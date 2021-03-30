Картина дня: совещание у Президента, развитие транспортного комплекса и билеты на "Славянский базар"

ВЧЕРА

Картина дня. 29 марта

Различным силам, прежде всего извне, очень хочется накалить в Беларуси обстановку. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране. Глава государства подчеркивает важность обеспечить спокойную и безопасную жизнь граждан. Президент поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить теракты.

Александр Лукашенко во время совещания

Сбежавшие за границу организаторы протестов используют белорусов как пушечное мясо. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович после совещания у Президента Беларуси по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране.

Александр Вольфович

Совет безопасности предлагает предоставить нанимателям право увольнять за призывы к забастовкам. Об этом рассказал заместитель государственного секретаря Совбеза Александр Рахманов.

Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за подготовку акта терроризма.

Фото из архива

Очередной провал призывов к митингам подтвердил аутентичность цифр масштабного соцопроса и безоговорочную поддержку национального лидера. Такое мнение высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.

Постановлением Совета Министров от 23 марта 2021 года №165 утверждена государственная программа "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы.

Фото из архива

В Беларуси создана межведомственная комиссия по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 марта 2021 года №170, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.

У Беларуси есть большие перспективы для роста экспорта белорусской пищевой и текстильной продукции в Республику Корея. Такое мнение высказал директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо во время видеоконференции для белорусских предприятий, заинтересованных в налаживании поставок продукции легкой и пищевой промышленности на рынок Республики Корея.

Необходимо максимально задействовать потенциал кооперационных цепочек. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков во время рабочей поездки в Могилев.

Комплексное благоустройство Добруша начнется в 2021 году.

Фото из архива

Белорусы стали финалистами международной бизнес-игры "Начинающий фермер".

ФОТОФАКТ: "Засевки" провели в Могилевском районе

Обряд "Засевки"

Уровень заработной платы медработников в дальнейшем должен быть сохранен на таком же уровне, какой он сейчас - во время пандемии. Об этом сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения Жодинской центральной городской больницы.

За сутки в Беларуси зарегистрированы 918 пациентов с COVID-19, выписаны 654.

Фото из архива

Стартует международный этап продажи билетов на "Славянский базар".

Авиакомпания AirBaltic возобновила полеты в Национальный аэропорт Минск.

Четыре медали выиграли белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике в Софии.

Анастасия Салос. Фото из архива

СЕГОДНЯ

Анонсы на 30 марта

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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Новейшие разработки отечественных ученых-аграриев для посевной кампании". Начало в 11.00.

Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "О готовности сельскохозяйственной отрасли Республики Беларусь к проведению посевной кампании 2021 года". Начало в 14.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Транспортный налог для физических лиц в Беларуси. Особенности уплаты в 2021 году". Начало в 11.00.

В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "От нового сознания в энергоэффективное будущее вместе с республиканским конкурсом "Энергомарафон". Начало в 12.30.

В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол "Чтобы помнили. Беларусь непокоренная. Кто и зачем стремится переписать историю Великой Отечественной войны, принизить роль советского народа в победе над нацизмом?". Начало в 15.00.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 31 марта

100 лет назад родился Рудаков Анатолий Абрамович (г.Ростов-на-Дону, Россия), актер, заслуженный артист Беларуси (1967). В 1940 году окончил студию театра им. Горького в Ростове-на-Дону. Работал в театрах России и Могилевском областном драматическом театре. Исполнял героические и характерные роли. Среди ролей: Федор Дятлов ("Третья патетическая" Н.Погодина), Судаков ("Гнездо глухаря"В.Розова), Чацкий ("Горе от ума" А.Грибоедова) и др. Снялся в кинофильме "Атланты и кариатиды". Умер в 1990 году.

90 лет назад родился Нестеревский Николай Лаврентьевич (Польша), белорусский художник. В 1969 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Автор скульптурных композиций "Певицы", "Поры года", бюстов Ф.Скорины, К.Калиновского, А.Мицкевича, живописных композиций.

50 лет назад родился Макгрегор Эван Гордон, популярный шотландский актер. Снимается как в независимом кино, так и в высокобюджетных голливудских проектах. Наиболее известные фильмы с его участием - "На игле" (1996), "Интимный дневник" (1996),"Мулен Руж" (2001), "Крупная рыба" (2003), "К черту любовь!" (2003), "Остров"(2005), три части эпопеи "Звездные войны" (1999, 2002, 2005), "Я люблю тебя, Филлип Моррис" (2009) и экранизация романа Дэна Брауна "Ангелы и демоны"(2009). В настоящее время является одним из самых востребованных актеров Великобритании.

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