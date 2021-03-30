Картина дня: совещание у Президента, развитие транспортного комплекса и билеты на "Славянский базар"

ВЧЕРА
Картина дня. 29 марта
Различным силам, прежде всего извне, очень хочется накалить в Беларуси обстановку. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране. Глава государства подчеркивает важность обеспечить спокойную и безопасную жизнь граждан. Президент поручил представить к наградам милиционеров, которые помогли предотвратить теракты.
Сбежавшие за границу организаторы протестов используют белорусов как пушечное мясо. Об этом заявил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович после совещания у Президента Беларуси по вопросу состояния общественно-политической обстановки в стране.
Совет безопасности предлагает предоставить нанимателям право увольнять за призывы к забастовкам. Об этом рассказал заместитель государственного секретаря Совбеза Александр Рахманов.
Генпрокуратура Беларуси возбудила уголовное дело за подготовку акта терроризма.
Очередной провал призывов к митингам подтвердил аутентичность цифр масштабного соцопроса и безоговорочную поддержку национального лидера. Такое мнение высказал заведующий отделом социологии государственного управления Института социологии НАН кандидат философских наук Николай Щекин.
Постановлением Совета Министров от 23 марта 2021 года №165 утверждена государственная программа "Транспортный комплекс" на 2021-2025 годы.
В Беларуси создана межведомственная комиссия по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 25 марта 2021 года №170, которое официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале.
У Беларуси есть большие перспективы для роста экспорта белорусской пищевой и текстильной продукции в Республику Корея. Такое мнение высказал директор Национального центра маркетинга МИД Валерий Садохо во время видеоконференции для белорусских предприятий, заинтересованных в налаживании поставок продукции легкой и пищевой промышленности на рынок Республики Корея.
Необходимо максимально задействовать потенциал кооперационных цепочек. Такое мнение высказал министр экономики Александр Червяков во время рабочей поездки в Могилев.
Комплексное благоустройство Добруша начнется в 2021 году.
Белорусы стали финалистами международной бизнес-игры "Начинающий фермер".
ФОТОФАКТ: "Засевки" провели в Могилевском районе
Уровень заработной платы медработников в дальнейшем должен быть сохранен на таком же уровне, какой он сейчас - во время пандемии. Об этом сказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич во время посещения Жодинской центральной городской больницы.
За сутки в Беларуси зарегистрированы 918 пациентов с COVID-19, выписаны 654.
Стартует международный этап продажи билетов на "Славянский базар".
Авиакомпания AirBaltic возобновила полеты в Национальный аэропорт Минск.
Четыре медали выиграли белоруски на этапе КМ по художественной гимнастике в Софии.
СЕГОДНЯ
Анонсы на 30 марта
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Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "Новейшие разработки отечественных ученых-аграриев для посевной кампании". Начало в 11.00.
Национальный пресс-центр проведет пресс-конференцию "О готовности сельскохозяйственной отрасли Республики Беларусь к проведению посевной кампании 2021 года". Начало в 14.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "Транспортный налог для физических лиц в Беларуси. Особенности уплаты в 2021 году". Начало в 11.00.
В пресс-центре Дома прессы состоится пресс-конференция "От нового сознания в энергоэффективное будущее вместе с республиканским конкурсом "Энергомарафон". Начало в 12.30.
В пресс-центре Дома прессы состоится круглый стол "Чтобы помнили. Беларусь непокоренная. Кто и зачем стремится переписать историю Великой Отечественной войны, принизить роль советского народа в победе над нацизмом?". Начало в 15.00.
ЗАВТРА
Знаменательные даты 31 марта
100 лет назад родился Рудаков Анатолий Абрамович (г.Ростов-на-Дону, Россия), актер, заслуженный артист Беларуси (1967). В 1940 году окончил студию театра им. Горького в Ростове-на-Дону. Работал в театрах России и Могилевском областном драматическом театре. Исполнял героические и характерные роли. Среди ролей: Федор Дятлов ("Третья патетическая" Н.Погодина), Судаков ("Гнездо глухаря"В.Розова), Чацкий ("Горе от ума" А.Грибоедова) и др. Снялся в кинофильме "Атланты и кариатиды". Умер в 1990 году.
90 лет назад родился Нестеревский Николай Лаврентьевич (Польша), белорусский художник. В 1969 году окончил Белорусский театрально-художественный институт. Автор скульптурных композиций "Певицы", "Поры года", бюстов Ф.Скорины, К.Калиновского, А.Мицкевича, живописных композиций.
50 лет назад родился Макгрегор Эван Гордон, популярный шотландский актер. Снимается как в независимом кино, так и в высокобюджетных голливудских проектах. Наиболее известные фильмы с его участием - "На игле" (1996), "Интимный дневник" (1996),"Мулен Руж" (2001), "Крупная рыба" (2003), "К черту любовь!" (2003), "Остров"(2005), три части эпопеи "Звездные войны" (1999, 2002, 2005), "Я люблю тебя, Филлип Моррис" (2009) и экранизация романа Дэна Брауна "Ангелы и демоны"(2009). В настоящее время является одним из самых востребованных актеров Великобритании.
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