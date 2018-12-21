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Картина дня: совещание Президента с активом Минска, задачи на 2019-й год и спорткар МАЗа

Общество 21.12.2018 | 07:00

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Картина дня. 20 декабря

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №483 "О задачах социально-экономического развития Республики Беларусь на 2019 год", а также указ №484 "Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2019 год".

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании с активом Минска поручил разработать концепцию развития столицы как "умного города". Президент поручил максимально автоматизировать контроль за спокойствием на улицах столицы и сделать Минск эталоном по обустройству безбарьерной среды.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент назвал 2025 год крайним сроком для перевода водоснабжения Минска на подземные источники и отметил необходимость отказываться от использования пластиковой тары.

Александр Лукашенко считает, что транспортная инфраструктура Минска отстает от насущных потребностей на несколько лет. Президент также высказался о зарплатах и ценах в Минске и поручил проработать меры по усилению ответственности за коррупцию.

Президент Беларуси видит необходимость в разработке и законодательном закреплении планов по развитию пригородных земель города Минска. Президент считает недостаточными темпы реализации программы по развитию городов-спутников Минска.

Долгострои и волокита в работе с инвесторами - глава Администрации Президента Наталья Кочанова на совещании с активом столицы назвала проблемные вопросы Минска.

Наталья Кочанова
Наталья Кочанова

Власти Минска намерены усилить работу по совершенствованию системы ЖКХ по трем направлениям, рассказал председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

Парламентариям в 2019 году предстоит завершить подготовку законопроектов, необходимых для реализации декрета №7 "О развитии предпринимательства". Об этом на закрытии сессии Совета Республики заявил его председатель Михаил Мясникович. В числе задач 2019 года спикер назвал также завершение оргработы по созданию белорусского молодежного парламента.

Совет Республики одобрил проекты обновленного Налогового кодекса, республиканского бюджета и бюджета государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения на 2019 год.

Порядок формирования перечней неплатежеспособных сельхозорганизаций, подлежащих финансовому оздоровлению, определен правительством.

Работу по улучшению делового климата в Беларуси важно продолжать, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на закрытии пятой сессии Палаты представителей. В ходе сессии наряду с упрощением некоторых условий ведения экономический деятельности предпринят ряд серьезных шагов по декриминализации экономических преступлений, добавил Владимир Андрейченко.

Заместитель председателя Совета Республики Марианна Щеткина награждена орденом Межпарламентской ассамблеи стран - участниц СНГ "Содружество".

Генеральному директору Третьяковской галереи Зельфире Трегуловой вручен орден Франциска Скорины.

Во время церемонии. Фото посольства Беларуси в России
Во время церемонии. Фото посольства Беларуси в России

Торжественная церемония поднятия флага МИД состоялась в Минске. Во время мероприятия министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что Беларусь продолжит укрепление независимости и суверенитета. Для Беларуси важно иметь больше сторонников тех инициатив, которые предлагает наша страна на внешнеполитической арене.

Владимир Макей
Владимир Макей

Владимир Макей с супругой провели предрождественскую встречу с главами дипмиссий.

Заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко назвал условия для снижения цен на бензин. Он также сообщил, что потери Беларуси от налогового маневра в РФ в 2019 году составят $383 млн. Игорь Ляшенко перечислил ключевые события сооружения БелАЭС в 2019 году.

Вступление Беларуси в ВТО не несет негативных последствий для банковского сектора. Такое мнение высказал председатель правления Нацбанка Павел Каллаур. Он также отметил, что Нацбанк продолжит инициировать уход от привязок к иностранной валюте в договорах. Белорусам могут разрешить свободно открывать текущие счета в иностранных банках с 1 марта 2019 года. Ставка рефинансирования к концу 2019 года при отсутствии значимых шоков составит 9-10%. Увеличение тарифной ставки первого разряда в следующем году планируется на уровне 5,5%.

Во время заседания
Во время заседания

Банк развития планирует в 2019 году вложить в реализацию инвестпроектов Br1,3 млрд.

Новый капотный грузовик МАЗ будет участвовать в соревнованиях в России и Казахстане, где пройдет испытания на прочность, рассказал руководитель команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергей Вязович на презентации спорткара.

Гран-при XII Республиканского конкурса Social Weekend получил проект развития альтернативной и дополнительной коммуникации free MOWА.

Россиянка Ксения Нестеренко стала триумфатором V Рождественского конкурса вокалистов в Минске.

Белорусские красавицы Мария Василевич и Маргарита Мартынова поделились впечатлениями от участия в конкурсах "Мисс мира - 2018" и Miss Supranational 2018.

"Калядны кiрмаш" развернулся в Минске на Октябрьской площади и будет работать до 15 января.

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Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию Белорусского телеграфного агентства, состоится в Национальной библиотеке в Минске.

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Награждение победителей V Республиканского конкурса театрального искусства "Национальная театральная премия".

Гала-концерт Рождественского оперного форума - 2018 соберет на сцене Большого театра Беларуси исполнителей из 14 стран.

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В Республике Беларусь - День энергетика. Праздник установлен указом Президента в 1995 году.

105 лет назад родилась Троицкая Марина Дмитриевна (г.Минск), режиссер радио, заслуженный деятель культуры Беларуси. Автор литературных и музыкальных композиций, записей мастеров белорусской сцены, викторин, более 30 радиопостановок. Умерла в 1988 году.

95 лет назад родился Моралев Олег Михайлович (Россия), белорусский и российский режиссер оперы, заслуженный артист Беларуси. Среди постановок на белорусской сцене: "Иоланта", "Евгений Онегин" П.Чайковского, "Чио-Чио-сан" Дж.Пуччини, "Садко" Н.Римского-Корсакова и др. Умер в 1984 году.

160 лет назад родился Джакомо Пуччини, великий итальянский композитор. Автор опер "Манон Леско", "Тоска", "Богема", "Мадам Баттерфляй" и др. Умер в 1924 году.

90 лет назад родился Рудин Рудольф Григорьевич (1928-2012), российский актер театра, кино и телевидения, режиссер, народный артист Российской Федерации. Снимался в фильмах "Теща", "Господа артисты", "Бульварный роман" и др. Умер в 2012 году.

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