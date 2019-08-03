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Картина дня: совещание Президента с правительством, проекты с ЕАБР и новации отечественной стоматологии

Общество 03.08.2019 | 09:00

ВЧЕРА

Картина дня. 2 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел с руководством Совмина совещание, на котором обсуждались накопившиеся вопросы по дальнейшему экономическому развитию страны. Глава государства поручил правительству ускорить согласование с Россией программы действий по углублению интеграции. Президент также поручил Министерству иностранных дел активизировать работу по решению визовых вопросов с Евросоюзом и Россией.

Во время совещания
Во время совещания

Президенты Беларуси и Узбекистана Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре подвели итоги переговоров в Минске и обсудили ключевые направления сотрудничества.

Глава государства Александр Лукашенко поздравил работников и ветеранов КГК с 100-летием образования органов государственного контроля Беларуси. Сотрудников Комитета государственного контроля отличают высокий профессионализм, полная самоотдача, верность долгу и закону, говорится в поздравлении.

Вооруженные Силы и транспортные войска смогут получать стимулирующие выплаты из внебюджетных средств согласно постановлению Совета Министров от 31 июля.

Евразийский банк развития рассматривает еще один проект с ОАО "Беларуськалий" на $300 млн, сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Амангельды Исенов. ЕАБР также планирует заявиться на участие в проектах по реконструкции дорог, в частности М10. ЕАБР заинтересован в финансировании проектов зеленой энергетики.

КОММЕНТАРИЙ: Как сельское хозяйство Беларуси будет адаптироваться к изменению климата

Туризм в Беларуси пора выделить в отдельную отрасль экономики. Это позволит более четко выстраивать экономическую политику. Такое мнение высказал директор Департамента по туризму Минспорта Андрей Молчан.

Фото из архива
Фото из архива

Налоговые органы в первом полугодии уменьшили число проверок на 61,1%, сообщили в главном управлении развития налоговых органов Министерства по налогам и сборам.

Белорусские стоматологи расширят применение стволовых клеток при болезнях периодонта. В Беларуси появится отечественная разработка для диагностики бруксизма, или скрежетания зубами.

Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды выделят Br385 тыс. для покупки мобильной лаборатории для контроля за загрязнением водных объектов.

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Десантник Сергей Жданюк
Десантник Сергей Жданюк

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Средняя по Беларуси температура воздуха в июле составила плюс 17,1 градуса, что ниже климатической нормы на 1,3 градуса, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В Украине полиция задержала поджигателей белорусского асфальтового завода на Николаевщине.

Фото Национальной полиции Николаевской области
Фото Национальной полиции Николаевской области

США официально покинули Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. МИД РФ официально подтвердил, что действие ДРСМД прекращено по инициативе США.

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В мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" 3 августа состоится торжественное открытие Армейских международных игр - АрМИ-2019. В мероприятии примут участие представители более 20 государств - участников двух конкурсов АрМИ, которые пройдут на полигоне Брестский по 15 августа. Начало церемонии в 11.00.

Праздник корейской культуры пройдет 3 августа в Верхнем городе Минска.

Первый "Марафон женского здоровья" стартует 3 августа в Минске.

Праздник средневековой культуры "Рыцарский фест - 2019" пройдет по 4 августа в Мстиславле. Гостей ожидают традиционные рыцарские турниры и забавы, соревнования лучников, массовые сражения, конные представления и показательные выступления, мастер-классы по средневековым танцам, различные огненные и световые шоу, выступления музыкальных групп.

В Беловежской пуще в усадьбе белорусского деда Мороза по 4 августа пройдет праздник варенья.

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4 августа

В Республике Беларусь - День железнодорожника.

115 лет назад родился Горский Николай Алексеевич (г.Кострома, Россия), белорусский ученый в области селекции сельскохозяйственных животных, доктор сельскохозяйственных наук, профессор. Автор научных трудов по методам формирования производительных стад костромской и швицкой пород крупного рогатого скота. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1968 году.

95 лет назад родился Сальников Владимир Александрович (Владимирская обл., Россия), белорусский конструктор радиоэлектронной аппаратуры и вычислительной техники. С 1953 года на Витебском заводе электроизмерительных приборов, с 1963-го - директор Брестского электромеханического завода. Разработал периферийные устройства для ЕС ЭВМ, аппаратуру для телеобработки данных, вычислительные комплексы специального назначения. Лауреат Государственной премии СССР. Умер в 1982 году.

5 августа

175 лет назад родился Репин Илья Ефимович (Украина), русский художник. В 1892-1900 гг. жил и работал в имении Здравнево под Витебском. Здесь им было создано более 40 картин и рисунков, среди которых такие известные, как "Осенний букет", "Белорус", "Лунная ночь", "Дуэль". Во многих его работах этого периода воплощена живописная белорусская природа, запечатлены виды Здравнево. Умер в 1930 году.

155 лет назад родился Чириков Евгений Николаевич (г.Казань, Россия), русский писатель. Входил в группу писателей, которые объединялись вокруг книгоиздательского общества "Знание" (Петербург). В 1895-1902-м годах жил и работал в Минске; один из основателей Минского общества любителей изящных искусств. С 1920 года в эмиграции. Автор повестей "Инвалиды", "Иностранцы", романов "Жизнь Тарханова", "Зверь из бездны", сборников рассказов "Цветы воспоминаний", "Ранние всходы" и др. Умер в 1932 году.

95 лет назад родился Журавский Аркадий Иосифович (д.Яново Толочинского р-на Витебской обл.), белорусский языковед, член-корреспондент НАН Беларуси, доктор филологических наук, профессор, заслуженный деятель науки Беларуси. Автор более 300 научных работ. Исследовал историю белорусского языка и белорусского языкознания. Первым в славянском языкознании доказал существование белорусского варианта церковнославянского языка в старобелорусский период, проанализировал язык деятелей белорусской культуры прошлого (Ф.Скорины, С.Будного, В.Тяпинского и др.). Лауреат Государственной премии Беларуси за цикл работ "Скорина и белорусская культура". Умер в 2009 году.

70 лет назад родился Шавель Михаил Александрович (д.Вильяново Пружанского р-на Брестской обл.), белорусский театральный деятель, заслуженный деятель культуры Беларуси. С 1995 года директор - художественный руководитель Брестского областного театра кукол. С 1996 года руководитель общественного объединения "Белорусский центр международного союза деятелей театра кукол "УНИМА". Один из организаторов и руководителей международного театрального фестиваля "Белая Вежа".

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Филипп Гулый 25 июля Значение II Европейских игр для Беларуси: имидж, туризм, инфраструктура Пресс-конференция Александр Шкиренко,
Андрей Мурашов,
Сергей Касперович,
Сергей Бобриков,
Игорь Мартынов 25 июля Об изменении законов по вопросам военной службы Пресс-конференция Артур Карпович,
Виолетта Брезовская,
Инна Гаврильчик,
Павел Филиппов,
Екатерина Диско 25 июля Тенденции развития торговой отрасли в Беларуси Пресс-конференция Игорь Старовойтов,
Валентина Масловская,
Инна Селивон,
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