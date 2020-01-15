Картина дня: совещание с руководством Совмина, итоги акции "Наши дети" и план перехода на экоупаковку

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 15 января 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
08:11 Татьяны 25 января смогут бесплатно посетить концерт витебской филармонии Культура
08:02 От карликовых до гигантов: удивительный мир пауков приоткроет выставка в Гомеле Афиша
07:56 В Горецком районе горел магазин, в Браславе - оздоровительный центр Происшествия
07:42 Австрийцы и чехи стали соперниками белорусских гандболистов Спорт
07:38 Более 40 человек пострадали от сброса авиатоплива под Лос-Анджелесом В мире
07:31 Перелетных птиц заметили в Брестской области Регионы
07:23 Коллекцию редких почтовых марок КНДР покажут в Витебске Афиша
07:15 Национальный художественный музей приглашает делать селфи Культура
07:04 Женским спринтом стартует этап КМ по биатлону в Рупольдинге Спорт
07:00 Картина дня: совещание с руководством Совмина, итоги акции "Наши дети" и план перехода на экоупаковку Общество
00:59 В Мексике в маршрутном такси произошла стрельба В мире
00:15 В Китае девять человек стали жертвами падения автобуса в дыру на дороге В мире
14.01.20
14.01.20 23:35 В Египте разбился истребитель В мире
14.01.20 22:59 В Каталонии прогремел взрыв В мире
14.01.20 22:30 Жертвами схода лавин в Индии и Пакистане стали 67 человек В мире
14.01.20 21:52 Германия выделяет 86 млрд евро на модернизацию железнодорожной инфраструктуры В мире
14.01.20 21:48 Минское "Динамо" уступило ЦСКА в гостевом матче чемпионата КХЛ Спорт
14.01.20 21:31 "Шахтер" победил "Динамо-Молодечно" в матче чемпионата Беларуси по хоккею Спорт
14.01.20 21:17 ФОТОРЕПОРТАЖ: Во дворце Румянцевых и Паскевичей в Гомеле прошел первый областной кадетский бал Регионы
14.01.20 21:14 Спектакль по пьесе американского драматурга Дона Нигро представят на сцене Белгосфилармонии Афиша
14.01.20 20:40 Андрей Гусов покинул пост главного тренера "Тыхы", лидирующего в чемпионате Польши по хоккею Спорт
14.01.20 20:40 ФОТОРЕПОРТАЖ: Биатлонисты провели официальную тренировку в Рупольдинге накануне старта 5 этапа Кубка мира Спорт
14.01.20 20:23 Верховная рада Украины приняла заявление относительно ответственности Ирана за уничтожение самолета В мире
14.01.20 20:07 В Израиле арестован раввин, державший в рабских условиях 50 женщин и детей В мире
14.01.20 20:02 Сотрудничество профсоюзов и госорганов содействует укреплению авторитета власти - Соловей Регионы
14.01.20 19:12 Опознаны 100 жертв авиакатастрофы над Тегераном В мире
14.01.20 19:02 Хоккейная команда с белорусом Ильей Корзуном в составе вышла в финал зимних юношеских Игр-2020 Спорт
14.01.20 18:48 Белорусский биатлонист Андрей Гаврош занял 10-е место в спринте на III зимних юношеских Олимпийских играх Спорт
14.01.20 18:35 Кочанова: встречи с трудовыми коллективами - это возможность реально оценить ситуацию на местах Общество
14.01.20 18:18 Необходимо вовлекать людей в решение вопросов и вместе определять приоритеты развития - Турчин Регионы
Все новости
Все новости
Общество
15 января 2020, 07:00

Картина дня: совещание с руководством Совмина, итоги акции "Наши дети" и план перехода на экоупаковку

ВЧЕРА

Картина дня. 14 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета Министров. Государство будет проводить перемены спокойно и целенаправленно, а не революционными методами, заявил Президент. Принципы государственной экономической политики останутся неизменными, в центре внимания всегда будут люди, отметил глава государства. Заниматься жилищным строительством должны предприятия, у которых есть для этого необходимые ресурсы.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Полное введение запрета на участие посредников в закупках нецелесообразно. Об этом на совещании Президента с руководством Совмина заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Сферу государственных закупок в Беларуси продолжат делать более прозрачной, сообщил Дмитрий Крутой. Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.

Дмитрий Крутой
Дмитрий Крутой

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект указа о внедрении депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой. Об этом по итогам совещания у главы государства рассказал вице-премьер Владимир Кухарев. При строительстве жилья за счет средств граждан застройщикам установят предельную рентабельность не выше 5%, рассказал Владимир Кухарев.

Белорусское телеграфное агентство и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны к 75-летию Победы подготовили совместный проект "Судьбы, сложенные в треугольник". Его основой стали личные письма участников Великой Отечественной войны.

Письма времен Великой Отечественной войны
Письма времен Великой Отечественной войны

ИНТЕРВЬЮ: От транзита нефти до хоккея - посол о целях визита в Беларусь премьера Латвии

Правительство утвердило объемы строительства жилья в Беларуси в 2020-2021 годах. Соответствующее постановление Совета Министров от 31 декабря 2019 года №969 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

План мероприятий по поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную утвержден постановлением Совета Министров от 13 января 2020 года №7.

Евразийский банк развития предоставляет "Беларуськалию" кредит на $400 млн.

Андрей Бельянинов
Андрей Бельянинов

Первую очередь Петриковского ГОКа запустят в 2021 году, сообщил генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый.

Иван Головатый
Иван Головатый

Беларусь и Башкортостан обсуждают новые возможности сотрудничества в нефтехимической отрасли, сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Необходимости в изменении бюджета Беларуси из-за ситуации с российской нефтью нет, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

В Беларуси на 1 января открыто более 78,3 тыс. депозитных счетов на семейный капитал на сумму свыше $783,3 млн, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Товарооборот Белорусской универсальной товарной биржи за 2019 год составил Br4,6 млрд, став рекордным для БУТБ.

На организованных "Белинтерэкспо" зарубежных выставках в 2019 году заключено контрактов на $217,6 млн.

Участники республиканской новогодней благотворительной акции "Наши дети" передали в детские учреждения материальную помощь, оборудование и подарки на Br1,3 млн, сообщил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик. Он отметил, что география участников акции "Наши дети" расширяется.

РЕПОРТАЖ: Семья Кундиковых из Кличева: мы из тех приемных семей, что видели динозавров

МВД Беларуси установило квоты на предоставление статуса беженца.

Раз в год: в таможне напомнили порядок возмещения пошлин при ввозе авто по указу №140.

Национальная академия наук подвела итоги конкурса на лучшее представление научных достижений 2019 года в средствах массовой информации, сообщили в пресс-службе НАН. В числе победителей - журналисты Белорусского телеграфного агентства.

В Музее истории города Бреста широкой общественности впервые представили подлинный экземпляр Брестской Библии, который был передан в дар Президентом Беларуси во время торжеств в честь 1000-летия города в сентябре прошлого года.

Во время презентации
Во время презентации

В Минске определены 20 самых популярных фильмов 2019 года, в топ вошли картины разных жанров российского и зарубежного производства. Об этом сообщила начальник отдела репертуарного планирования и прогнозирования УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома Ольга Боговарова. Более 3,5 млн зрителей посетили кинотеатры Минска в 2019 году.

Комаровский рынок запустил сервис по доставке продуктов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 января

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Деятельность организаций и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в 2019 году", посвященная Дню спасателя. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Профилактика зимнего травматизма среди населения. Правила безопасности при обращении с пиротехническими изделиями". Начало в 15.00.

Церемония награждения победителей республиканского смотра-конкурса гражданско-патриотических проектов региональных и первичных организаций Белорусского союза женщин "Лучший проект - 2019" состоится в Минске.

Открытие выставки "Пекин глазами фотографов из Беларуси" состоится в Художественной галерее Михаила Савицкого. Проект организован совместно с пресс-центром народного правительства Пекина, издательством "Пекинские публикации в этом месяце" при поддержке посольства Беларуси в КНР.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 января

115 лет назад родился Пальчевский Алесь (Александр Осипович) (д.Прусиново Узденского р-на Минской обл.), белорусский писатель. В 1931 году окончил БГУ. Первые его стихи и рассказы были напечатаны в 1925-м. Автор пьес "С красным флагом", "Соседка", сборников рассказов и повестей "Августовское утро", "Дым над лесом" и др. Был дважды репрессирован (1936, 1949), выслан в Красноярский край. После реабилитации (1954) жил в Минске. Работал в газете "Зорька", был редактором в Госиздательстве БССР, ответственным секретарем журнала "Вяселка". Умер в 1979 году.

60 лет назад родился Трощило Александр Дмитриевич (д.Оснежицы Пинского р-на Брестской обл.), белорусский спортсмен и тренер (легкая атлетика, бег), заслуженный мастер спорта СССР (1988). В 1989 году окончил Белорусский институт физической культуры. Чемпион мира (1983), бронзовый призер чемпионата Европы (1982), серебряный призер Игр "Дружба-84".

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Наталья Кочанова во время встречи с коллективом "Слодыча" Кочанова: встречи с трудовыми коллективами - это возможность реально оценить ситуацию на местах
Фото из архива Новогодний экспресс Детской железной дороги перевез на каникулах более 7 тыс. пассажиров
Фото из архива Сбои в работе системы ЕРИП возможны утром 15 января
Фото из архива Более 400 команд примут участие в отборочном этапе республиканского чемпионата по интеллектуальным играм
Фото из архива Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $783,3 млн
Фото из архива Раз в год: в таможне напомнили порядок возмещения пошлин при ввозе авто по указу №140
Главное
Во время совещания Посредничество, цены на жилье, пенсии - подготовлены проекты указов по решению проблем в этих сферах
Лукашенко: государство будет проводить перемены, но не революционными методами
Депозиты на семейный капитал в Беларуси открыты более чем на $783,3 млн
От транзита нефти до хоккея - посол о целях визита в Беларусь премьера Латвии
Топ-новости
Картина дня: совещание с руководством Совмина, итоги акции "Наши дети" и план перехода на экоупаковку
Лукашенко: строить жилье будут организации, готовые работать с рентабельностью 5%
Журналисты БЕЛТА стали лауреатами конкурса на лучшее представление научных достижений 2019 года
Кочанова: встречи с трудовыми коллективами - это возможность реально оценить ситуацию на местах
В уединении и атмосферной обстановке. Березинский заповедник приглашает провести крещенский сочельник
"Судьбы, сложенные в треугольник" - новый проект БЕЛТА и музея истории ВОВ
Необходимости в изменении бюджета Беларуси из-за ситуации с российской нефтью нет - Минфин
ФОТОРЕПОРТАЖ: Во дворце Румянцевых и Паскевичей в Гомеле прошел первый областной кадетский бал
Экипаж "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича финишировал вторым на девятом этапе "Дакара"
План перехода на экоупаковку утвержден в Беларуси
Орда: пенсионное накопление должно стать нормой коллективных договоров
Правительство утвердило объемы строительства жилья в Беларуси в 2020-2021 годах
Раз в год: в таможне напомнили порядок возмещения пошлин при ввозе авто по указу №140
Минфин Беларуси будет технически готов к размещению евробондов на $1-1,2 млрд в I квартале
Петриковский ГОК запустят в 2021 году
С нами интереснее
погода погода
гороскоп гороскоп
курсы курсы
тв программа тв программа
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.