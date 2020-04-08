Картина дня: совещания Лукашенко по нефти и коронавирусу, будущее электротранспорта и сколько зубров в Беловежской пуще

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 8 апреля 2020
Минск Ясно +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
10:39 Жителя Ушачей будут судить за мошенничество на Br100 тыс. Происшествия
10:35 В Гомеле защитные маски для медиков создают на 3D-принтере Регионы
10:32 Концерт Алексея Чумакова переносится Культура
10:30 Депутат: суть протокола о ценах на российский газ в 2020 году в неухудшении финусловий для Беларуси Экономика
10:28 Прокуратура взяла на контроль обеспеченность в Гродненской области оборудованием и средствами защиты Происшествия
10:25 Еврогруппа не достигла согласия о пакете помощи экономике ЕС В мире
10:24 Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-феврале вырос на 9,7% Экономика
10:22 В Бресте легковушка столкнулась со скорой Происшествия
10:19 Минприроды призывает отказаться от пластиковых цветов на кладбищах Общество
10:16 Почти 30% российских компаний заставили работников уйти в неоплачиваемый отпуск В мире
10:13 Белорусский гандболист Вячеслав Бохан переходит в запорожский "Мотор" Спорт
10:09 В Каменецком районе мужчина на рыбалке по неосторожности устроил пал травы Происшествия
10:09 Беларусь и Китай подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области сельского хозяйства Экономика
09:55 В заказнике "Стрельский" юрлицам и ИП запретили заготовку дикоросов Регионы
09:46 Норвегия постепенно смягчает карантинные меры В мире
09:46 Турция ограничила экспорт лимонов В мире
09:36 Иудеи празднуют Песах Общество
09:26 В Щучинском районе мотоциклист сбил подростка Происшествия
09:05 "Чернобыль. Исчезновение в разрезе" отразит фотовыставка в Гомеле Афиша
09:00 Время возможностей! Лучшие условия для покупки квартир в самых заметных комплексах Минска Общество
08:55 Власти Японии не будут возмещать убытки всем остановившим работу компаниям В мире
08:46 В Ухане сняли ограничения на выезд из города В мире
08:42 Один человек погиб из-за взрыва газа в Нижегородской области В мире
08:34 Молодежь Брестской области доставляет продукты пожилым и расклеивает профилактические памятки Регионы
08:16 БДИПЧ ОБСЕ сомневается в соответствии стандартам президентских выборов в Польше В мире
08:07 В населенных пунктах Гродненской области высадили 3,5 тыс. деревьев Регионы
08:00 Премьера документального фильма "Болото Ельня" пройдет онлайн Культура
07:46 За сутки в США умерло рекордное число зараженных коронавирусом - 1,7 тыс. человек В мире
07:29 Первые полуфиналы футбольного Кубка Беларуси пройдут в Мозыре и Бресте Спорт
07:23 Стоянки каменного и бронзового веков воссоздадут в Беловежской пуще Культура
Все новости
Все новости
Общество
08 апреля 2020, 07:00

Картина дня: совещания Лукашенко по нефти и коронавирусу, будущее электротранспорта и сколько зубров в Беловежской пуще

ВЧЕРА

Картина дня. 7 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о поставках нефти в Беларусь. Глава государства поставил задачу максимально снизить зависимость Беларуси от нефтяных игр крупных держав. Также Президент заявил, что весь цикл сельскохозяйственных работ в течение года необходимо взять на жесточайший контроль.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса. Глава государства потребовал от правительства решить проблемы с наличием индивидуальных средств защиты и призвал уделить самое пристальное внимание защите здоровья врачей на фоне распространения коронавируса.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

О жизни страны во время и после коронавируса - Эйсмонт рассказала об итогах совещания у Лукашенко.

Правительство рассматривает вопрос дополнительного поощрения медиков, которые работают с коронавирусными больными, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник по итогам совещания у Президента Беларуси. Также министр рассказал, что Минздрав намерен усилить снабжение средствами защиты медработников всех стационаров. В Беларуси для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией выделено более 7 тыс. коек.

Владимир Караник
Владимир Караник

В Беларуси проводится весь комплекс необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19, заявила заместитель министра - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.

МНЕНИЯ: Виктор Чайчиц: Важно помнить об ответственности за информацию и поведение в условиях коронавируса

Миссия ВОЗ прибыла в  Беларусь.

Витебская компания запустила производство тестов на COVID-19.

Тест-системы для диагностики коронавируса в руках заведующего производством Сергея Семенова
Тест-системы для диагностики коронавируса в руках заведующего производством Сергея Семенова

В Беларуси вносятся некоторые изменения в жилищные отношения. Это предусмотрено указом №121 "О жилищных отношениях", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Золотовалютные резервы Беларуси за март снизились на 11,6% до $7,8 млрд.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли ввело государственное регулирование цен на медицинские маски и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства.

Наличие масок и иных индивидуальных средств защиты в аптечной и торговой сети, больницах и поликлиниках должно быть обеспечено к 13 апреля. С тех, кто не выполнит поручение, будет жесткий спрос, заявил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов на заседании коллегии контрольного ведомства. Также он подчеркнул, что реакция на необоснованный рост цен будет вплоть до уголовных дел.

Проект постановления Совета Министров "О вопросах по обращению с животными" вынесен на общественное обсуждение.

Пожар в Чернобыльской зоне не повлиял на радиационную обстановку в Беларуси - Белгидромет.

ИНТЕРВЬЮ: Андрей Котик: Электромобили к 2030 году могут заменить около 20% обычного транспорта в мире

Андрей Котик
Андрей Котик

Белорусские ученые разработали умную бумагу для хранения продуктов.

В Белгосуниверситете специалистов для АЭС будут готовить на современном виртуальном тренажере.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич призывает католиков отпраздновать Пасху дома.

Белтелерадиокомпания к Пасхе проведет 11 прямых трансляций богослужений.

 

Запрет на посещение лесов введен в пяти районах Беларуси.

Во время Недели леса в Беларуси высадили более 23 млн деревьев и заложили 75 памятных аллей.

В национальном парке "Беловежская пуща" провели учет основных видов животных.

Регистрационный отдел ГАИ на столичном авторынке "Малиновка" приостанавливает работу.

ФОТОФАКТ: В Купаловском театре шьют защитные маски

Швея Надежда
Швея Надежда

ФОТОФАКТ: В Гомеле цветут абрикосы

Цветущий абрикос
Цветущий абрикос

СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 апреля

Полную версию анонсов можно получать, оформив подписку на ежедневные "АНОНСЫ БЕЛТА" и еженедельные "АНОНСЫ БЕЛТА". По вопросам подписки обращайтесь по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел информационно-справочного обеспечения Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

Международная научно-практическая конференция "Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы", организованная Университетом гражданской защиты МЧС, пройдет в онлайн-режиме. Для подключения и получения инструкций необходимо прислать заявку на e-mail conf@ucp.by.

В Национальном пресс-центре Республике Беларусь пройдет пресс-конференция "Развитие космической отрасли Беларуси на современном этапе", приуроченная ко Всемирному дню авиации и космонавтики (12.04) (представители Национальной академии наук Беларуси, Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Третий онлайн-фестиваль белорусского документального кино BelarusDocs пройдет по 13 апреля. Любители кино увидят фильм "Дебют" (режиссер Анастасия Мирошниченко). Картина будет доступна для онлайн-просмотра в течение 24 часов с английскими субтитрами на сайте belarusdocs.com.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 апреля

95 лет назад родился Николаев Александр Александрович (г.Витебск), белорусский ученый в области патологической анатомии, доктор медицинских наук (1976), профессор (1978). В 1952 г. окончил Витебский медицинский институт, преподавал в нем. Автор научных работ по морфологии опухолей, эпидемиологии и морфогенезу опухолей щитовидной железы и желудка до и после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Умер в 2006 г.

95 лет назад родился Неизвестный Эрнст Иосифович, российский скульптор и график, почетный член Российской академии художеств. Его скульптурные композиции украшают многие музеи мира. Умер в 2016 году.

***По вопросу подписки на полные общие и тематические подборки новостной и аналитической информации о Беларуси и мире можно обращаться в службу подписки БЕЛТА по тел./факс: (017) 327-78-77, e-mail: reklama@belta.by, а также в отдел ИСО Главного выпуска по тел. (017) 327-24-87.

БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Новости рубрики Общество
Фото из архива Минприроды призывает отказаться от пластиковых цветов на кладбищах
Фото из архива Иудеи празднуют Песах
Время возможностей! Лучшие условия для покупки квартир в самых заметных комплексах Минска
Фото из архива БРУ объявил о старте открытого молодежного интернет-конкурса "#Победа75"
ФОТОФАКТ: В ночь на 8 апреля люди наблюдали главное суперлуние 2020 года
Фото из архива Подготовка к запуску первого энергоблока БелАЭС находится на финальной стадии - глава "Росатома"
Главное
Александр Лукашенко во время совещания Лукашенко: экономика и жизнь людей - вопрос номер один
"Прирост не лавинообразный" - Лукашенко о статистике заболеваемости коронавирусом в Беларуси
Внутренний рынок в апреле будет обеспечен нефтепродуктами в полном объеме - Рыбаков
Время возможностей! Лучшие условия для покупки квартир в самых заметных комплексах Минска
Топ-новости
Картина дня: совещания Лукашенко по нефти и коронавирусу, будущее электротранспорта и сколько зубров в Беловежской пуще
В Беларуси вносятся некоторые изменения в жилищные отношения
Беларусь и Китай подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в области сельского хозяйства
О жизни страны во время и после коронавируса - Эйсмонт рассказала об итогах совещания у Лукашенко
Правительство рассматривает вопрос дополнительного поощрения медиков, работающих с коронавирусными больными - Караник
Депутат: суть протокола о ценах на российский газ в 2020 году в неухудшении финусловий для Беларуси
В Гомеле защитные маски для медиков создают на 3D-принтере
Иудеи празднуют Песах
ФОТОФАКТ: В ночь на 8 апреля люди наблюдали главное суперлуние 2020 года
"Белнефтехим" ожидает в ближайшее время танкер с 85 тыс. т нефти из Азербайджана
Реакция на необоснованный рост цен будет вплоть до уголовных дел - Анфимов
ФОТОФАКТ: С приходом тепла владельцы автомобилей активно меняют зимнюю резину на летнюю
Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-феврале вырос на 9,7%
ФОТОФАКТ: В Минск пришла настоящая весна
Минприроды призывает отказаться от пластиковых цветов на кладбищах
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
курсы курсы
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Беларусь помнит Спецрепортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.