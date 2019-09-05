Картина дня: совещание Президента с правительством, сотрудничество с Египтом и жилье для минчан

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 5 сентября 2019
Минск Малооблачно +15°C
Версия для слабовидящих
Новости
08:24 Более 500 участников соберет областная профсоюзная спартакиада в Витебске Регионы
08:20 БОКК в день благотворительности креативно отблагодарит помощников и партнеров Общество
08:09 В Гомеле проведут Единый день безопасности Регионы
07:54 Сказку-происшествие представят гомельским школьникам во время акции "На улицу - без проблем!" Регионы
07:41 Число жертв урагана "Дориан" на Багамах достигло 20 человек В мире
07:28 Квартет соискателей наград определился на женском ЧЕ по волейболу Спорт
07:17 Товароведческие экспертизы начнут проводить в Барановичах Регионы
07:15 В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком В мире
07:13 Сборная Беларуси по пляжному футболу сыграет с россиянами в первом матче суперфинала Евролиги Спорт
07:00 Картина дня: совещание Президента с правительством, сотрудничество с Египтом и жилье для минчан Общество
00:46 Тропический шторм "Фернанд" достиг побережья Мексики В мире
04.09.19
04.09.19 23:55 Назван лучший фильм, снятый по комиксам Калейдоскоп
04.09.19 23:33 Авария со смертельным исходом произошла в Жабинковском районе Происшествия
04.09.19 22:59 Иран 6 сентября начнет третий этап по сокращению обязательств по ядерной сделке В мире
04.09.19 22:26 Зась: инициативы Беларуси становятся хорошим вкладом в укрепление безопасности в регионе Политика
04.09.19 22:14 Минское "Динамо" уступило московским одноклубникам, потерпев второе поражение подряд на старте чемпионата КХЛ Спорт
04.09.19 21:57 Найдены тела 33 погибших при пожаре на борту судна у берегов Калифорнии В мире
04.09.19 21:53 Мужская сборная Беларуси по настольному теннису победила Люксембург на старте командного ЧЕ Спорт
04.09.19 21:15 Британские депутаты приняли ко второму чтению законопроект об отсрочке Brexit В мире
04.09.19 21:11 Единый день безопасности проведут спасатели в двух ТЦ в Минске 5 сентября Регионы
04.09.19 20:36 Саснович и Кужмова вышли в полуфинал парного разряда US Open, где сыграют против Азаренко и Барти Спорт
04.09.19 20:32 В Кобрине молодая семья отравилась грибами Происшествия
04.09.19 19:56 РЕПОРТАЖ: Не только книги. Чем удивила Беларусь в статусе почетного гостя Московской книжной ярмарки Культура
04.09.19 19:48 Оркестр Михаила Финберга готовит программу памяти Юлии Началовой Культура
04.09.19 19:33 Число погибших при взрыве на фабрике пиротехники в Индии увеличилось до 20 В мире
04.09.19 19:16 В Беларуси создается Авиационная инспекция Президент
04.09.19 19:15 Установлен порядок участия собственников помещений в финансировании энергоэффективных мероприятий Президент
04.09.19 19:15 Фильм-номинант на премию "Оскар" от Беларуси объявят до 26 сентября Культура
04.09.19 19:01 Число гражданских жертв на востоке Украины остается самым низким с начала конфликта - Сайдик Политика
04.09.19 18:53 Красноярский край заинтересован в создании СП с Беларусью по выпуску лесозаготовительной техники Экономика
Все новости
Все новости
Общество
05 сентября 2019, 07:00

Картина дня: совещание Президента с правительством, сотрудничество с Египтом и жилье для минчан

ВЧЕРА

Картина дня. 4 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с членами правительства. Глава государства вновь обратил внимание правительства на необходимость поиска новых рынков для экспорта отечественной продукции. Президент также отметил, что вопрос сотрудничества с Россией и выработки окончательных предложений по дальнейшим действиям в рамках интеграции остается актуальным.

Во время совещания
Во время совещания

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем, на которой обсуждены вопросы безопасности и итоги недавних международных встреч. Станислав Зась доложил о завершении подготовки к совместным с Россией стратегическим военным учениям "Щит Союза", которые пройдут осенью. Взаимоотношения Беларуси с блоком НАТО, в том числе странами-соседями, развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией, заявил госсекретарь Совета безопасности. Станислав Зась также рассказал о мерах, принятых после совещания у главы государства по вопросам качества работы правоохранительных органов.

Александр Лукашенко и Станислав Зась
Александр Лукашенко и Станислав Зась

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с заместителем генерального секретаря - главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым. Глава государства выразил благодарность за организацию на высоком уровне в Минске конференции по борьбе с терроризмом, которая уже получила широкий резонанс и позитивные отклики на международном уровне. Выступление Александра Лукашенко на конференции стало очень сильным сигналом международному сообществу сплотиться, отметил Владимир Воронков. Минская дискуссия о новых технологиях для борьбы с терроризмом будет расширяться. Беларусь как основательница ООН продолжает играть роль одного из лидеров этой организации, заявил Владимир Воронков.

Во время встречи
Во время встречи

Конференция в Минске стала объединяющим звеном для поиска эффективных ответов на новые террористические угрозы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас по итогам конференции "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий". Итоги конференции найдут отражение в обзоре Глобальной антитеррористической стратегии ООН, уверен Андрей Дапкюнас. Расширение международного цифрового сотрудничества востребовано и требуется не только в контексте борьбы с терроризмом, но и практически по всем направлениям международной повестки дня. Беларусь выступает за необходимость тесной координации международных усилий под эгидой ООН с целью формирования единого антитеррористического фронта. Беларусь рассчитывает на поддержку в продвижении декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

Андрей Дапкюнас
Андрей Дапкюнас

Инициатива Президента Беларуси о создании сплоченного антитеррористического фронта силами международных организаций очень актуальна, хотелось бы, чтобы ее поддержали. Такое мнение высказал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Около 400 наблюдателей войдут в миссию от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва Беларуси, сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Сергей Лебедев
Сергей Лебедев

Беларусь и Египет должны снять барьеры во взаимной торговле, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с первым заместителем министра торговли и промышленности Египта Ахмедом Антером. Беларусь и Египет будут развивать сотрудничество в сфере антимонопольного регулирования. Египтянам интересен опыт Беларуси по строительству санаториев.

Сергей Румас и Ахмед Антер
Сергей Румас и Ахмед Антер

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Беларусь готовят пилотный проект по реконструкции дороги Р46 Лепель - Полоцк - граница РФ. Об этом шла речь на встрече министра финансов Беларуси Максима Ермоловича с президентом АБИИ Цзинь Лицюнем.

Во время встречи. Фото Министерства финансов
Во время встречи. Фото Министерства финансов

В Минске за восемь месяцев этого года введено в строй 280 тыс. кв.м жилья. Об этом заявил начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Денис Никитин на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий минчане к концу следующей недели смогут ознакомиться с полной информацией об экспериментальном доме, который строится в городе-спутнике столицы Смолевичах.

Денис Никитин
Денис Никитин

Минская область не претендует на масштабную застройку территории между первой и второй кольцевыми дорогами, поскольку эти земли в перспективе могут понадобиться Минску. Об этом заявил заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома, главный архитектор Минской области Вадим Николаенко на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА. Для перспективного железнодорожного сообщения между столицей и Национальным аэропортом Минск проработаны и рассматриваются с точки зрения экономики (финансирования работ) и логистики три возможных варианта.

Вадим Николаенко
Вадим Николаенко

Массовый сев озимых зерновых начался в Беларуси.

В связи с приближением подъема заболеваемости населения вирусными и другими сезонными инфекциями Министерство здравоохранения поручило обеспечить бесперебойное наличие в аптеках противовирусных лекарств.

Национальный стенд Беларуси представлен на XXXII Московской международной книжной выставке-ярмарке.

В Бресте презентовали электронный мультимедийный ресурс об истории города.

Энтузиасты создали 3D-реконструкцию первого поселения балтов в Витебске.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 сентября

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится пресс-конференция на тему: "Обеспечение потребности внутреннего рынка в основных видах плодоовощной продукции, наращивание экспорта свежих овощей, фруктов, ягод и продуктов их глубокой переработки".

В Национальном пресс-центре в 12.30 состоится пресс-конференция: "Текущее состояние и перспективы развития политического, торгово-экономического и регионального сотрудничества между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Бразилия", приуроченная к национальному празднику Бразилии - Дню Независимости.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси завершит нынешнюю серию культурно-просветительских мероприятий программой "MuzzicLETO в ботаническом саду. Постскриптум".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 сентября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

105 лет назад родился Минкович Михаил Александрович (д.Киреево Дубровенского р-на Витебской обл.), государственный деятель Беларуси. Участник Великой Отечественной войны. С 1944 года председатель Комитета по радиофикации и радиовещанию при СНК БССР. В 1946-1953 годах председатель Комитета по делам культпросветучреждений при Совете Министров Беларуси. С 1956 года заместитель, первый заместитель министра, в 1964-1971 годах министр культуры Беларуси. Умер в 1971 году.

85 лет назад родился Белохвостик Валентин Сергеевич (д.Богушевичи Березинского р-на Минской обл.), белорусский актер, народный артист Беларуси. Работал в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Творческой манере было свойственно сочетание жизненной достоверности с ярким темпераментом, богатая голосовая гамма, пластичность и умение оттенить в образе нюансы внутренних переживаний. Среди ролей: Каравай ("Таблетку под язык" А.Макаенка), Зуев ("Последний шанс" В.Быкова), Дугин ("Рядовые" А.Дударева). В классическом репертуаре сыграл роли Андрея Белугина ("Женитьба Белугина" А.Островского), Ляпкина-Тяпкина ("Ревизор" Н.Гоголя) и др. Более сорока фильмов с участием артиста сняты на студиях "Беларусьфильм", им.А.Довженко, М.Горького, "Мосфильм" и "Ленфильм". Среди лучших фильмов: "Оптимистическая трагедия", "Волчья стая", "Третьего не дано" и др. Выступал в теле- и радиопостановках, снимался в кино. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 2003 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Новости рубрики Общество
Фото из архива БОКК в день благотворительности креативно отблагодарит помощников и партнеров
Фото из архива Более 12 тыс. пассажиров за август оплатили проезд в поездах городских линий банковскими картами
Фото eksmo.ru Мининформ подготовил аудиоподарок для школьников и любителей чтения
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут 7 сентября прямые телефонные линии
Фото newkuban.ru Детей с сахарным диабетом I типа переведут на аналоговые инсулины
Фото из архива Руководители госорганов в сентябре проведут выездные приемы граждан
Главное
Александр Лукашенко во время совещания О планах в экономике и сотрудничестве с Россией - Лукашенко собрал совещание с членами правительства
Лукашенко обсудил с Засем вопросы безопасности и итоги недавних международных встреч
Итоги конференции в Минске найдут отражение в обзоре Глобальной антитеррористической стратегии ООН - МИД
Беларусь и Египет должны снять барьеры во взаимной торговле - Румас
Топ-новости
Картина дня: совещание Президента с правительством, сотрудничество с Египтом и жилье для минчан
Установлен порядок участия собственников помещений в финансировании энергоэффективных мероприятий
Воронков отметил лидирующую роль Беларуси в деятельности ООН
Инициатива Беларуси о создании сплоченного антитеррористического фронта очень актуальна - Лебедев
В Минске за восемь месяцев 2019 года введено 280 тыс. кв.м жилья
Руководители госорганов в сентябре проведут выездные приемы граждан
Саснович и Кужмова вышли в полуфинал парного разряда US Open, где сыграют против Азаренко и Барти
Британские депутаты приняли ко второму чтению законопроект об отсрочке Brexit
Чем примечателен столичный вклад в образование юных белорусов
Задержаны подозреваемые в ограблении столичного ювелирного магазина
В Японии поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком
РЕПОРТАЖ: Не только книги. Чем удивила Беларусь в статусе почетного гостя Московской книжной ярмарки
Минское "Динамо" уступило московским одноклубникам, потерпев второе поражение подряд на старте чемпионата КХЛ
Госпогранкомитет предупреждает о возможных затруднениях при пересечении границы с Польшей
Минздрав поручил обеспечить постоянное наличие в аптеках противовирусных лекарств
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Парламентские выборы в Беларуси - 2019 Молодежная политика Беларуси Беларусь помнит Содействие занятости населения Год малой родины Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА Медиакит
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegramm Viber Zen.yandex
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.