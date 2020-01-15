Картина дня: совещание с руководством Совмина, итоги акции "Наши дети" и план перехода на экоупаковку

ВЧЕРА

Картина дня. 14 января

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание с руководством Совета Министров. Государство будет проводить перемены спокойно и целенаправленно, а не революционными методами, заявил Президент. Принципы государственной экономической политики останутся неизменными, в центре внимания всегда будут люди, отметил глава государства. Заниматься жилищным строительством должны предприятия, у которых есть для этого необходимые ресурсы.

Александр Лукашенко

Полное введение запрета на участие посредников в закупках нецелесообразно. Об этом на совещании Президента с руководством Совмина заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой. Сферу государственных закупок в Беларуси продолжат делать более прозрачной, сообщил Дмитрий Крутой. Беларусь считает экономически нецелесообразным и бессмысленным платить премии российским нефтяным компаниям в прежних объемах.

Дмитрий Крутой

Президент Беларуси Александр Лукашенко поддержал проект указа о внедрении депозитно-залоговой системы в работе с упаковкой. Об этом по итогам совещания у главы государства рассказал вице-премьер Владимир Кухарев. При строительстве жилья за счет средств граждан застройщикам установят предельную рентабельность не выше 5%, рассказал Владимир Кухарев.

Белорусское телеграфное агентство и Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны к 75-летию Победы подготовили совместный проект "Судьбы, сложенные в треугольник". Его основой стали личные письма участников Великой Отечественной войны.

Письма времен Великой Отечественной войны

ИНТЕРВЬЮ: От транзита нефти до хоккея - посол о целях визита в Беларусь премьера Латвии

Правительство утвердило объемы строительства жилья в Беларуси в 2020-2021 годах. Соответствующее постановление Совета Министров от 31 декабря 2019 года №969 официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

План мероприятий по поэтапному снижению использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную утвержден постановлением Совета Министров от 13 января 2020 года №7.

Евразийский банк развития предоставляет "Беларуськалию" кредит на $400 млн.

Андрей Бельянинов

Первую очередь Петриковского ГОКа запустят в 2021 году, сообщил генеральный директор ОАО "Беларуськалий" Иван Головатый.

Иван Головатый

Беларусь и Башкортостан обсуждают новые возможности сотрудничества в нефтехимической отрасли, сообщили в пресс-службе посольства Беларуси в России.

Необходимости в изменении бюджета Беларуси из-за ситуации с российской нефтью нет, заявил министр финансов Беларуси Максим Ермолович.

В Беларуси на 1 января открыто более 78,3 тыс. депозитных счетов на семейный капитал на сумму свыше $783,3 млн, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

Товарооборот Белорусской универсальной товарной биржи за 2019 год составил Br4,6 млрд, став рекордным для БУТБ.

На организованных "Белинтерэкспо" зарубежных выставках в 2019 году заключено контрактов на $217,6 млн.

Участники республиканской новогодней благотворительной акции "Наши дети" передали в детские учреждения материальную помощь, оборудование и подарки на Br1,3 млн, сообщил начальник главного управления воспитательной работы и молодежной политики Министерства образования Эдуард Томильчик. Он отметил, что география участников акции "Наши дети" расширяется.

РЕПОРТАЖ: Семья Кундиковых из Кличева: мы из тех приемных семей, что видели динозавров

МВД Беларуси установило квоты на предоставление статуса беженца.

Раз в год: в таможне напомнили порядок возмещения пошлин при ввозе авто по указу №140.

Национальная академия наук подвела итоги конкурса на лучшее представление научных достижений 2019 года в средствах массовой информации, сообщили в пресс-службе НАН. В числе победителей - журналисты Белорусского телеграфного агентства.

В Музее истории города Бреста широкой общественности впервые представили подлинный экземпляр Брестской Библии, который был передан в дар Президентом Беларуси во время торжеств в честь 1000-летия города в сентябре прошлого года.

Во время презентации

В Минске определены 20 самых популярных фильмов 2019 года, в топ вошли картины разных жанров российского и зарубежного производства. Об этом сообщила начальник отдела репертуарного планирования и прогнозирования УП "Киновидеопрокат" Мингорисполкома Ольга Боговарова. Более 3,5 млн зрителей посетили кинотеатры Минска в 2019 году.

Комаровский рынок запустил сервис по доставке продуктов.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 15 января

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В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция "Деятельность организаций и подразделений по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь в 2019 году", посвященная Дню спасателя. Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция на тему "Профилактика зимнего травматизма среди населения. Правила безопасности при обращении с пиротехническими изделиями". Начало в 15.00.

Церемония награждения победителей республиканского смотра-конкурса гражданско-патриотических проектов региональных и первичных организаций Белорусского союза женщин "Лучший проект - 2019" состоится в Минске.

Открытие выставки "Пекин глазами фотографов из Беларуси" состоится в Художественной галерее Михаила Савицкого. Проект организован совместно с пресс-центром народного правительства Пекина, издательством "Пекинские публикации в этом месяце" при поддержке посольства Беларуси в КНР.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 16 января

115 лет назад родился Пальчевский Алесь (Александр Осипович) (д.Прусиново Узденского р-на Минской обл.), белорусский писатель. В 1931 году окончил БГУ. Первые его стихи и рассказы были напечатаны в 1925-м. Автор пьес "С красным флагом", "Соседка", сборников рассказов и повестей "Августовское утро", "Дым над лесом" и др. Был дважды репрессирован (1936, 1949), выслан в Красноярский край. После реабилитации (1954) жил в Минске. Работал в газете "Зорька", был редактором в Госиздательстве БССР, ответственным секретарем журнала "Вяселка". Умер в 1979 году.

60 лет назад родился Трощило Александр Дмитриевич (д.Оснежицы Пинского р-на Брестской обл.), белорусский спортсмен и тренер (легкая атлетика, бег), заслуженный мастер спорта СССР (1988). В 1989 году окончил Белорусский институт физической культуры. Чемпион мира (1983), бронзовый призер чемпионата Европы (1982), серебряный призер Игр "Дружба-84".

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