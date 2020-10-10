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09:00 Картина дня: совещание у Президента, Евразийский межправсовет и форум "Беларусь - это мы" Общество
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Общество
10 октября 2020, 09:00

Картина дня: совещание у Президента, Евразийский межправсовет и форум "Беларусь - это мы"

ВЧЕРА

Картина дня. 9 октября

Белорусы голосовали за мир и порядок в стране, и власть обязана выполнить этот наказ народа. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по актуальным вопросам. Только внутренняя стабильность является гарантией выживания Беларуси, отметил глава государства. Сорвав сценарий цветной революции, государство держит ситуацию в стране под контролем. Министерство иностранных дел и белорусские дипломаты за рубежом должны четко заявлять позицию своего государства и более жестко отстаивать его интересы, заявил Президент. К работе над поправками в Конституцию нужно привлечь все созидательные силы общества, отметил Александр Лукашенко. Президент также обратил внимание на ответственность всего общества в эффективном противодействии распространению коронавирусной инфекции.

Генерал-майор юстиции Алексей Волков освобожден от должности первого заместителя председателя Следственного комитета и назначен председателем Государственного комитета судебных экспертиз. Соответствующий указ №362 подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Алексей Волков. Фото из архива СК
Алексей Волков. Фото из архива СК

Первый этап создания общего рынка газа в Евразийском экономическом союзе должен быть завершен в 2020 году, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Беларусь поддерживает усиление роли Евразийского банка развития в укреплении ЕАЭС. Пандемия COVID-19 поставила ряд вызовов перед странами Евразийского экономического союза, заявил Роман Головченко.

Во время заседания
Во время заседания

Отношения Беларуси и России динамично развиваются, заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным на полях Евразийского межправсовета в Ереване.

Михаил Мишустин и Роман Головченко
Михаил Мишустин и Роман Головченко

Страны Евразийского экономического союза с начала 2020 года устранили девять барьеров на внутреннем рынке ЕАЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийского экономического союза по итогам состоявшегося в Ереване заседания Евразийского межправительственного совета, на котором была представлена информация по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке ЕАЭС из соответствующей дорожной карты за 2018-2019 годы. Евразийском экономическом союзе в 2021 году прогнозируется почти полная самообеспеченность основными видами сельхозпродукции, исключение составят только фрукты. Евразийский межправсовет обсудил формирование в кратчайшие сроки условий возобновления транспортного сообщения.

Фото из архива
Фото из архива

Страны ЕАЭС изучат инициативу "Путешествую без COVID-19".

Члены Совета Республики присоединяются к мониторингу ценообразования. Об этом сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Ирина Левкович.

Федерация профсоюзов Беларуси держит на постоянном контроле рост цен на товары и услуги, сообщил председатель ФПБ Михаил Орда.

Михаил Орда. Фото из архива
Михаил Орда. Фото из архива

Энергичность молодежи помогает предприятиям развиваться. На этом сделала акцент участница Минского областного молодежного форума "Беларусь - это мы", который торжественно открылся в Центральном Доме офицеров.

В Витебске во время открытого диалога "Беларусь - это МЫ!" обсудили вопрос создания Дома молодежи Витебщины.

Наблюдательный совет Парка высоких технологий принял решение о регистрации 83 компаний в качестве резидентов.

Фото из архива
Фото из архива

Предприятия "Беллегпрома"реализуют 4 проекта за счет инвестиционного фонда концерна.

Минский моторный завод приближается к уровню лучших мировых испытательных центров, сообщили в пресс-службе предприятия. ММЗ закупил новое оборудование в Германии для модернизации производства.

Правительство скорректировало план развития электроэнергетики до 2025 года с учетом ввода БелАЭС.

Счета по новой программе "Семейный капитал" открыли более 7,5 тыс. многодетных семей.

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси выздоровели и выписаны 76 543 пациента с COVID-19.

Подведены итоги благотворительной кампании Белорусского Красного Креста "Соберем детей в школу": помощь к учебному году получили более 4,6 тыс. детей.

РЕПОРТАЖ: Арт-кафе в Быхове - территория творчества, добра и инклюзии.

Нобелевская премия мира присуждена Всемирной продовольственной программе.

СЕГОДНЯ

Анонсы на 10-11 октября

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Единый день озеленения пройдет 10 октября в Беларуси.

Региональный инклюзивный праздник урожая "Богач" пройдет 10 октября в Кличеве.

Выставочный проект "Сальвадор Дали. Тайнопись" откроется 10 октября в Художественной галерее Михаила Савицкого. Побродить по лабиринту шедевров графики великого сюрреалиста можно по 20 декабря.

Духовно-культурная акция "Лесная - место воинской славы" пройдет 11 октября в агрогородке Лесная Славгородского района.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

11 октября

В Республике Беларусь - День работников культуры.

Международный день девочек.

Всемирный день воздушных змеев.

135 лет назад родился Франсуа Мориак, французский писатель, журналист, участник движения Сопротивления. Лауреат Нобелевской премии по литературе (1952). Автор романов "Дитя под бременем цепей", "Дороги в никуда" и др. Умер в 1970 году.

12 октября

Всемирный день борьбы с артритом.

155 лет назад родился Анцев Михаил Васильевич, белорусский композитор, хоровой дирижер, педагог. В 1894 году окончил Петербургскую консерваторию. С 1896 года жил в Витебске, преподавал пение в разных учебных учреждениях, редактировал газету "Витебские губернские ведомости". Один из организаторов и педагогов народной консерватории, руководитель Государственного хора. Автор хоров и песен на стихи белорусских поэтов; обработок белорусских народных песен ("А ў полі вярба", "Кума мая, кумачка"). Написал ряд учебников и методических работ, в том числе справочный словарь нотной терминологии. Умер в 1945 году.

85 лет назад родился Лучано Паваротти, итальянский певец, мастер бельканто, один из наиболее известных исполнителей современности в мире оперы и в области других музыкальных жанров. Умер в 2007 году.

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