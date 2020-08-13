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13 августа 2020, 07:00

Картина дня: совещание у Президента, прогнозы Нацбанка и перерасчет платы за интернет

ВЧЕРА

Картина дня. 12 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по актуальным вопросам. Глава государства заявил, что наиважнейшими задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Советом безопасности, является обеспечение безопасности граждан, защита конституционного строя и обеспечение нормального функционирования государственных органов управления. При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что основой и фундаментом всего и наиважнейшим вопросом, как и прежде, является функционирование экономики.

Во время совещания
Во время совещания

Ситуация в промышленном комплексе Беларуси абсолютно спокойная, сообщил премьер-министр Роман Головченко.

Национальный банк ожидает годовую инфляцию до конца 2020 года в пределах 5-5,3%, сообщил председатель правления Нацбанка Павел Каллаур на брифинге по итогам заседания правления НББ по кредитно-денежной политике. Национальный банк рассматривает возможность установления бонусов руководству банков за привлечение длинных и дешевых кредитов, сообщил Павел Каллаур. Национальный банк видит возможность продолжить умеренное смягчение монетарных условий. Ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка Беларуси сохраняются на текущем уровне.

Фото из архива
Фото из архива

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей и глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс провели телефонный разговор. Коллега Владимира Макея был детально проинформирован о складывающейся в Беларуси обстановке после президентских выборов и о попытках внешнего вмешательства во внутриполитическую ситуацию в стране. Эдгарс Ринкевичс в свою очередь изложил видение латвийской стороны на происходящие процессы.

Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси призвал белорусов к благоразумию, миру, диалогу и согласию. Соответствующее заявление он сделал на встрече с журналистами.

Митрополит Минский и Заславский Павел. Фото из архива
Митрополит Минский и Заславский Павел. Фото из архива

В ночь на 12 августа были отмечены очаговые сборы граждан в 25 населенных пунктах. Об этом проинформировала в своем Telegram-канале официальный представитель МВД Ольга Чемоданова. В службу скорой медицинской помощи и в больницы Беларуси с различными травмами госпитализирован 51 гражданин. За два дня было совершено 8 умышленных наездов на правоохранителей в разных городах Беларуси.

Установлены факты, подтверждающие причастность представителей штаба экс-главы Белгазпромбанка к массовым беспорядкам в стране.

В Минске задержаны координаторы массовых беспорядков, один из них руководил действиями соратников из гостиницы. В Минске в районе торгового центра "Дана Молл" был задержан мужчина, которой раздавал деньги тем, кто участвует в массовых беспорядках. Следственный комитет подтвердил задержание в Минске 11 августа российских граждан Артема Важенкова и Игоря Рогова.

Фото из архива
Фото из архива

Сотрудники УВД Брестского облисполкома задержали двух 17-летних парней с дымовыми шашками, петардами и касками, сообщили в МВД. Самодельные дымовые шашки также обнаружили в машинах в центре Бреста, сообщили в правоохранительных органах.

В Беларуси вводится запрет на торговлю пиротехническими изделиями, сообщили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли.

В Минске ОМОН задержал изготовителей коктейля Молотова.

"Минскзеленстрой" рассказал об ущербе во время беспорядков.

Фото из архива
Фото из архива

Караник: четко срежиссированное мероприятие пытаются выдать за стихийно возникшую акцию протеста медиков.

В сложное время белорусы должны быть вместе, нельзя допустить раскола общества. Таким мнением поделился начальник установки АТ-8 ОАО "Нафтан" Виталий Данишевский. Генеральный директор ОАО "Мостовдрев" Сергей Ососов высказался против уличных протестов. Сотрудники ОАО "Минский завод колесных тягачей" выходят на работу выполнять свои трудовые обязанности, а не решать политические вопросы, заявил начальник управления общественного питания предприятия Андрей Вишняков. Рабочие МТЗ единогласно приняли позицию по стабильной работе завода, выполнению показателей утвержденного бизнес-плана и стратегии развития, сообщили в пресс-службе предприятия. Концерн "Беллесбумпром" в настоящее время работает в плановом режиме, так как сотрудники ценят свои предприятия и хотят сохранить то, что построили. Сотрудники ОАО "Криница" хотят работать и жить в спокойной стране, рассказала начальник службы качества предприятия Наталья Спагар.

Необходимо сохранить мирную Беларусь для детей и внуков, не нужно хаоса. Таким мнением поделился токарь сборочно-сдаточного цеха ОАО "Гомсельмаш" Александр Подосинов. На "Гомсельмаше" составили резолюцию в поддержку спокойствия и мира в стране. Документ одобрили во время информационной встречи на главном конвейере предприятия и в коллективах других подразделений.

Белорусская грузовая техника будет шире использоваться в реализуемых Египтом на региональном уровне проектах развития. Об этом рассказал посол Беларуси в Египте Сергей Терентьев.

Фото из архива
Фото из архива

Неизвестные пытались поджечь школу в Минске.

Разбитые стекла и двери - учреждения образования Фрунзенского района пострадали от вандалов.

Три новые школы планируют ввести в Беларуси к 1 сентября. Также к 1 сентября планируется открыть четыре новых детсада.

Фото из архива
Фото из архива

Во всех учреждениях общего среднего образования учащимся рекомендуется придерживаться делового стиля одежды, сообщили в Министерстве образования.

Благотворительная акция "В школу с добрым сердцем" стартовала в Беларуси.

Галерист, официант, психолог, мерчендайзер - истории трудоустройства инвалидов появятся на билбордах.

Министерство связи и информатизации Беларуси рекомендовало операторам электросвязи рассмотреть возможность перерасчета абонентской планы из-за проблем с интернетом.

"Белтелеком" сделает перерасчет абонплаты из-за недоступности интернета.

Фото из архива
Фото из архива

Количество массированных DDoS-атак на инфраструктуру сетей белорусских операторов и на сайты государственных органов и организаций 12 августа существенно снизилось. Об этом сообщили в Национальном центре обмена трафиком.

Белорусские аграрии намолотили более 6 млн т зерна.

В Беларуси выздоровели и выписаны 65 893 пациента с COVID-19.

Фото из архива
Фото из архива

Союз писателей Беларуси готовит большую программу ко Дню письменности в Белыничах.

КОММЕНТАРИИ: Старинные монеты, посуда и украшения - что находят белорусские археологи во время раскопок

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Анонсы на 13 августа

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В Национальном пресс-центре пройдет пресс-конференция "Современная белорусская археология: почему она важна для отечественной науки и чем может быть интересна обычному человеку?". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Нацыянальная літаратурная прэмія - 2019" як адлюстраванне сучаснага літаратурнага працэсу". Начало в 14.30.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 14 августа

95 лет назад родился Протасеня Виктор Созонович, живописец, заслуженный деятель искусств Беларуси (1981). В 1959 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. В 1973-1977 годах председатель правления Белорусского союза художников и секретарь Союза художников СССР. Основные жанры творчества: портрет, пейзаж, тематическая картина. Создал галерею портретов известных людей Беларуси. Умер в 2001 году.

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