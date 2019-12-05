Картина дня: совещание с активом Минской области, эксперты о задачах парламента и безвизовый турист Дед Мороз

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 5 декабря 2019
Минск Сплошная облачность +3°C
Версия для слабовидящих
Новости
09:45 Хоккеисты сборной Беларуси провели спарринги накануне молодежного ЧМ в Минске Спорт
09:35 После взрыва газа дома в Польше под завалами нашли 4 тела В мире
09:26 Суд Житковичского района рассмотрит дело "ведуньи", снимавшей порчу за $999 Происшествия
09:10 В Витебском районе мужчина провалился под лед и погиб Происшествия
09:01 Сезон рождественских ярмарок стартует в Минской области 14 декабря Регионы
09:00 Apple Pay теперь доступен держателям карточек Беларусбанка Общество
08:50 В Одессе объявлен двухдневный траур в связи с трагедией в колледже В мире
08:43 Более 80 участников соберет областной праздник-конкурс творчества инвалидов в Витебске Регионы
08:30 Кобринский Дворец культуры при содействии МЧС поставил спектакль "Азбука безопасности" Регионы
08:23 Свыше 300 исследовательских работ представят на VIII Коложских чтениях в Гродно Регионы
08:03 Открытый турнир по легкой атлетике памяти Федора Кулаковского стартует в Могилеве Спорт
07:54 У жителей Витебской области за три года изъято более 1 тыс. единиц оружия Происшествия
07:44 Три человека пострадали в результате стрельбы на базе ВМС США на Гавайях В мире
07:36 Декада усиленного контроля ГАИ за водителями маршруток стартует в Гомельской области Регионы
07:27 ГКНТ начинает прием заявок на участие в конкурсе инновационных проектов Общество
07:22 Юные хоккеисты Гомеля поборются за путевку на областной этап турнира "Золотая шайба" Спорт
07:10 Выставка новогодних игрушек 1960-1980-х годов откроется в Витебске Афиша
07:00 Лукашенко: Беларусь придает важное значение развитию многоплановых отношений с Таиландом Президент
07:00 Картина дня: совещание с активом Минской области, эксперты о задачах парламента и безвизовый турист Дед Мороз Общество
00:54 В канал Милана кто-то выбросил фальшивые деньги Калейдоскоп
00:28 В жилом здании на горнолыжном курорте в Польше произошел взрыв газа В мире
04.12.19
04.12.19 23:45 Брендовая одежда и аксессуары – Киркоров похвастался подарками дочери Калейдоскоп
04.12.19 23:24 Двадцать шесть человек пострадали, один погиб при пожаре в колледже в Одессе В мире
04.12.19 22:47 Президент Сербии Вучич: мы гордимся нашими белорусскими друзьями Политика
04.12.19 22:39 Число жертв ДТП с туристическим автобусом в Тунисе возросло до 29 В мире
04.12.19 22:12 Татьяна Маркевич возглавила топ-лист бомбардиров 7-го тура российской волейбольной суперлиги Спорт
04.12.19 22:01 БГСХА израсходовала свыше Br320 тыс. бюджетных средств с нарушением законодательства Регионы
04.12.19 21:55 Белорусская пловчиха Алина Змушко стала четвертой на 50 м брассом на ЧЕ в Глазго Спорт
04.12.19 21:44 Температура воздуха в Беларуси в ноябре превысила норму на 3,3 градуса Общество
04.12.19 21:33 Специалисты Всемирного банка проведут анализ сельскохозяйственного сектора Беларуси Экономика
Все новости
Все новости
Общество
05 декабря 2019, 07:00

Картина дня: совещание с активом Минской области, эксперты о задачах парламента и безвизовый турист Дед Мороз

ВЧЕРА

Картина дня. 4 ноября

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с активом Минской области. Глава государства охарактеризовал нового губернатора области Александра Турчина как человека, подготовленного к самостоятельной руководящей должности. Президент заявил, что в Минской области необходимо активизировать деловую активность, создавать новые предприятия, рассредоточив их по всей территории региона. Президент потребовал от руководства области серьезно заняться вопросом привлечения иностранных инвестиций. Он также напомнил о необходимости роста зарплат в увязке с производительностью труда. Александр Лукашенко потребовал обратить внимание на работу с обращениями граждан. Многочисленные обращения граждан Минского региона привлекают особое внимание к нерешенным проблемам в сфере образования, отметил глава государства. Главным требованием к решению поставленных задач остается дисциплина в выполнении поручений, считает Президент.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко положительно оценивает избранный в стране новый состав парламента. Он отметил, что граждане в своем подавляющем большинстве поддержали на выборах предложенные властью кандидатуры. В этой связи Президент обратил внимание, что в ответ необходимо слышать людей и отвечать на их чаяния и просьбы. Глава государства заявил, что намерен направить Анатолия Исаченко на работу в Совет Республики.

Во время совещания
Во время совещания

На сессии Минского областного Совета депутатов утверждена в должности председателя облисполкома кандидатура Александра Турчина. Глава Администрации Президента Наталья Кочанова отметила, что Александр Турчин уже на протяжении долгого времени занимает важные руководящие должности в стране, в том числе работал в Минском облисполкоме, и в целом зарекомендовал себя ответственным и исполнительным, имеет большой управленческий опыт, умеет работать с людьми. Александр Турчин, выступая на сессии Минского областного Совета депутатов, назвал приоритеты в своей работе на посту председателя облисполкома.

Александр Турчин
Александр Турчин

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив Государственного литературно-мемориального музея Якуба Коласа с 60-летием со дня основания учреждения. Глава государства отметил, что уникальные экспозиции залов, разнообразные проекты и программы музея привлекают посетителей, раскрывают перед ними многогранный образ знаменитого земляка.

За значительный вклад в укрепление белорусской государственности и в связи с 80-летием со дня образования Брестской области труженикам этого региона объявлена Благодарность Президента Республики Беларусь.

Большинство инициатив Совета Республики шестого созыва получили отражение в нормативно-правовых актах, заявил спикер Михаил Мясникович на заключительном заседании седьмой сессии Совета Республики Национального собрания шестого созыва. Важнейшим приоритетом для Совета Республики является работа с молодежью, заявил Михаил Мясникович.

Михаил Мясникович
Михаил Мясникович

Депутаты уходящего шестого созыва работали на укрепление суверенитета, устойчивое развитие Беларуси, заявил председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко. Депутаты шестого созыва наработали хорошую базу для наращивания двусторонних связей, особенно на европейском векторе.

Владимир Андрейченко
Владимир Андрейченко

Эксперты призывают отказаться от фобий по поводу внешних угроз для независимости Беларуси. Речь об этом шла во время первого заседания проекта "Экспертная среда" - "Парламент 7-го созыва: задачи законодательной ветви власти" в пресс-центре БЕЛТА. Беларусь с инициативой перезапуска Хельсинкского процесса опередила время как минимум на пять лет. Такое мнение высказал депутат Палаты представителей Андрей Савиных. Роль парламента как площадки для обсуждения стратегических направлений развития общества в Беларуси сильно недооценена, считает Андрей Савиных. Задача депутата - обеспечить соответствие закона запросам людей, отметил директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

Во время круглого стола
Во время круглого стола

Беларусь видит большой потенциал сотрудничества с Евросоюзом, отметил заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко на открытии XVII Минского форума "Место Беларуси в Европе. Шансы для внешней политики, экономики, гражданского общества и культуры. Также он заявил, что Беларусь рассчитывает на подписание в ближайшее время соглашений с ЕС об упрощении визовых процедур и реадмиссии, которые должны облегчить человеческие контакты и повысить эффективность сотрудничества в противодействии нелегальной миграции.

Олег Кравченко
Олег Кравченко

Визиты главы государства Александра Лукашенко в Австрию и Сербию отражают все большую роль Беларуси на международной арене. Такую точку зрения выразил председатель Немецко-белорусского общества Райнер Линднер.

КОММЕНТАРИЙ: Алоизия Вергеттер: Визит Лукашенко в Австрию стал знаковым для двусторонних отношений

Беларусь присоединилась к группе стран, намеренных содействовать защите прав жертв терроризма.

Европейский банк реконструкции и развития в 2019 году превысит прошлогодний рекорд по инвестированию в экономику Беларуси, сообщил первый вице-президент ЕБРР Юрген Ригтеринк.

Юрген Ригтеринк
Юрген Ригтеринк

Беларусь и Польша подписали соглашение о сотрудничестве по программе "Польская помощь". Документ подписан Департаментом по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси и посольством Польши в Беларуси. В 2019 году Польша реализовала в Беларуси двусторонние проекты на сумму более 2 млн евро, сообщил посол Польши в Беларуси Артур Михальский на белорусско-польской конференции, посвященной сотрудничеству в текущем году. Белорусско-польское гуманитарное сотрудничество набирает обороты, заявил директор департамента по гуманитарной деятельности Управления делами Президента Беларуси Валерий Скакун.

Во время подписания соглашения
Во время подписания соглашения

Соглашение между правительствами Беларуси и Ирана о системе содействия взаимной торговле подписали председатель Государственного таможенного комитета Беларуси Юрий Сенько и глава Таможенной администрации Ирана Махди Мирашрафи.

Фото ГТК
Фото ГТК

Предприятия "Беллесбумпрома" в январе-октябре поставили на внешние рынки более 68,4% произведенной продукции, сообщили в пресс-службе концерна.

В Минске, как и в целом в Беларуси, продолжается подготовка торговых объектов к новогодним и рождественским праздникам, продлеваются графики работы магазинов и точек общепита, завершается украшение витрин и фасадов, разрабатывается обновленное меню для фуд-кортов. Об этом сообщил в пресс-центре БЕЛТА начальник Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома Алексей Романов.

Алексей Романов
Алексей Романов

Более 900 ярмарок пройдут в Беларуси во время рождественских и новогодних праздников.

Белорусская железная дорога назначила 88 дополнительных поездов во внутриреспубликанском сообщении на новогодние и рождественские праздники.

Выбирал елку и ловил золотую рыбку: по Гродненской области путешествует безвизовый турист Дед Мороз.

Дед Мороз выбирает елку в питомнике "Зарубичи" Гродненского района
Дед Мороз выбирает елку в питомнике "Зарубичи" Гродненского района

Волейболистки "Минчанки" победили швейцарский "Витеос" в первом матче 1/16 финала Кубка ЕКВ.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 5 декабря

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Пресс-конференция, приуроченная к открытию выставки "Шрага Царфин. Ведущий к свету", состоится в Национальном художественном музее Беларуси в 17.00 при информационной поддержке БЕЛТА. Выставочный проект организован к 120-летию со дня рождения художника.

В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция: "О проведении новогодней республиканской благотворительной акции "Наши дети". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему: "Обеспечение безопасности на водных объектах республики в зимний период". Начало в 11.00.

"Карьерный форум БГУ - 2019" пройдет в Минске. Участниками масштабного события станут все студенты факультетов и образовательных институтов БГУ. Начало в 10.00.

Торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса "Волонтер года - 2019" состоится в 15.00 в ТЦ "Столица".

ЗАВТРА

Знаменательные даты 6 декабря

Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

120 лет назад родился Мордвинов Борис Аркадьевич (г.Москва), российский и белорусский режиссер, педагог, заслуженный артист России (1935), профессор (1939). В 1947-1951 годах был главным режиссером Государственного театра оперы и балета Беларуси, одновременно преподавал в Белорусской консерватории и Белорусском театральном институте. На белорусской сцене поставил оперы "Кастусь Калиновский" Дмитрия Лукаса, "Алеся" Евгения Тикоцкого, "Пиковая дама" Петра Чайковского. Умер в 1953 году.

70 лет назад родилась Науменко Ольга Николаевна, российская актриса театра и кино, народная артистка Российской Федерации. Снималась в фильмах "Ирония судьбы, или С легким паром", "Тени исчезают в полдень", "Неподсуден".

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Apple Pay теперь доступен держателям карточек Беларусбанка
Фото из архива ГКНТ начинает прием заявок на участие в конкурсе инновационных проектов
Фото из архива Температура воздуха в Беларуси в ноябре превысила норму на 3,3 градуса
Фото из архива Ненадлежащая реклама и ложные договоры: Минтранс назвал основные нарушения в работе такси
Фото из архива Представители стран СНГ обсудят в Минске сотрудничество в охране труда
Фото "Белорусской Энциклопедии имени Петруся Бровки" Детская книга о спорте вышла в издательстве "Белорусская энциклопедия"
Главное
Лукашенко: нужно равномерно развивать Минскую область, а не только "золотые земли" между кольцевыми
Президент Сербии Вучич: мы гордимся нашими белорусскими друзьями
Председательство Беларуси в ЕАЭС должно придать импульс развитию объединения - Мясникович
Apple Pay теперь доступен держателям карточек Беларусбанка
Топ-новости
Картина дня: совещание с активом Минской области, эксперты о задачах парламента и безвизовый турист Дед Мороз
Лукашенко напомнил о необходимости роста зарплат в увязке с производительностью труда
ГКНТ начинает прием заявок на участие в конкурсе инновационных проектов
Эксперты призывают отказаться от фобий по поводу внешних угроз для независимости Беларуси
Карпенко: в Беларуси сформирована комплексная система оценки качества образования
"БелАсептика-Дез": равные возможности – для всех!
Более 900 ярмарок пройдут в Беларуси во время рождественских и новогодних праздников
ЕБРР в 2019 году превысит прошлогодний рекорд по инвестированию в экономику Беларуси - Ригтеринк
Михальский: в 2019 году Польша реализовала в Беларуси проекты более чем на 2 млн евро
В Гродненской области проведут комплексное благоустройство поселков Любча и Козловщина
БЖД назначила 88 дополнительных поездов на новогодние и рождественские праздники
НАН: половина белорусов выступает за партнерские отношения с Россией
Гражданам Беларуси рекомендуют не посещать Францию в связи с предстоящей забастовкой
Белорусский автобус испытывают в Казани для системы скоростного городского транспорта
Посольство выясняет, пострадали ли белорусы в аварии с участием автобуса в Подмосковье
Релама
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Молодежная политика Беларуси Парламент 7.0: Новый импульс Содействие занятости населения Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе Строительство АЭС в Беларуси
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2019гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.