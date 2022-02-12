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12 февраля 2022, 07:00

Картина дня: совещание у Президента, иностранные инвестиции в 2021 году и финал "Снежного снайпера"

ВЧЕРА

Картина дня. 11 февраля

Предлагаемые изменения Уголовно-процессуального кодекса вынесены на совещание у Президента Беларуси Александра Лукашенко. Подготовлен соответствующий законопроект. Работа началась два года назад, после совещания по вопросам совершенствования деятельности судов. Суть - в усовершенствовании порядка обжалования судебных решений в уголовном процессе.

Приговор Верховного суда можно будет опротестовать в апелляционном порядке в специальной комиссии, в состав которой могут войти не только судьи, но и представители общественности. Это предусмотрено законопроектом, который обсуждался на совещании у Президента. Подробности дискуссии рассказал журналистам председатель Верховного суда Валентин Сукало.

Референдум станет венцом масштабной работы, которая проводилась в стране в течение года, сказал глава Администрации Президента Игорь Сергеенко. В качестве международных наблюдателей на референдум приглашены представители от СНГ и ШОС. Уже аккредитованы 77 международных наблюдателей, прорабатывается вопрос приглашения еще порядка 30 наблюдателей из стран Европейского союза, которые изъявили желание приехать.

Рабочая группа по надзору за исполнением законодательства при подготовке и проведении референдума создана в Генпрокуратуре.

Всем фактам воспрепятствования праву на участие в референдуме будет дана правовая оценка, сообщили в Следственном комитете. За воспрепятствование праву на участие в референдуме грозит до 5 лет лишения свободы.

Фото из архива
Фото из архива

Кубраков об обеспечении безопасности накануне референдума: о предпосылках несанкционированных мероприятий нет и речи.

Иностранные инвесторы в 2021 году вложили в экономику Беларуси $8,7 млрд.

Экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья Беларуси в 2021 году вырос более чем на 17%.

Резкого повышения уровня тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Беларуси не ожидается. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Хмель.

Фото из архива
Фото из архива

В 2023 году планируется оснастить электронными приборами учета электроэнергии всех потребителей в стране. Об этом сообщил министр энергетики Виктор Каранкевич.

В Минске прошел круглый стол на тему "Конституционные гарантии укрепления семьи и брака, сохранения традиционных ценностей", организованный Следственным комитетом и Институтом повышения квалификации и переподготовки СК. В Беларуси растет число многодетных семей, заявил заместитель министра труда и социальной защиты Валерий Ковальков. Семья цементирует наше общество и позволяет сохранять стабильность, заявил уполномоченный по делам религий и национальностей Александр Румак.

КОММЕНТАРИЙ: Работодатель нарушил контракт: какие права и обязанности есть у работника

Мост на Немиге выдержит двойную нагрузку, заявил председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев. Он отметил, что построить мост в кратчайшие сроки удалось благодаря профессионализму проектных и подрядных организаций. Владимир Кухарев рассказал, какие путепроводы Минска в этом году ждет ремонт.

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Определены призеры спринтерских гонок финального турнира "Снежного снайпера".

СЕГОДНЯ

Анонсы на 12-13 февраля

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Мероприятие ко Дню влюбленных "Буду любить тебя", где будут исполнены известные романсы о любви, состоится 12 февраля в музее "Лошицкая усадьба".

Международная выставка пищевой промышленности и производства напитков Gulfood, где будет представлена белорусская экспозиция Belarus - the Taste of Nature, пройдет с 13 по 17 февраля в Дубае.

XXIV зимние Олимпийские игры пройдут по 20 февраля в Пекине.

ЗАВТРА

Знаменательные даты

13 февраля

Всемирный день радио.

110 лет назад родилась Панкрат Анна Куприяновна, белорусская актриса, заслуженная артистка Беларуси (1962). Работала в БГТ-1, Бобруйском и Гродненском областном драматических театрах. Исполнительница характерных ролей. Среди них: Полина ("Трибунал" А.Макаенка), Кабаниха ("Гроза" А.Островского), Василиса ("На дне" М.Горького) и др. Умерла в 1995 году.

105 лет назад родился Диденко Григорий Васильевич, белорусский артист эстрады, заслуженный артист Беларуси (1963). С 1947 года выступал в Белгосфилармонии как артист разговорного жанра. Автор и исполнитель сатирических куплетов, миниатюр, фельетонов. Умер в 1972 году.

95 лет назад родился Шехов Николай Кириллович, белорусский артист балета, народный артист Беларуси (1964). В 1944-1966 годах солист Государственного театра оперы и балета Беларуси. Среди партий: Василий, Михаил ("Князь-озеро", "Повесть о любви" В.Золотарева), Андрей ("Подставная невеста" Г.Вагнера) и др. Умер в 1999 году.

75 лет назад родилась Тарасова Татьяна Анатольевна, российский тренер по фигурному катанию на коньках, заслуженный тренер СССР. Среди ее учеников олимпийские чемпионы Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Марина Климова и Сергей Пономаренко, Екатерина Гордеева и Сергей Гриньков, Алексей Ягудин.

14 февраля

День всех влюбленных.

115 лет назад родился Звонак Алесь (Петр Борисович), белорусский поэт. В 1936 году репрессирован. Реабилитирован в 1954 г. Автор книги воспоминаний о белорусских писателях "Беспокойные сердца", пьесы "Гроза грянет" (по трилогии Я.Коласа "На росстанях"), ряда сценариев научно-популярных фильмов. Лауреат Государственной премии Беларуси (1992). Умер в 1996 году.

85 лет назад родился Стрельцов Михась (Михаил Леонтьевич), белорусский писатель, переводчик, критик. Автор сборников публицистики "Жизнь в слове", "Сено на асфальте", эссе "Загадка Богдановича", сборников стихов "Куст можжевельника", "Тень от весла" и др. Лауреат Государственной премии Беларуси (1988). Умер в 1987 году.

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