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Картина дня: совещание Президента по экономике, презентация медалей Европейских игр и жилищное строительство

Общество 22.05.2019 | 07:00

ВЧЕРА

Картина дня. 21 мая

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам экономики. Глава государства напомнил о задаче по диверсификации белорусского экспорта, а также поинтересовался, как обстоят дела в торговле и экономическом сотрудничестве с Россией и Евросоюзом.

Во время совещания
Во время совещания

Беларусь не имеет больших проблем в торговле сельхозпродукцией на внутреннем и внешних рынках, заявил премьер-министр Сергей Румас по итогам совещания у Президента по актуальным вопросам экономики. ВВП Беларуси должен вырасти на 1,8% за первое полугодие текущего года, сообщил премьер-министр. Белорусской стороне необходим еще месяц для окончательного определения размера ущерба, причиненного в результате поставок некачественной нефти из России.

Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко и премьер-министр Сергей Румас
Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко и премьер-министр Сергей Румас

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Выступает начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Министерства архитектуры и строительства Ольга Верамей
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Фото ПВТ
Фото ПВТ

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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков
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60 лет назад родилась Гузеева Лариса Андреевна, российская актриса кино, заслуженная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах "Жестокий романс", "Чужие здесь не ходят", "Женская логика", "Семейный ужин" и др. С 2008 года работает телеведущей на российском "Первом канале" в программе "Давай поженимся".

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