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16 февраля 2022, 07:00

Картина дня: совещание у Президента, День памяти воинов-интернационалистов и обряд "Стрэчанне"

ВЧЕРА

Картина дня. 15 февраля

Справедливые базовые правила распоряжения землей лежат в основе стабильности в обществе. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам совершенствования земельных отношений. Правительство Беларуси предлагает серьезную корректировку законодательства в сфере земельных отношений.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Какие новации в регулировании земельных отношений поддержал Александр Лукашенко. Итоги совещания.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил обращение к воинам-интернационалистам, ветеранам войны в Афганистане по случаю Дня памяти воинов-интернационалистов. Глава государства подчеркнул, что сейчас в условиях стремительно меняющегося миропорядка, роста экстремизма и террористических угроз боевое братство воинов-интернационалистов - это образец мужества, сплоченности и взаимовыручки.

Уроки прошлого позволяют понимать ценность мира и стабильности, заявил журналистам первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси Максим Рыженков. На острове Мужества и Скорби в Минске он почтил память воинов-интернационалистов, которые погибли во время боевых действий в Афганистане.

Мы никому не угрожаем, а просто тренируем свои войска, заявил министр обороны Беларуси генерал-лейтенант Виктор Хренин. Он раскрыл журналистам подробности телефонного разговора с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

Законопроект, позволяющий обжаловать приговор Верховного суда, находится на рассмотрении Президента. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Верховного суда Валерий Калинкович. Наши судьи сегодня прекрасно осознают важность своей социальной роли.

Фото из архива
Фото из архива

Юбилейный, 20-тысячный, генетический паспорт был выдан в Республиканском центре геномных биотехнологий Института генетики и цитологии Национальной академии наук Беларуси.

Белорусские ученые планируют проводить генетическое тестирование на стрессоустойчивость.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 5146 пациентов с COVID-19, выписаны 540.

Фото из архива
Фото из архива

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге призвал воспользоваться предстоящим затишьем, чтобы взять COVID-19 под контроль. ВОЗ призывает страны срочно повысить уровень вакцинации.

"Белавиа" возобновляет чартерные рейсы в Иорданию и Египет.

Баня, школа и медобслуживание: как проходит 100-й день беженцев на границе.

Платить за воду придется дороже, если вовремя не заменить счетчики воды.

Ученые БГУ разработали мероприятия для поддержания и улучшения экосистем Нарочанских озер.

Сосну в форме трезубца обнаружили в Беловежской пуще.

ФОТОФАКТ: Народный обряд "Стрэчанне" провели в Лельчицком районе

Белорусской фристайлистке Анне Гуськовой вручена серебряная медаль ОИ-2022.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 16 февраля

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Пресс-конференция на тему "Введение биометрических документов: их основные преимущества, гарантии надежности и защищенности личной информации" состоится в пресс-центре БЕЛТА. Начало в 11.00. Аккредитация СМИ по телефонам: (017) 350-44-47, (044) 583-84-04, электронной почте: pressuser@belta.by и на сайте БЕЛТА www.belta.by. Электронные заявки действительны только после получения подтверждения пресс-центра. Адрес пресс-центра БЕЛТА: г. Минск, ул. Энгельса, 30-303.

В Национальном пресс-центре состоится пресс-конференция министра иностранных дел Владимира Макея по итогам внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности МИД в 2021 году. Начало в 11.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 17 февраля

70 лет назад родился Кривоблоцкий Владимир Васильевич (д.Хвалово Пружанского р-на Брестской обл.), белорусский художник-монументалист. Автор героико-патриотических монументальных композиций: роспись "Во имя жизни на Земле" в Музее народной славы в г.п.Ушачи, витражи и мозаика "Иоанн Креститель" в Свято-Покровской церкви в д.Чижевичи Солигорского района и др. Автор монументальных картин: "Весна", "Осень", "Вечность" и др.

65 лет назад родился Бочкин Игорь Иванович, российский актер, народный артист России (2005). Снимался в фильмах "Тонкая штучка", "Барханов и его телохранитель", "Горячев и другие" и др.

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