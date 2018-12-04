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Картина дня: совещание Президента с руководством Совмина, новые условия оплаты труда и старт "Золотой шайбы"

Общество 04.12.2018 | 07:00

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Пути повышения эффективности работы государственных предприятий и вопросы оплаты труда работников бюджетных организаций были обсуждены на совещании у Президента Беларуси Александра Лукашенко с руководством Совета Министров. Глава государства поставил конкретные вопросы по работе некоторых предприятий. Еще один вопрос, вынесенный на совещание, - оплата труда работников бюджетных организаций. Президент акцентировал внимание, что любые изменения в сфере социального обеспечения должны быть тщательно продуманы.

Во время совещания
Во время совещания

Правительство Беларуси внесло на рассмотрение Президента предложения об усилении роли государства как собственника в управлении предприятиями, сообщил премьер-министр Сергей Румас.

Во время совещания
Во время совещания

Проект указа об условиях оплаты труда работников бюджетной сферы был представлен Президенту Беларуси Александру Лукашенко. По словам премьер-министра Александра Турчина, "это нормальное эволюционное движение к совершенствованию оплаты труда работников бюджетной сферы". Предполагается, что указ вступит в действие с 1 января 2020 года.

Самозанятым гражданам в Беларуси будет предоставлена возможность вносить страховые взносы в фонд социальной защиты населения. Соответствующий проект указа "О государственном социальном страховании" будет в скором времени представлен на рассмотрение Президенту Беларуси Александру Лукашенко.

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Фото МАЗ
Фото МАЗ

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Фото из Instagram-аккаунта Маргариты Мартыновой
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110 лет назад родилась Обухович Анна Брониславовна (г.Москва), белорусская актриса, народная артистка Беларуси. Среди лучших ролей: Маша ("Три сестры" А.Чехова), Михалина Матулевич ("Тревога" А.Петрашкевича), Надежда Петровна ("Брестская крепость" К.Губаревича) и др. Автор воспоминаний "Полвека на сцене". Умерла в 1986 году.

90 лет назад родился Каминский Николай Иванович (д.Масоры Сенненского р-на Витебской обл.), белорусский историк и архивист. Работал в Центральном государственном архиве Октябрьской революции БССР, редактором в издательстве "Белорусская советская энциклопедия" им.П.Бровки. Автор статей по истории культуры Беларуси 20 века, Октябрьской революции и гражданской войны. Умер в 1993 году.

215 лет назад родился Тютчев Федор Иванович, русский поэт, дипломат, один из виднейших представителей философской лирики. Автор лирических произведений "Бессонница", "Летний вечер", "Цицерон", "Весенние воды", "Осенний вечер" и др. Многие стихотворения поэта положены на музыку, переведены на иностранные языки. Умер в 1873 году.

95 лет назад родился Тендряков Владимир Федорович, российский писатель. Автор повестей "Не ко двору", "Ухабы", "Расплата", рассказов "Пара гнедых", "Хлеб для собаки", романа "Покушение на миражи", очерков. Умер в 1984 году.

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