Улучшать качество работы органов местного управления и самоуправления в Беларуси будут с учетом передового международного опыта, заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович. Реально работающее территориальное общественное самоуправление востребовано людьми.

Многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, с 2021 года будут направляться на строительство жилья в течение 12 месяцев с момента постановки на учет, сообщила в пресс-центре БЕЛТА начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры Ольга Верамей, комментируя план мероприятий по реализации Директивы №8 "О приоритетных направлениях развития строительной отрасли". Земельные участки для жилищного строительства в Беларуси будут выделяться с условием их комплексного развития. Подходы к направлению бюджетных средств на развитие инфраструктуры городов-спутников в Беларуси изменятся. Единую электронную базу данных строительных материалов и повторно применяемых проектных решений сформируют в Беларуси.

Выступает начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей

Совет Министров одобрил проект меморандума о взаимопонимании между правительством Беларуси и ЕБРР касательно предприватизационного содействия для ОАО "Витебскдрев".

"Белоруснефть" в этом году нарастила добычу нефти в Эквадоре почти в два раза.

"Беларуськалий" начинает строительство Дарасинского рудника.

Аудиторы Еврокомиссии проверяют безопасность и качество белорусской животноводческой продукции.

В Беларуси завершаются весенние полевые работы, сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

Медали II Европейских игр представили в Мирском замке. В замке также встретили эстафету "Пламя мира".

Медали II Европейских игр

Огонь II Европейских игр в Мирском замке

Использование беспилотников в местах соревнований и у гостиниц запрещено на время II Европейских игр.

ИНФОГРАФИКА: Билеты на II Европейские игры

Ученическое самоуправление является важной составляющей образовательного процесса, заявил министр образования Игорь Карпенко. Школьники должны активно и с пользой провести летние каникулы, отметил Игорь Карпенко.

В Парке высоких технологий презентовали справочник IT-абитуриента. Все выпускники белорусских вузов 2018 года, получившие образование по IT-специальностям, были распределены, сообщил начальник главного управления профессионального образования Минобразования Сергей Касперович.

Фото ПВТ

Заболеваемость меланомой за 10 лет в Беларуси выросла в 1,5 раза, сообщил заведующий кафедрой онкологии Белорусской медицинской академии последипломного образования Александр Жуковец. Даже однократный ожог кожи у детей и подростков серьезно повышает риск развития меланомы.

Особое значение в белорусско-американских отношениях имеет и будет иметь сотрудничество между правоохранительными органами, направленное на решение общечеловеческих проблем. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Евгений Шестаков на церемонии подписания белорусско-американских документов в МИД Беларуси. Четыре белорусско-американских документа по расширению борьбы с наркотиками подписаны в Минске.

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков

Суд Московского района Минска вынес приговор жителю Минска за ложное минирование станции метро "Малиновка", мужчина получил штраф в Br5,1 тыс.

Свет или штраф. С 25 мая ГАИ обязует днем ездить с включенными фарами.

Завершены первые работы по реставрации костела Святых Симеона и Елены в Минске, сообщил начальник технического отдела КУП "Мінская спадчына" Сергей Абрамов.

Исполком Федерации хоккея утвердил главных тренеров молодежной и юношеских сборных Беларуси.

Главный тренер молодежной сборной Беларуси Дмитрий Дудик. Фото ФХБ

СЕГОДНЯ

Анонсы на 22 мая

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Пресс-конференция о создании в Минске безбарьерной среды для жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц состоится в пресс-центре БЕЛТА в 12.00.

Пресс-конференция "Окончание учебного года и последний звонок. Летнее оздоровление детей. Безопасность на дорогах во время летних каникул" состоится в 10.00 в Мингорисполкоме.

Национальный пресс-центр в 10.00 проведет выездное пресс-мероприятие: "Передовой опыт и новейшие технологии в работе Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии".

В Национальном пресс-центре в 12.00 состоится пресс-конференция "Развитие двустороннего сотрудничества между Республикой Беларусь и Грузией в политической, экономической и гуманитарной сферах", приуроченная ко Дню независимости Грузии.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 23 мая

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105 лет назад родилась Круганова Ефросинья Акимовна (д.Ст.Войханы Городокского р-на Витебской обл.), белорусский ученый, кандидат биологических наук. Автор научных работ по систематике высших растений, геоботанике, луговодству. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умерла в 1983 году.

60 лет назад родилась Гузеева Лариса Андреевна, российская актриса кино, заслуженная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах "Жестокий романс", "Чужие здесь не ходят", "Женская логика", "Семейный ужин" и др. С 2008 года работает телеведущей на российском "Первом канале" в программе "Давай поженимся".

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