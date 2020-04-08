Картина дня: совещания Лукашенко по нефти и коронавирусу, будущее электротранспорта и сколько зубров в Беловежской пуще

ВЧЕРА

Картина дня. 7 апреля

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о поставках нефти в Беларусь. Глава государства поставил задачу максимально снизить зависимость Беларуси от нефтяных игр крупных держав. Также Президент заявил, что весь цикл сельскохозяйственных работ в течение года необходимо взять на жесточайший контроль.

Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад о готовности системы здравоохранения противодействовать угрозам распространения коронавируса. Глава государства потребовал от правительства решить проблемы с наличием индивидуальных средств защиты и призвал уделить самое пристальное внимание защите здоровья врачей на фоне распространения коронавируса.

Александр Лукашенко

О жизни страны во время и после коронавируса - Эйсмонт рассказала об итогах совещания у Лукашенко.

Правительство рассматривает вопрос дополнительного поощрения медиков, которые работают с коронавирусными больными, сообщил министр здравоохранения Владимир Караник по итогам совещания у Президента Беларуси. Также министр рассказал, что Минздрав намерен усилить снабжение средствами защиты медработников всех стационаров. В Беларуси для оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусной инфекцией выделено более 7 тыс. коек.

Владимир Караник

В Беларуси проводится весь комплекс необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий, направленных на предотвращение распространения COVID-19, заявила заместитель министра - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова.

МНЕНИЯ: Виктор Чайчиц: Важно помнить об ответственности за информацию и поведение в условиях коронавируса

Миссия ВОЗ прибыла в Беларусь.

Витебская компания запустила производство тестов на COVID-19.

Тест-системы для диагностики коронавируса в руках заведующего производством Сергея Семенова

В Беларуси вносятся некоторые изменения в жилищные отношения. Это предусмотрено указом №121 "О жилищных отношениях", который подписал Президент Беларуси Александр Лукашенко.

Золотовалютные резервы Беларуси за март снизились на 11,6% до $7,8 млрд.

Министерство антимонопольного регулирования и торговли ввело государственное регулирование цен на медицинские маски и дезинфицирующие (антибактериальные, обеззараживающие) средства.

Наличие масок и иных индивидуальных средств защиты в аптечной и торговой сети, больницах и поликлиниках должно быть обеспечено к 13 апреля. С тех, кто не выполнит поручение, будет жесткий спрос, заявил председатель Комитета государственного контроля Леонид Анфимов на заседании коллегии контрольного ведомства. Также он подчеркнул, что реакция на необоснованный рост цен будет вплоть до уголовных дел.

Проект постановления Совета Министров "О вопросах по обращению с животными" вынесен на общественное обсуждение.

Пожар в Чернобыльской зоне не повлиял на радиационную обстановку в Беларуси - Белгидромет.

ИНТЕРВЬЮ: Андрей Котик: Электромобили к 2030 году могут заменить около 20% обычного транспорта в мире

Андрей Котик

Белорусские ученые разработали умную бумагу для хранения продуктов.

В Белгосуниверситете специалистов для АЭС будут готовить на современном виртуальном тренажере.

Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич призывает католиков отпраздновать Пасху дома.

Белтелерадиокомпания к Пасхе проведет 11 прямых трансляций богослужений.

Запрет на посещение лесов введен в пяти районах Беларуси.

Во время Недели леса в Беларуси высадили более 23 млн деревьев и заложили 75 памятных аллей.

В национальном парке "Беловежская пуща" провели учет основных видов животных.

Регистрационный отдел ГАИ на столичном авторынке "Малиновка" приостанавливает работу.

ФОТОФАКТ: В Купаловском театре шьют защитные маски

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СЕГОДНЯ

Анонсы на 8 апреля

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Международная научно-практическая конференция "Обеспечение безопасности жизнедеятельности: проблемы и перспективы", организованная Университетом гражданской защиты МЧС, пройдет в онлайн-режиме. Для подключения и получения инструкций необходимо прислать заявку на e-mail conf@ucp.by.

В Национальном пресс-центре Республике Беларусь пройдет пресс-конференция "Развитие космической отрасли Беларуси на современном этапе", приуроченная ко Всемирному дню авиации и космонавтики (12.04) (представители Национальной академии наук Беларуси, Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь). Начало в 11.00.

Третий онлайн-фестиваль белорусского документального кино BelarusDocs пройдет по 13 апреля. Любители кино увидят фильм "Дебют" (режиссер Анастасия Мирошниченко). Картина будет доступна для онлайн-просмотра в течение 24 часов с английскими субтитрами на сайте belarusdocs.com.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 9 апреля

95 лет назад родился Николаев Александр Александрович (г.Витебск), белорусский ученый в области патологической анатомии, доктор медицинских наук (1976), профессор (1978). В 1952 г. окончил Витебский медицинский институт, преподавал в нем. Автор научных работ по морфологии опухолей, эпидемиологии и морфогенезу опухолей щитовидной железы и желудка до и после катастрофы на Чернобыльской АЭС. Умер в 2006 г.

95 лет назад родился Неизвестный Эрнст Иосифович, российский скульптор и график, почетный член Российской академии художеств. Его скульптурные композиции украшают многие музеи мира. Умер в 2016 году.

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