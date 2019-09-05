Картина дня: совещание Президента с правительством, сотрудничество с Египтом и жилье для минчан

ВЧЕРА

Картина дня. 4 сентября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с членами правительства. Глава государства вновь обратил внимание правительства на необходимость поиска новых рынков для экспорта отечественной продукции. Президент также отметил, что вопрос сотрудничества с Россией и выработки окончательных предложений по дальнейшим действиям в рамках интеграции остается актуальным.

Во время совещания

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с государственным секретарем Совета безопасности Беларуси Станиславом Засем, на которой обсуждены вопросы безопасности и итоги недавних международных встреч. Станислав Зась доложил о завершении подготовки к совместным с Россией стратегическим военным учениям "Щит Союза", которые пройдут осенью. Взаимоотношения Беларуси с блоком НАТО, в том числе странами-соседями, развиваются не в ущерб сотрудничеству с Россией, заявил госсекретарь Совета безопасности. Станислав Зась также рассказал о мерах, принятых после совещания у главы государства по вопросам качества работы правоохранительных органов.

Александр Лукашенко и Станислав Зась

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с заместителем генерального секретаря - главой Контртеррористического управления ООН Владимиром Воронковым. Глава государства выразил благодарность за организацию на высоком уровне в Минске конференции по борьбе с терроризмом, которая уже получила широкий резонанс и позитивные отклики на международном уровне. Выступление Александра Лукашенко на конференции стало очень сильным сигналом международному сообществу сплотиться, отметил Владимир Воронков. Минская дискуссия о новых технологиях для борьбы с терроризмом будет расширяться. Беларусь как основательница ООН продолжает играть роль одного из лидеров этой организации, заявил Владимир Воронков.

Во время встречи

Конференция в Минске стала объединяющим звеном для поиска эффективных ответов на новые террористические угрозы. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Беларуси Андрей Дапкюнас по итогам конференции "Борьба с терроризмом при помощи инновационных подходов и использования новых и возникающих технологий". Итоги конференции найдут отражение в обзоре Глобальной антитеррористической стратегии ООН, уверен Андрей Дапкюнас. Расширение международного цифрового сотрудничества востребовано и требуется не только в контексте борьбы с терроризмом, но и практически по всем направлениям международной повестки дня. Беларусь выступает за необходимость тесной координации международных усилий под эгидой ООН с целью формирования единого антитеррористического фронта. Беларусь рассчитывает на поддержку в продвижении декларации ответственных стран о неразмещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

Андрей Дапкюнас

Инициатива Президента Беларуси о создании сплоченного антитеррористического фронта силами международных организаций очень актуальна, хотелось бы, чтобы ее поддержали. Такое мнение высказал председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Около 400 наблюдателей войдут в миссию от СНГ на выборах депутатов Палаты представителей Национального собрания седьмого созыва Беларуси, сообщил председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

Сергей Лебедев

Беларусь и Египет должны снять барьеры во взаимной торговле, заявил премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с первым заместителем министра торговли и промышленности Египта Ахмедом Антером. Беларусь и Египет будут развивать сотрудничество в сфере антимонопольного регулирования. Египтянам интересен опыт Беларуси по строительству санаториев.

Сергей Румас и Ахмед Антер

Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и Беларусь готовят пилотный проект по реконструкции дороги Р46 Лепель - Полоцк - граница РФ. Об этом шла речь на встрече министра финансов Беларуси Максима Ермоловича с президентом АБИИ Цзинь Лицюнем.

Во время встречи. Фото Министерства финансов

В Минске за восемь месяцев этого года введено в строй 280 тыс. кв.м жилья. Об этом заявил начальник управления жилищного строительства комитета строительства и инвестиций Мингорисполкома Денис Никитин на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА. Нуждающиеся в улучшении жилищных условий минчане к концу следующей недели смогут ознакомиться с полной информацией об экспериментальном доме, который строится в городе-спутнике столицы Смолевичах.

Денис Никитин

Минская область не претендует на масштабную застройку территории между первой и второй кольцевыми дорогами, поскольку эти земли в перспективе могут понадобиться Минску. Об этом заявил заместитель председателя комитета по архитектуре и строительству Миноблисполкома, главный архитектор Минской области Вадим Николаенко на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА. Для перспективного железнодорожного сообщения между столицей и Национальным аэропортом Минск проработаны и рассматриваются с точки зрения экономики (финансирования работ) и логистики три возможных варианта.

Вадим Николаенко

Массовый сев озимых зерновых начался в Беларуси.

В связи с приближением подъема заболеваемости населения вирусными и другими сезонными инфекциями Министерство здравоохранения поручило обеспечить бесперебойное наличие в аптеках противовирусных лекарств.

Национальный стенд Беларуси представлен на XXXII Московской международной книжной выставке-ярмарке.

В Бресте презентовали электронный мультимедийный ресурс об истории города.

Энтузиасты создали 3D-реконструкцию первого поселения балтов в Витебске.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 сентября

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В пресс-центре Дома прессы в 11.00 состоится пресс-конференция на тему: "Обеспечение потребности внутреннего рынка в основных видах плодоовощной продукции, наращивание экспорта свежих овощей, фруктов, ягод и продуктов их глубокой переработки".

В Национальном пресс-центре в 12.30 состоится пресс-конференция: "Текущее состояние и перспективы развития политического, торгово-экономического и регионального сотрудничества между Республикой Беларусь и Федеративной Республикой Бразилия", приуроченная к национальному празднику Бразилии - Дню Независимости.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси завершит нынешнюю серию культурно-просветительских мероприятий программой "MuzzicLETO в ботаническом саду. Постскриптум".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 сентября

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

105 лет назад родился Минкович Михаил Александрович (д.Киреево Дубровенского р-на Витебской обл.), государственный деятель Беларуси. Участник Великой Отечественной войны. С 1944 года председатель Комитета по радиофикации и радиовещанию при СНК БССР. В 1946-1953 годах председатель Комитета по делам культпросветучреждений при Совете Министров Беларуси. С 1956 года заместитель, первый заместитель министра, в 1964-1971 годах министр культуры Беларуси. Умер в 1971 году.

85 лет назад родился Белохвостик Валентин Сергеевич (д.Богушевичи Березинского р-на Минской обл.), белорусский актер, народный артист Беларуси. Работал в Национальном академическом театре им.Я.Купалы. Творческой манере было свойственно сочетание жизненной достоверности с ярким темпераментом, богатая голосовая гамма, пластичность и умение оттенить в образе нюансы внутренних переживаний. Среди ролей: Каравай ("Таблетку под язык" А.Макаенка), Зуев ("Последний шанс" В.Быкова), Дугин ("Рядовые" А.Дударева). В классическом репертуаре сыграл роли Андрея Белугина ("Женитьба Белугина" А.Островского), Ляпкина-Тяпкина ("Ревизор" Н.Гоголя) и др. Более сорока фильмов с участием артиста сняты на студиях "Беларусьфильм", им.А.Довженко, М.Горького, "Мосфильм" и "Ленфильм". Среди лучших фильмов: "Оптимистическая трагедия", "Волчья стая", "Третьего не дано" и др. Выступал в теле- и радиопостановках, снимался в кино. Лауреат Государственной премии Беларуси. Умер в 2003 году.

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