Картина дня: совещание с руководством Совмина, рост ВВП и чем удивит "Лiстапад"

ВЧЕРА
Картина выходных. 17 августа
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета Министров. На обсуждение вынесены проекты нормативных правовых актов, касающиеся экономической сферы и национальной безопасности. Для предприятий должны действовать механизмы "автоматической" защиты в случае неблагоприятных внешних факторов, заявил Президент. Государство должно не только сохранить спокойствие в стране и обеспечить правопорядок, но и работать на перспективу в этой сфере, отметил Александр Лукашенко.
Беларусь и Россия практически полностью согласовали пакет интеграционных документов. Об этом на совещании у главы государства заявил первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков.
Республиканская система мониторинга общественной безопасности в результате совершенствования должна стать более продвинутой и умной. Об этом рассказал журналистам заместитель министра внутренних дел Беларуси - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.
ВВП Беларуси в январе - июле 2021 года вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Национальном статистическом комитете.
Промпроизводство в Беларуси в январе-июле выросло на 9,3%.
Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире программы "Разговор у Президента" рассказал о новых направлениях "Белавиа" и проекте строительства железной дороги к Национальному аэропорту.
Минтранс планирует привлечь средства ЕАБР и Эксимбанка Китая на реконструкцию дорог.
Египет заинтересован в покупке оборудования "АМКОДОР" для послеуборочной обработки и сушки зерна.
Белорусы могут получать египетские электронные визы. Об этом напоминает посольство Беларуси в Египте.
По предварительной информации, за парты столичных школ первого сентября сядут около 212,5 тыс. ребят. Об этом сообщила на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома Ирина Чернявская. В минских школах завершается выдача сертификатов готовности. Турникетами уже оборудованы 85% школ Минска, видеокамерами - 82%.
БРСМ трудоустроил в студотрядах около 22 тыс. человек.
Буду рекомендовать украинцам вакцинироваться в Беларуси. Об этом сообщил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины Петр Симоненко журналистам во время поездки в Гомель.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 597 пациентов с COVID-19, выписаны 473.
Картина выходных. 17 августа
Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание с руководством Совета Министров. На обсуждение вынесены проекты нормативных правовых актов, касающиеся экономической сферы и национальной безопасности. Для предприятий должны действовать механизмы "автоматической" защиты в случае неблагоприятных внешних факторов, заявил Президент. Государство должно не только сохранить спокойствие в стране и обеспечить правопорядок, но и работать на перспективу в этой сфере, отметил Александр Лукашенко.
Беларусь и Россия практически полностью согласовали пакет интеграционных документов. Об этом на совещании у главы государства заявил первый вице-премьер Беларуси Николай Снопков.
Республиканская система мониторинга общественной безопасности в результате совершенствования должна стать более продвинутой и умной. Об этом рассказал журналистам заместитель министра внутренних дел Беларуси - начальник криминальной милиции Геннадий Казакевич.
ВВП Беларуси в январе - июле 2021 года вырос на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в Национальном статистическом комитете.
Промпроизводство в Беларуси в январе-июле выросло на 9,3%.
Министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко в эфире программы "Разговор у Президента" рассказал о новых направлениях "Белавиа" и проекте строительства железной дороги к Национальному аэропорту.
Минтранс планирует привлечь средства ЕАБР и Эксимбанка Китая на реконструкцию дорог.
Египет заинтересован в покупке оборудования "АМКОДОР" для послеуборочной обработки и сушки зерна.
Белорусы могут получать египетские электронные визы. Об этом напоминает посольство Беларуси в Египте.
Генпрокуратура инициировала создание комиссии по оценке имущественного вреда, причиненного в годы ВОВ.
ГПК выявлены очередные свидетельства насилия литовской стороны по отношению к беженцам.
БРСМ трудоустроил в студотрядах около 22 тыс. человек.
Буду рекомендовать украинцам вакцинироваться в Беларуси. Об этом сообщил первый секретарь ЦК Коммунистической партии Украины Петр Симоненко журналистам во время поездки в Гомель.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 597 пациентов с COVID-19, выписаны 473.
Российская авиакомпания "Азимут" с 31 августа начнет летать из Краснодара в Минск.
Сезон сбора арбузов начался в Гродненском районе.
Конкурсные фильмы кинофестиваля "Лiстапад" в этом году покажут в регионах.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 18 августа
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Профилактическая акция "В центре внимания - дети!" пройдет по всей республике с 16 августа по 10 сентября.
Международный арт-фестиваль символического искусства "За гранью сознания лежит новая реальность" по 29 августа проходит в Минском областном центре народного творчества.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 19 августа
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Всемирный день гуманитарной помощи.
70 лет назад родился Кескевич Валерий Георгиевич (г.Брест), белорусский архитектор. В 1973 году окончил Брестский инженерно-строительный институт. Основные работы в Бресте: здание издательства газеты "Заря", аэровокзал, торговый центр "Континенталь" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1988). Умер в 2016 году.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-
Конкурсные фильмы кинофестиваля "Лiстапад" в этом году покажут в регионах.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 18 августа
Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Профилактическая акция "В центре внимания - дети!" пройдет по всей республике с 16 августа по 10 сентября.
Международный арт-фестиваль символического искусства "За гранью сознания лежит новая реальность" по 29 августа проходит в Минском областном центре народного творчества.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 19 августа
Полная подборка знаменательных дат и событий на предстоящий месяц доступна по подписке на продукт БЕЛТА "Календарь". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
Всемирный день гуманитарной помощи.
70 лет назад родился Кескевич Валерий Георгиевич (г.Брест), белорусский архитектор. В 1973 году окончил Брестский инженерно-строительный институт. Основные работы в Бресте: здание издательства газеты "Заря", аэровокзал, торговый центр "Континенталь" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1988). Умер в 2016 году.
***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.
БЕЛТА.-0-