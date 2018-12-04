Картина дня: совещание Президента с руководством Совмина, новые условия оплаты труда и старт "Золотой шайбы"

ВЧЕРА

Картина дня. 3 декабря

Пути повышения эффективности работы государственных предприятий и вопросы оплаты труда работников бюджетных организаций были обсуждены на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров. Глава государства поставил конкретные вопросы по работе некоторых предприятий. Еще один вопрос, вынесенный на совещание, - оплата труда работников бюджетных организаций. Президент акцентировал внимание, что любые изменения в сфере социального обеспечения должны быть тщательно продуманы.

Во время совещания

Правительство Беларуси внесло на рассмотрение Президента предложения об усилении роли государства как собственника в управлении предприятиями, сообщил премьер-министр Сергей Румас.

Во время совещания

Проект указа об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы был представлен Президенту Беларуси Александру Лукашенко. По словам премьер-министра Александра Турчина, "это нормальное эволюционное движение к совершенствованию оплаты труда работников бюджетной сферы". Предполагается, что указ вступит в действие с 1 января 2020 года.

Самозанятым гражданам в Беларуси будет предоставлена возможность вносить страховые взносы в фонд социальной защиты населения. Соответствующий проект указа "О государственном социальном страховании" будет в скором времени представлен на рассмотрение Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

Евразийская экономическая комиссия запустила пилотный проект по формированию системы информирования о продукции, не соответствующей требованиям техрегламентов Евразийского экономического союза. Систему информирования апробируют на молоке, мясе, авто и детских товарах.

Совмин скорректировал положение о порядке взимания платы за проезд по платным дорогам.

Правительство увеличило денежные нормы расходов на питание отдельных категорий обучающихся в учреждениях образования.

В Беларуси 339 государственных организаций здравоохранения уже подключены к функции электронного рецепта, сообщила начальник главного управления организации медицинской помощи и экспертизы Министерства здравоохранения Беларуси Елена Богдан.

На строительную площадку Белорусской АЭС доставлено одно из основных крупногабаритных и тяжеловесных оборудований для реакторного отделения энергоблока №2 - транспортный шлюз.

МАЗ до конца года поставит в Чувашию около 60 автобусов.

Фото МАЗ

В Парке высоких технологий стартовал масштабный проект "Час кода" - в течение недели в школах в разных регионах Беларуси пройдут творческие уроки по программированию, откроются новые IT-лаборатории и состоятся экскурсии в офисы компаний ПВТ.

В Беларуси предлагают устанавливать опеку над детьми, если родители по уважительной причине (командировка, болезнь и так далее) отсутствуют больше шести месяцев.

В Минске еще пять зон парковок - на ул. Коллекторной, Бобруйской, Академической, Сурганова и Энгельса - стали платными, сообщили в ГУ "Парковки столицы".

На ярмарке "Калядны кiрмаш" у Дворца спорта в Минске будут работать 32 павильона с сувенирами и подарками, протяженность торговых рядов составит 145 м. Об этом сообщил начальник главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Андрей Улезло.

ФОТОФАКТ: Вечернее богослужение в честь праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы в Гродно.

Представители Олимпийского комитета России познакомятся с инфраструктурой II Европейских игр.

Городские соревнования по хоккею среди детей и подростков "Золотая шайба" стартовали в Минске на льду "Чижовка-Арены". Команда "Грифоны" победила "Олимпию".

Первая игра турнира между командами "Грифоны" и "Олимпия"

Олимпийский чемпион по фристайлу Антон Кушнир в четвертый раз стал отцом.

Представительница Беларуси на конкурсе Miss Supranational 2018 Маргарита Мартынова стала обладательницей титула "Мисс топ-модель Европы".

Фото из Instagram-аккаунта Маргариты Мартыновой

Научные эксперименты на Большом адронном коллайдере приостановлены на два года.

Катар выходит из ОПЕК.

"Союз МС-11" с тремя космонавтами на борту причалил к МКС.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 4 декабря

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "О проведении новогодней Республиканской благотворительной акции "Наши дети".

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Этика и деонтология в сфере здравоохранения".

Региональная конференция по вопросам арбитража и медиации пройдет в Минске.

Торжественное открытие ярмарки инновационных идей Smart patent - 2018 состоится во Дворце искусства в Минске.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 5 декабря

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международный день добровольцев во имя экономического и социального развития. Отмечается по решению 40-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН от 17 декабря 1985 года.

Всемирный день почв.

110 лет назад родилась Обухович Анна Брониславовна (г.Москва), белорусская актриса, народная артистка Беларуси. Среди лучших ролей: Маша ("Три сестры" А.Чехова), Михалина Матулевич ("Тревога" А.Петрашкевича), Надежда Петровна ("Брестская крепость" К.Губаревича) и др. Автор воспоминаний "Полвека на сцене". Умерла в 1986 году.

90 лет назад родился Каминский Николай Иванович (д.Масоры Сенненского р-на Витебской обл.), белорусский историк и архивист. Работал в Центральном государственном архиве Октябрьской революции БССР, редактором в издательстве "Белорусская советская энциклопедия" им.П.Бровки. Автор статей по истории культуры Беларуси 20 века, Октябрьской революции и гражданской войны. Умер в 1993 году.

215 лет назад родился Тютчев Федор Иванович, русский поэт, дипломат, один из виднейших представителей философской лирики. Автор лирических произведений "Бессонница", "Летний вечер", "Цицерон", "Весенние воды", "Осенний вечер" и др. Многие стихотворения поэта положены на музыку, переведены на иностранные языки. Умер в 1873 году.

95 лет назад родился Тендряков Владимир Федорович, российский писатель. Автор повестей "Не ко двору", "Ухабы", "Расплата", рассказов "Пара гнедых", "Хлеб для собаки", романа "Покушение на миражи", очерков. Умер в 1984 году.

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